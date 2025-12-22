അതിഥികൾക്ക് പൂവ് കൊടുത്ത് നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് റോബോട്ട്; യുവസംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ കരുത്തുമായി ഐഇഡിസി ഉച്ചകോടി
അതിഥികൾക്ക് പൂവ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവർക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകാനും കൈവീശി കാണിക്കാനും, എന്തിന് ഫ്ലയിങ് കിസ് നൽകാന് വരെ ഈ റോബോട്ട് മിടുക്കനാണ്
Published : December 22, 2025 at 6:46 PM IST
കാസർകോട്: സ്റ്റേജിലെത്തുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പൂവ് നൽകി സ്വീകരിക്കാൻ ഇനി ആളെ തപ്പി നടക്കേണ്ടതില്ല, ആ ചുമതല ഇനി റോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കും. കാസർകോട് എൽബിഎസ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഐഇഡിസി ഉച്ചകോടിയിലാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ അരങ്ങേറിയത്.
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജസ്റ്റിൻ ജോയിയുടെ 'പൈജൻ റോബോട്ടിക്സ്' വികസിപ്പിച്ച ജി-വൺ എന്ന ഹ്യുമനോയിഡ് റോബോട്ടായിരുന്നു ഉച്ചകോടിയിലെ താരം. അതിഥികൾക്ക് പൂവ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവർക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകാനും കൈവീശി കാണിക്കാനും, എന്തിന് ഫ്ലയിങ് കിസ് നൽകാന് വരെ ഈ റോബോട്ട് മിടുക്കനാണ്. ജി-വണിന് ഒപ്പം തന്നെ കൗതുകമുണർത്തി നായയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗോ-2 റോബോ ഡോഗും പ്രദർശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ യുവസംരംഭകത്വ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യുവസംരംഭക സംഗമങ്ങളിലൊന്നായ ഐഇഡിസി ഉച്ചകോടിക്ക് കാസർകോട് വേദിയായത്. സംസ്ഥാനത്തെ 550-ലധികം ഐഇഡിസികളിൽ(ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ) നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളും നൂറോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിഇഒമാരും 200-ഓളം പ്രഭാഷകരും സംഗമത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.
കാസർകോട് നിന്നുള്ള 50 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നൂതന സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും എക്സ്പോയുടെ ആകര്ഷണമായിരുന്നു. വനിതാ സംരംഭകത്വത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പരിപാടികളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പോയും കരകൗശല സ്റ്റാളുകളും ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഉപജീവനം, പൊതുസേവനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന ഏകദേശം 200 നൂതന ആശയങ്ങൾ ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ആശയങ്ങൾക്ക് കെഎസ്യുഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻ്റർഷിപ്പ്, പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വികസനം, ഇൻക്യൂബേഷൻ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കും.
ഉച്ചകോടിയോടനുബന്ധിച്ച് കാസർകോട് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ സംസ്ഥാനതല യോഗവും നടന്നു. ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി, മികച്ച മാതൃകകൾ, ഭാവി സംരംഭകത്വ പദ്ധതികൾ എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.
ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി വൺ ടാങ്ക്, ഫിയർഫ്രോഗ് ഹൊറർ ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചാലഞ്ച്, ടെൻ സൂപ്പർ ഗേൾസ്, എ ഐ ഹാക്കതോൺ, ടൂറിസം ഐഡിയതോൺ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആന്ഡ് എക്സ്പോ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മത്സരങ്ങളും സംവാദങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും.
കേരളത്തിലെ യുവസംരംഭക സമൂഹത്തിന് പുതിയ ദിശ നൽകുന്ന വേദിയാണ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ ഉച്ചകോടിയെന്ന് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.
Also Read: അന്വറും ജാനുവും യുഡിഎഫിലേക്ക്; വിഷ്ണുപുരത്തിന്റെ കാര്യത്തില് 'ട്വിസ്റ്റ്', സതീശനെ തള്ളി എന്ഡിഎ നേതാവ്