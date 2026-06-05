മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ നൂറുദിന കർമപരിപാടി; പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി വനംമന്ത്രി
വന്യമൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കാടിൻ്റെ വാഹക ശേഷി കൂട്ടാൻ നടപടിയെടുക്കുന്നതടക്കം വിവിധ പരിപാടികളാണ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : June 5, 2026 at 3:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭഗമായി 100 ദിന കർമ്മപരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ്. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വനംമന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. വന്യമൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കാടിൻ്റെ വാഹക ശേഷി കൂട്ടാൻ നടപടിയെടുക്കുന്നതടക്കം വിവിധ പരിപാടികളാണ് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വകുപ്പിൻ്റെ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ മേഖലകളിൽ 100 കി.മീ. പുതിയ സൗരോർജ്ജ വേലി
സംസ്ഥാനത്ത് ജനവാസമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള വനാതിർത്തികളിൽ നിലവിൽ 2,000 കി.മീ. നീളത്തിൽ സൗരോർജ്ജ വേലികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമം ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം 100 കി.മീ. പുതിയ സൗരോർജ്ജ വേലി 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കും. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,900 കി.മീ. സൗരോർജ്ജ വേലികൾ കൂടി പുതുതായി നിർമ്മിക്കും.
ഇതോടുകൂടി വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങി ജനവാസമേഖലയിൽ എത്തുന്നത് വലിയൊരളവിൽ തടയാൻ സാധിക്കും. വനപാതകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അടിക്കാട് തെളിക്കുന്ന വിസ്ത ക്ലിയറൻസ് കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കുറഞ്ഞത് 100 കി.മീ വിസ്ത ക്ലിയറൻസ് നടപ്പാക്കും. വനാതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ വന്യജീവി സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളുടെ മാപ്പിങ്ങ് നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം (ആർആർടി)
സ്ഥിരം ആർആർടികൾ കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 25 സാറ്റലൈറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കും. വാഹനങ്ങൾ, ട്രാങ്ക്വിലൈസിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങൾ, ആധുനിക സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കും. പൊതുജനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ് ടീം മാതൃകയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവർത്തരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 'മെട്രോ റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ' രൂപീകരിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ എട്ട് നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോ റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കും.
പുൽമേടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സമഗ്ര പദ്ധതി
തുറസായ സ്ഥലങ്ങളും പുൽമേടുകളും നിലനിർത്തുക എന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. എല്ലാ വനം ഡിവിഷനുകളിലുമുള്ള പുൽമേടുകൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് അവ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. വിദേശയിനം വൃക്ഷങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നീക്കം ചെയ്ത് പുൽമേടുകൾ വീണ്ടെടുക്കും. പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതികളുടെ നടപ്പാക്കൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. സെന്ന, ലന്താന, മൈക്കീനിയ തുടങ്ങിയ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കും
വന്യജീവി നഷ്ടപരിഹാര പരിഷ്കരണം
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഇരയായവർക്കുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരവിതരണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വനം, റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണം, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോർട്ടൽ തയാറാക്കും. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പരിക്ക് പറ്റുന്നവർക്കും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം തിട്ടപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കും.
വന്യമൃഗങ്ങൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന കൃഷിനാശം കണക്കാക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും നൽകിവരുന്ന ധനസഹായം അപര്യാപ്തമാണെന്നും ഇവ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നുമുള്ള കർഷകസംഘടനകളുടെ പരാതികൾ പരിഗണിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിനായി സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നടത്തും.
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കൂടാതെ, കാട്ടുപന്നികളെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഇവയെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് ഷൂട്ടർമാർക്കുള്ള ഓണറേറിയം 1500 രൂപയായും ജഡം മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവിനം 2000 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എസ്ഡിആർഎഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിനിയോഗിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ ഇതിനായി പഞ്ചായത്തുകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് വർധിപ്പിക്കും. കാട്ടുപന്നികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്ന് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കർമ്മപദ്ധതി ജൂൺ 15 ന് ആരംഭിക്കും.
കർഷകർക്കും വന്യജീവി ശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് മാതൃക തയ്യാറാക്കാനും വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കും.
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം: ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഉപദേശക സമിതി
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കർഷക പ്രതിനിധികൾ, വനാശ്രിത സമൂഹ പ്രതിനിധികൾ, വിഷയ വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന തല ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിക്കും.
വന്യജീവികളെ ആകർഷിക്കാത്തതോ അകറ്റി നിർത്തുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള വിളകൾ, കാർഷിക രീതികൾ, സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃഷിവകുപ്പ്, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, വനഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കർഷക പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും.
വന്യജീവികളുടെ കണക്കെടുപ്പും വാഹകശേഷി നിർണയവും
കേരളത്തിലെ കാടുകളുടെ വാഹകശേഷി സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനായി ഡെറാഡൂണിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. കേരളത്തിലെ വനമേഖലയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ജനവാസമേഖലകളിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം വർധിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി വന്യജീവികളുടെ എണ്ണവർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
അത്തരത്തിൽ വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിന് വന്യജീവികളുടെ സമഗ്രമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഇതിൽ നാടൻ കുരങ്ങ്, കാട്ടുപന്നി എന്നിവയുടെ കണക്കെടുപ്പ് സംസ്ഥാന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൻ്റേയും വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും സഹകരണത്തോടെ നടത്താനും മറ്റു പ്രധാന ഇനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വനം വകുപ്പ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.
കടുവയ്ക്ക് നാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മാത്രമെന്ന് സൂചന
വയനാട്ടിൽ കടുവയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വാഹക ശേഷി കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരു കടുവയുടെ അതിർത്തി 20 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററായാണ് നിലവിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ അത് നാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കടുവകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംരക്ഷണമേകുന്ന പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്വിൽ ആകെ 46 കടുവകളാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നിലവിലുള്ളത്.
പറമ്പിക്കുളത്തും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്വിലും കടുവയുടെ ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ അത് കൂടുതലാണ്. വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് 120 കടുവകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 80 എണ്ണം മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ മുതുമല ബന്ദിപ്പൂർ വനമേഖലകൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് 400 ന് അടുത്ത് വരും. ഇത് കൃത്യം കണക്കല്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ആനകൾ പെരുകിയെന്ന് സൂചന
പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുള്ള വനമേഖലയിൽ ആനകൾ പെരുകിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കൈയ്യിലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാഥാർഥ്യ ബോധത്തോടെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും. വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും.
നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കും. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർ, ആനയുടമസ്ഥർ/കൈവശക്കാർ, പാപ്പാന്മാർ എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കും. വനത്തികത്തോ പുറത്തോ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം വനംവകുപ്പിനായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ജൈവവൈവിധ്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ഒക്ടോബർ മുതൽ വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരവും അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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