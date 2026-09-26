ഗ്യഹപരിശോധനക്ക് മുമ്പ് നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കണം; എക്സൈസിനോട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നിർബന്ധം
കേൾവിശക്തിയും സംസാര ശേഷിയുമില്ലാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കമ്മിഷന് നൽകിയ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്
Published : September 26, 2026 at 6:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വ്യാജമദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ എക്സൈസിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗ്യഹപരിശോധന നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാഥമിക രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തി പരാതി ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൻ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ്. ഇത്തരം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ പരാതികൾ നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടപ്പോഴാണ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്.
കേൾവിശക്തിയും സംസാര ശേഷിയുമില്ലാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കമ്മിഷന് നൽകിയ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. പരാതിയിൽ തിരുപുറം എക്സൈസ് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ നടപടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2025 ജനുവരി 3 ന് സമീപവാസിയായ സ്ത്രീ തിരുപുറം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തി അപമാനിച്ചെന്നും വ്യാജ വിവരം നൽകിയ സ്ത്രീയെ എക്സൈസ് സംഘം വിശ്വസിച്ചെന്നും പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചു. വ്യാജ വിവരം നൽകിയ സ്ത്രീക്കെതിരെ പരാതിക്കാരിക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിവൈഎസ്പി ക്ക് പരാതി നൽകാമെന്ന് കമ്മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷൻ നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിവൈഎസ്പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം 14ന് ഡിസ്റ്റിലറിക്ക് സമാനമായ സന്നാഹങ്ങളോടെ വാടകവീട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചേർപ്പിലെ വ്യാജ വിദേശമദ്യ നിർമാണകേന്ദ്രം എക്സൈസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. 231.5 ലീറ്റർ വ്യാജമദ്യവും 88 ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റും സഹിതം ഒരാൾ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മദ്യനിർമാണം. വിപണിയിൽ അര ലീറ്ററിന് 500 രൂപയോളം വിലയുള്ള വിദേശമദ്യത്തിൻ്റെ വ്യാജ പതിപ്പാണ് അവിടെ നിർമിച്ചിരുന്നത്.
ബിവറേജിൽനിന്ന് വില കുറഞ്ഞ മദ്യം വാങ്ങി രാസപദാർഥങ്ങൾ ചേർത്തു വില കൂടിയ ബ്രാൻ്റ് വിസ്കികളെന്ന പേരിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാളെ തലസ്ഥാനത്ത് പിടികൂടിയിരുന്നു. വില കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക് ലേബൽ, റെഡ് ലേബൽ, ഷിവാസ് റീഗൽ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ വ്യാജനാണ് അയാളുടെ താമസസ്ഥലത്ത് നിർമിച്ചിരുന്നത്.