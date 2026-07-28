കൊല്ലത്ത് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവിൻ്റെ മരണം: ഇടപെട്ട് മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ; ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
ഏഴ് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കൊല്ലം ജില്ലാ റൂറൽ പൊലീസ് മേധാവിയോട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നിര്ദേശിച്ചു. സിറ്റിംഗിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
Published : July 28, 2026 at 4:45 PM IST
കൊല്ലം: ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച സംഭവത്തില് സ്വമേധേയ ഇടപെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ. പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് നല്കിയ പരാതിയില് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കൊല്ലം ജില്ലാ റൂറൽ പൊലീസ് മേധാവിയോട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നിര്ദേശിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കമ്മിഷൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം പി എംജി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കമ്മിഷൻ അംഗം വി ഗീത ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.
പെരുമ്പുഴ കുളത്തിൻകര കടയിൽ വീട്ടിൽ സിയാദ് (36) ആണ് കഴിഞ്ഞ 24 ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. സിയാദിനെ പൊലീസ് മർദിച്ചതായി ആരോപിക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 13 കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന അയൽക്കാരൻ്റെ പരാതിയിലാണ് സിയാദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. എന്നാൽ കാണാതായ 13കാരനെ കണ്ടെത്തുകയും കേസുമായി സിയാദിന് ബന്ധമില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ പിറ്റേന്ന് വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം വാർത്തയായതോടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡിജിപിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു.
പൊലീസ് മർദനത്തിൽ സിയാദിൻ്റെ വാരിയെല്ല് പൊട്ടിയിരുന്നുവെന്നും നട്ടെല്ലിൽ പഴുപ്പ് കെട്ടിയെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ജൂൺ 16 ന് രാത്രിയാണ് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് സിയാദിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുണ്ടറ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ അതുൽ, കോൺസ്റ്റബിൾ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. സിയാദിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഭാര്യയും മകളും ജൂൺ 17ന് പുലർച്ച മുഴുവൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ സിയാദിന്റെ മുതുകത്ത് ഇടിച്ചെന്നും വാരിയെല്ല് പൊട്ടിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന സിയാദ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. സിയാദിൻ്റെ വാരിയെല്ലിന് പരിക്കുള്ളതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതായി ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ മരിച്ച സിയാദിൻ്റെ വളർത്ത് മകളും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലും സമാന ആരോപണങ്ങളാണുള്ളത്.
കുണ്ടറ കസ്റ്റഡി മര്ദന ആരോപണത്തില് മര്ദനമുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മൂലമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സിയാദിന് കസ്റ്റഡിയിൽ മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ഡിജിപി റവഡാ ചന്ദ്രശേഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സിയാദിൻ്റെ മരണകാരണം പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മർദനമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്.
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