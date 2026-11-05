മണം പിടിച്ചെത്തിയ നായയുടെ പിറകെ പോയി; കാടിനുള്ളില് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങള്: അന്വേഷണം
ഒന്നര മാസം മുമ്പ് കാണാതായ വേലായുധൻ്റെ മൃതദേഹമാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : November 5, 2026 at 5:25 PM IST
കോഴിക്കോട്: പെരുവയൽ വെള്ളിപറമ്പ് സദ്ഭാവന സ്കൂളിന് സമീപം അത്തർവാല കുന്നിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. തലയോട്ടിയും അസ്ഥിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം പൊലീസ് സീൽ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കാട് വെട്ടാൻ എത്തിയ തൊഴിലാളിയാണ് മൃതദേഹം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടത്. കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു തെരുവുനായയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ
തൊഴിലാളി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് തലയോട്ടിയും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ
അസ്ഥികളും വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടത്.
ഉടൻ തന്നെ കാടുവെട്ട് തൊഴിലാളി പ്രദേശവാസികളെ വിവരം അറിയിച്ചു. പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലത്തെത്തി
മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിന് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹ അവശിഷ്ടം കണ്ട സ്ഥലം സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹ അവശിഷ്ടം കണ്ടതിന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം അകലത്തിലുള്ള ഒരു 65 വയസുകാരനെ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് കാണാതായതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വേലായുധൻ എന്നാണ് കാണാതായ ആളുടെ പേര്. ഇയാളുടെ സഹോദരനെ വിളിച്ച് വരുത്തി മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മൃതദേഹ അവശിഷ്ടം വേലായുധൻ്റേത് തന്നെയാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിന് നൽകിയ വിവരം.
മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഇയാളെ ഇടക്കിടെ കാണാതാവാറുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിന് വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കൾ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മരണം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരണം നടത്തുകയുള്ളൂ.
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാട് വെട്ടുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരു തെരുവ് നായയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. നായയുടെ പിന്നാലെ പോയപ്പോഴാണ് തലയോട്ടി കാണുന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് മനുഷ്യൻ്റേതാണെന്ന് മനസിലായി. പെട്ടന്ന് തന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കാടുവെട്ടാനെത്തിയ തൊഴിലാളി ബാലന് പറഞ്ഞു.
മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബൈജു കെ ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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