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കള്ളാടി ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ തുരങ്കപ്പാത നിർമാണത്തിലെ ഗുരുതര പിഴവ്?; മനുഷ്യ ഇടപെടലാണ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഹ്യൂം സെൻ്റർ

വയനാട്ടിലെ ലാറ്ററൈറ്റിക് മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളും, മഴയുടെ തോതും, മുൻ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ

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തുരങ്കപ്പാതയുടെ നിർമാണത്തിലെ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഇടപെടലുകളുമാണ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഹ്യൂം ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജി സെൻ്റർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 7:17 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിന് പിന്നിൽ കനത്ത മഴ മാത്രമല്ല, തുരങ്കപ്പാതയുടെ നിർമാണത്തിലെ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഇടപെടലുകളുമാണ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഹ്യൂം ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജി സെൻ്റർ വിലയിരുത്തുന്നു. മല കുത്തിമുറിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ഘടനകൾ നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ സ്വാഭാവിക ജലഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടതും, മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് പിന്നീട് അതിശക്തമായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയതുമാണ് കുത്തൊഴുക്കിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും വഴിവെച്ചതെന്ന് ഹ്യൂം സെൻ്റർ ഡയറക്‌ടർ സി.കെ വിഷ്‌ണുദാസ് ഇ.ടി.വി. ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വയനാട്ടിലെ ലാറ്ററൈറ്റിക് മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളും, മഴയുടെ തോതും, മുൻ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ. മഴ മാത്രം ഇത്തരം ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകില്ലെന്നും, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന തകർക്കപ്പെട്ടതാണ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മല കുത്തിമുറിച്ച നിർമാണം; സ്വാഭാവിക ജലഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടു

പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ചുവന്ന ലാറ്ററൈറ്റിക് മണ്ണിന് വെള്ളം വേഗത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്നാൽ മലയുടെ സ്വാഭാവിക ഘടന മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ കെട്ടിക്കിടക്കും. ഈ വെള്ളം സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ വലിയ കുത്തൊഴുക്കും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിഷ്‌ണുദാസ് വിശദീകരിച്ചു.

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റോഡ് നിർമാണം, കുന്നിടിക്കൽ, തുരങ്ക നിർമ്മാണം, ചരിവുകളുടെ രൂപഭേദം എന്നിവ മണ്ണിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ ഗണ്യമായി ദുർബലമാക്കുന്നു. കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ഒരിടത്ത് കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടന കൂടുതൽ അയഞ്ഞതാകുകയും, ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ ഭാരം വർധിച്ച് ചരിവുകളിൽ അധിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കള്ളാടിയിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഹ്യൂം സെൻ്ററിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

മഴയുടെ അളവ് മാത്രം ദുരന്തത്തിന് കാരണമല്ല

ജൂൺ മാസത്തിൽ വയനാട്ടിൽ സാധാരണയെക്കാൾ ഏകദേശം 50 ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജൂലൈ 2 മുതൽ 6 വരെ പുത്തുമല മേഖലയിൽ യഥാക്രമം 22.2, 45, 50, 34.2, 202 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ആറാം തീയതിയിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ മണ്ണിന് ഈ മഴയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിഷ്‌ണുദാസ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ആകെ ലഭിച്ചത് 353.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്. ഇത്രയും മഴ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണം മഴ മാത്രമായി കാണാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വയനാട്ടിലെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന തന്നെ അതീവ ദുർബലം

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് , സംസ്ഥാന മണ്ണുസംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നിവ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ വയനാട്ടിലെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

കഠിനമായ പാറകൾക്ക് മുകളിലാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും 30 മീറ്ററിലധികം ആഴമുള്ള മൺപാളികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഈ മൺപാളികളിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പാറയും മണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദുർബലമാക്കുന്നു. ഇതോടെ മൺപാളികൾ ഒന്നാകെ തെന്നിമാറാനുള്ള സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നു.

നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് പഠനമനുസരിച്ച് വയനാട്ടിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും 'സോയിൽ പൈപ്പിംഗ്' പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയുള്ളവയാണ്. മണ്ണിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊള്ളയായ തുരങ്കങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും, മുകളിലെ മണ്ണിന് താങ്ങാനാകാതെ ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്യാം. ബാണാസുരസാഗർ ഡാമിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിർമാണത്തിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് വിദഗ്‌ദർ

വൈത്തിരി താലൂക്കടക്കമുള്ള വയനാട്ടിലെ ഏകദേശം 49 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളും ഉയർന്ന മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയായാണ് പഠനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. ചെമ്പ്ര പീക്ക്, ബാണാസുര മലനിരകൾ എന്നിവ അതീവ അപകട മേഖലകളായും, മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി പ്രദേശങ്ങൾ മിതമായ അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലയായും മാപ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

കള്ളാടി, പുത്തുമല, ചൂരൽമല പോലുള്ള ദുർബല മണ്ണുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച വരെ പ്രദേശത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ വെള്ളം വലിയ തോതിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും പിന്നീട് സമ്മർദം താങ്ങാനാകാതെ ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായതെന്നും ഹ്യൂം സെൻ്റർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്താണ് ഹ്യൂം ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജി സെൻ്റർ?

  • വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ പൊതുചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് ഹ്യൂം ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജി.
  • 2005-ൽ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ, വന്യജീവി വിദഗ്‌ധ , വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.
  • ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന എ.ഒ. ഹ്യൂമിൻ്റെ സ്‌മരണയ്ക്കാണ് സ്ഥാപനത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
  • വയനാടിന് പുറമേ സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, വന്യജീവി പഠനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഗവേഷണം, പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സുസ്ഥിര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ.

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TAGGED:

HUMAN ECOLOGY AND WILDLIFE BIOLOGY
MAN MADE DISASTER
LANDSLIDE IN KALLADY
CONSTRUCTION DEFECT IN THE TUNNEL
LANDSLIDE IN KALLADY BIG DISASTER

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