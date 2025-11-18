ETV Bharat / state

ക്രമീകരണങ്ങൾ പാളിയോ? സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക്, ദര്‍ശന സമയം നീട്ടി

ദിനംപ്രതി 90,000 പേർക്കാണ് മല കയറാൻ അവസരമുള്ളത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 70,000 തീർഥാടകരാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താനായി എത്തുന്നത്.

SABARIMALA PILGRIMAGE ONLINE TICKET BOOKING FACILITY LATEST NEWS IN MALAYALAM TRAVANCORE DEVASWOM BOARD
HUGE RUSH IN SABARIMALA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 18, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക്. ദർശന സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ നീട്ടി. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്‌ച സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തർ മല കയറി. 1,63,00 ലധികം തീർഥാടകരാണ് ഒന്നര ദിവസത്തിൽ മല കയറിയതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. എന്നാൽ സന്നിധാനത്തും വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ശരാശരി ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് ഭക്തർ ദർശനം നടത്തുന്നത്. സന്നിധാനത്തേയ്ക്കുള്ള തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പമ്പ മുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പമ്പയിൽ കൂടാതെ മരക്കൂട്ടം, അപ്പാച്ചിമേട്, ശരംകുത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലും ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകും. ദിനംപ്രതി 90,000 പേർക്കാണ് മല കയറാൻ അവസരമുള്ളത്.

SABARIMALA PILGRIMAGE ONLINE TICKET BOOKING FACILITY LATEST NEWS IN MALAYALAM TRAVANCORE DEVASWOM BOARD
ശബരിമലയിലെ ഭക്തജന തിരക്ക് (ETV Bharat)

ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 70,000 തീർഥാടകരാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താനായി എത്തുന്നത്. 20,000 പേർ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങും വഴിയാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനുമപ്പുറം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർഥാടകരാണ് ശബരിമലയിൽ നിലവിൽ പ്രതിദിനം ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. ആകെ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ശബരിമലയിലെ ദർശന സമയം.

മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്ന് ഭക്തർ

ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കനത്ത തിരക്ക് കാരണം മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്ന് ഭക്തർ. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അടക്കം ഈ തീർഥാടന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പമ്പയിലും കനത്ത തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭക്തർ പറഞ്ഞു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ മണ്ഡല മകര വിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇത്രയധികം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ലെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ പരമ്പരാഗത കാനന പാത സത്രം-പുല്ലുമേട് പാത തുറന്നു. ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി എത്തിയ ഭക്തർക്ക് തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെയോടെ പൊലീസ് ടോക്കൺ നൽകിയിരുന്നു.

SABARIMALA PILGRIMAGE ONLINE TICKET BOOKING FACILITY LATEST NEWS IN MALAYALAM TRAVANCORE DEVASWOM BOARD
ശബരിമലയിലെ ഭക്തജന തിരക്ക് (ETV Bharat)

പ്രതികരിച്ച് കെ ജയകുമാർ

സന്നിധാനത്ത് അപകടകരമായ തിരക്കെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് കെല ജയകുമാർ. വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരെ കടത്തി വിടാനും തിരക്ക് നിയന്തിക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: നിലയ്ക്കൽ-പമ്പ ചെയിൻ സർവീസ് സജീവം: 202 ബസുകൾ പമ്പയിൽ എത്തിച്ചു; ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്കായി 248 ബസുകൾ

TAGGED:

SABARIMALA PILGRIMAGE
ONLINE TICKET BOOKING FACILITY
LATEST NEWS IN MALAYALAM
TRAVANCORE DEVASWOM BOARD
HUGE RUSH IN SABARIMALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.