കെഎസ്ആര്ടിസി ട്രിപ്പുകള് മുടങ്ങുന്നതിന് കാരണം ബജറ്റ് ടൂറിസമോ? വിശദീകരണവുമായി അധികൃതര്
വനിതകള്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗജന്യ യാത്ര കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് നേട്ടമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തല്.
Published : May 21, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 5:19 PM IST
കണ്ണൂർ: നഷ്ടത്തില് നിന്ന് നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന കഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ കെഎസ്ആര്ടിസിയുടേത്. എന്നാല് പല പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയും കെഎസ്ആര്ടിസിയെ ഒരുവിധം കരകയറ്റാന് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ദൈനം ദിന സര്വീസുകള്ക്ക് പുറമെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിടക്കം കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ സാധ്യതകള് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു കെഎസ്ആര്ടിസിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചത്.
കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ബജറ്റ് ടൂറിസം പദ്ധതിയെ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് കേരളക്കര സ്വീകരിച്ചത്. കെഎസ്ആര്ടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കേജിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഡിപ്പോകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിപ്പോ കണ്ണൂര് ആണ്. രണ്ട് വര്ഷമായി ഈ സ്ഥാനം മറ്റാര്ക്കും കണ്ണൂര് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ മാസം ആദ്യ പത്തൊന്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് കണ്ണൂര് മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
19 ന് രാത്രി വരെ 42 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജില്ലയ്ക്ക് ആകെയുള്ള വരുമാനം. ഈ മാസത്തെ ബാക്കിയുള്ള പാക്കേജുകളിൽ ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ണൂർ ജില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരവും എറണാകുളവും ആയിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത്. കണ്ണൂരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പോകളുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഡബിൾ ഡക്കർ സർവീസുകളുടെ വരുമാനവും ബജറ്റ് ടൂറിസം സർവീസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നാണ് ടൂർ പാക്കേജുകളിലൂടെ മാത്രമായി കണ്ണൂർ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂരിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ലക്ഷ്യം 56 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 11 ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കേ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ 14 ലക്ഷം രൂപ കൂടി മതി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി,പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നാണ് ടൂറിസം സർവീസ് ഉള്ളത്. വാഗമൺ, ഗവി, മൂന്നാർ, കൊല്ലൂർ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടുദിവസത്തെ യാത്രയും നിലമ്പൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയും ഗുരുവായൂർ, മൂകാംബിക തീർത്ഥാടന യാത്രയുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബറിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം സാധാരണ സർവീസുകളിലെ വരുമാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബജറ്റ് ടൂറിസം സർവീസിലൂടെയാണ്. നാലുവർഷമായി 1500 സർവീസുകൾ ആണ് കണ്ണൂർ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞത്.
കണ്ണൂർ ഡിപ്പോ ബജറ്റ് ടൂറിസം സർവീസിലൂടെ ഈ മാസം 19ന് രാത്രി വരെ നേടിയത് 23.50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പ്രതിമാസം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയ്ക്ക് നൽകിയ ലക്ഷ്യം. ഏപ്രിലിൽ ആകെ 33 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വരുമാനം. 30 സീറ്റുകൾക്കെങ്കിലും ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുക. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മൺസൂൺ പാക്കേജുകൾ നടപ്പാക്കും. മലക്കപ്പാറ, നെല്ലിയാമ്പതി, വാഗമൺ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടുദിവസത്തെ യാത്രയും വയനാട് പൈതൽമല റാണിപുരം നിലമ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഏക ദിന യാത്രയും ആണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
എന്നാല് ഈ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ചില ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് കണ്ണൂര് ഡിപ്പോയ്ക്കും കെഎസ്ആര്ടിസിക്കും ബജറ്റ് ടൂറിസത്തിനുമെതിരെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കേജുകള് മൂലം സര്വീസുകള് പലതും മുടങ്ങുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവുമൂലം സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ...?
ചില പരാധീനതകള് കെഎസ്ആര്ടിസി കണ്ണൂര് ഡിപ്പോയ്ക്കുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. സർവീസുകൾ കൂടിയെങ്കിലും അവ പതിവായി നടത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്പോയ്ക്ക്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവാണ് പ്രധാന കാരണം. ഇതുമൂലം ചില സർവീസുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടിയും വരുന്നു.
കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമായി ഒരു വർഷം മുൻപ് ദിവസേന 94 സർവീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ 100 സർവീസ് ആയി. ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവുകാരണം ദിവസേന അഞ്ചും എട്ടും സർവീസുകൾ വരെ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുന്നതായി ഇവർ പറയുന്നു.
46 ഡ്രൈവർമാരുടെയും 10 കണ്ടക്ടര്മാരുടെ കുറവാണ് ഡിപ്പോയില് നിലവിലുള്ളത്.
വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പാക്കേജ് സർവീസായ ബജറ്റ് ടൂറിസം സർവീസ് ഡിപ്പോയുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ദീർഘദൂര സർവീസിൽ ഒരു ബസ്സിൽ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിയോഗിക്കുന്നത് പ്രതിദിന സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് തെറ്റായ പ്രചാരണം ആണെന്ന് പയ്യന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പോർട് ഓഫിസർ ആൽവിൻ ടി സേവിയർ പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് നികത്താൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരികയാണ്.
ചെമ്പേരി, കൊയ്യോട്, ഇരട്ടി, ഇളയവൂർ, പഴയങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്തായി പുതിയ സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാത്രി 11. 30ന് കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് തലശ്ശേരി വഴി സർവീസ് ഉണ്ട് വന്ദേ ഭാരതിലെയും ജനശതാബ്ദിയിലെയും യാത്രക്കാരെ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സർവീസ്. ചെമ്പേരി, കൊയ്യോട്, ഇരട്ടി, എളയാവൂർ പഴയങ്ങാടി എന്നിവയാണ് അടുത്തകാലത്തായി തുടങ്ങിയ സർവീസുകൾ.
സൗജന്യ യാത്ര ഉപകാരം ആകും..
പുതിയ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതോടെ ജൂൺ 15 മുതൽ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ എതിര്ത്തും അനുകൂലിച്ചും വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാല് സർക്കാർ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസി. വലിയ മാറ്റം കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിലപാട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പയ്യന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ ആൽവിൻ ടി സേവിയർ പറഞ്ഞു.