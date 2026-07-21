കൊച്ചി മെട്രോയിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്; നാളെ മുതൽ എട്ട് അധിക സർവീസുകൾ
തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 6 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡായി കുറയും.
Published : July 21, 2026 at 7:32 PM IST
എറണാകുളം: മെട്രോ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വൻ വർധനവിനെ തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL). പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലെ (തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ) തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സുഗമമായ യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് പുതിയ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ജൂലൈ 22 ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി കൊച്ചി മെട്രോയിലെ പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്ഥിരമായ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.
പുതിയ സമയക്രമവും മാറ്റങ്ങളും
രാവിലെ 8 മുതൽ 10 വരെയും, വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 7 വരെയുമുള്ള തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകുക. ഈ സമയങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 6 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡായി കുറയും. പ്രതിദിനം എട്ട് അധിക സർവീസുകൾ വീതം ഈ സമയങ്ങളിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കും. പുതിയ സർവീസുകൾ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനിനായി കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറയും. കൂടാതെ ഓഫീസ്, സ്കൂൾ സമയങ്ങളിലെ അമിത തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും കൂടുതൽ വേഗമേറിയതും വിശ്വാസ്യതയുള്ളതുമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും.
ഈ അധിക സർവീസുകൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിലെ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതികരണം, യാത്രാക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, സർവീസുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് കെഎംആർഎൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കുസാറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഐഐഎം കെ കൊച്ചി ക്യാമ്പസ്
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നോൺ-ഫെയർ റവന്യൂ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുസാറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിർമിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് കോഴിക്കോട് (ഐഐഎംകെ) കൊച്ചി ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കെഎംആർഎല്ലും ഐഐഎം കോഴിക്കോടും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽഡ്-ടു-സ്യൂട്ട് മാതൃകയിലാണ് ക്യാമ്പസ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പദ്ധതികളിലൊന്നാണിത്.
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62,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലും ഏഴ് നിലകളിലുമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഏകദേശം 500 മെട്രിക് ടൺ സ്റ്റീലും 1,800 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഗ്ലാസും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യയുടെയും എഞ്ചിനീയറിങ് മികവിൻ്റെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. പ്രകൃതിദത്ത വെളിച്ചം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രൂപകൽപ്പനയും ഊർജക്ഷമതയും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. കുസാറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സന്ദർശകർക്കും പൊതുഗതാഗതത്തിലൂടെ ക്യാമ്പസിലെത്താൻ സൗകര്യമൊരുങ്ങുന്നു.
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