'സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ സ്റ്റേഡിയം ലഹരി മാഫിയയുടെ കൈകളിൽ'; ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 'പണി' വരുന്നു, കർശന ഉത്തരവ്

കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ലഹരി ഇടപാടുകളിൽ അന്വേഷണത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാർച്ച് മൂന്നിന് ഹാജരാകണം.

Human Rights Commission Kerala Kaloor stadium anti social issue Ernakulam city police action Kochi drug mafia crackdown
കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 10:17 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയവും പരിസരവും ലഹരി വ്യാപാരികളും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും കൈയടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ നിർണായക ഇടപെടൽ. ഉന്നത പൊലീസ് - എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ഉത്തരവിട്ടു.

എറണാകുളം സിറ്റി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറും കൊച്ചി കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറി, ജിസിഡിഎ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് പരാതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് നിർദേശം. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും രാത്രികളിലും സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ലഹരി ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹികവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പഴുതടച്ച് സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനായി സിറ്റി പൊലീസും എക്സൈസും പ്രദേശത്ത് പെട്രോളിങ് ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വെളിച്ചമില്ല, പരിശോധന വേണം

സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തുമുള്ള തെരുവുവിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കണം. കൂടാതെ ലിങ്ക് റോഡ്, മെട്രോ റെയിൽ പില്ലർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്ന പരാതിയും പരിശോധിച്ച് തകരാർ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം (Special Arrangement)

റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം

ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത ശേഷം സിറ്റി പൊലീസ് മേധാവിയും ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറും പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരു മാസത്തിനകം കമ്മിഷനിൽ സമർപ്പിക്കണം. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറി, ജിസിഡിഎ സെക്രട്ടറി എന്നിവരും ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ജിസിഡിഎയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണോയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കണം. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എസിപിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാർച്ച് മൂന്നിന് രാവിലെ 10ന് പത്തടിപ്പാലം റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിങിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.

ലഹരി മാഫിയയുടെ താവളം

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പ്രധാന ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളിൽ ഒന്നായ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ലഹരിമാഫിയയുടെ താവളമായി മാറുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ ഏറെക്കാലമായി കേൾക്കുന്നതാണ്. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗങ്ങളും വിസ്തൃതമായ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകളും രാത്രിയായാൽ വിജനമാകുന്നതാണ് പതിവ്. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്താണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ഇവിടെ തമ്പടിക്കുന്നത്. നഗരത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സിന്തറ്റിക് ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രമായി സ്റ്റേഡിയം പരിസരം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണ്. സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചില റാക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെയും പൊലീസും എക്സൈസും ഇവിടെ മിന്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

സുരക്ഷാ വീഴ്ച

ജിസിഡിഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് സ്റ്റേഡിയവും പരിസരവും. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പലയിടത്തും ചുറ്റുമതിലുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നതും കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നതും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർക്ക് അകത്തുകടക്കാൻ എളുപ്പവഴിയൊരുക്കുന്നു. സിസിടിവി കാമറകളുടെ അഭാവവും വെളിച്ചക്കുറവും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ പലപ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കുന്നതോടെ ലിങ്ക് റോഡ് വഴിയുള്ള കാൽനടയാത്ര പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറി. ജോലികഴിഞ്ഞ് രാത്രി മടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളും മെട്രോ യാത്രക്കാരും പലപ്പോഴും ഭയത്തോടെയാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത്.

ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകളും ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളും സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ അനധികൃത പാർക്കിങ്ങും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന തലവേദനയാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതിയും പ്രദേശവാസികൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം പെട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുന്നതിലുപരി പ്രദേശം മുഴുവൻ വെളിച്ചത്താണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും കാടുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കാനും അടിയന്തര നടപടി വേണ്ടിവരും. ഷാഡോ പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ആധുനിക നിരീക്ഷണ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും അധികൃതർ തയാറാകണം. മാർച്ച് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സിറ്റിങിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ കമ്മിഷൻ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സാധ്യത.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

