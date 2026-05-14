സസ്പെൻസുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ വി.ഡി. സതീശൻ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി? അറിയാം പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ രഹസ്യങ്ങൾ

സമ്പൂര്‍ണ്ണം സതീശന്‍, പ്രതിപക്ഷനേതാവിനെ തുണച്ചത് 32 എംഎല്‍എമാര്‍ക്കൊപ്പം ഘടകകക്ഷികളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും. കോണ്‍ഗ്രസിലെ അന്തര്‍ നാടകങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ...

VD Satheesan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 1:06 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനും കാത്തിരിപ്പിനുമൊടുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 102 സീറ്റുകളുമായി പാര്‍ട്ടിയും മുന്നണിയും മിന്നുന്ന വിജയം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്കായി എഐസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനെ കൂടി പരിഗണിച്ചതോടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം നീണ്ടത്.

എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ വിലയിരുത്തിയ ദേശീയ നേതൃത്വം സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ മാരത്തോണ്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നതെന്ന് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'ദ നമ്പര്‍ ഗെയിം' - എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയാര്‍ക്ക്?

സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിജയിച്ച 63 കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരോടും സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ചവരോടുമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അഭിപ്രായം തേടിയത്. നിരീക്ഷകരായ മുകുള്‍ വാസ്‌നിക്കും അജയ്‌മാക്കനും കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത പാര്‍ലമെൻ്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് എംഎല്‍എമാരെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കണ്ടത്. എംഎല്‍എമാരെ കാണും മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് 47 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍ പക്ഷം അവകാശവാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി നടന്ന ദിവസം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കെസി വേണുഗോപാല്‍ഏ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

വഴിത്തിരിവായത് പുറത്ത് വന്ന രേഖ

എംഎല്‍എമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്ത് വന്ന നിരീക്ഷകനായ മുകുള്‍ വാസ്നിക്കിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രേഖയുടെ ചിത്രം പിറ്റേന്ന് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെയാണ് തര്‍ക്കം ഉടലെടുത്തത്. അതുവരെ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ അവകാശവാദമായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഉദുമ നിയുക്ത എംഎല്‍എ നീലകണ്ഠന്‍ പുറത്ത് വന്ന രേഖയില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് പരസ്യമായി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതോടെ എംഎല്‍എമാരുടെ അഭിപ്രായം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന സംശയമുന നിരീക്ഷകരിലേക്ക് നീണ്ടു. കെസിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, ടി സിദിഖ് ,സന്ദീപ് വാര്യര്‍, അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ്, അഡ്വ ടിഒ മോഹനന്‍, ഉഷ വിജയന്‍ എന്നിവര്‍ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായാണ് പുറത്ത് വന്ന രേഖയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഐ സി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കെസിയേയും ചെന്നിത്തലയേയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും അതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആദ്യമുള്ളത് കെ നീലകണ്ഠന്റെ പേരാണ്. ഇതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താതെ കോളം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ എംഎല്‍എമാരുമായും ഘടകകക്ഷികളുമായും നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച്ചയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹൈക്കമാന്റിന് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പിറ്റേന്ന് എത്തിയ മുകുള്‍ വാസ്നിക്ക് പുറത്ത് വന്ന രേഖയില്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് അത്തരമൊരു രേഖ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നോ അത് മാധ്യമങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പാകത്തില്‍ തന്റെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചതെന്നോ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഘടകകക്ഷികള്‍ നല്‍കിയത് ഉറച്ച പിന്തുണയുഡിഎഫിലെ മുസ്ലീം ലീഗ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും വിഡി സതീശന് ഉറച്ച പിന്തുണ നല്‍കിയെന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എംഎല്‍എമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടന്ന അന്ന് വൈകിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില്‍ എഐസിസി നിരീക്ഷകര്‍ ഘടകകക്ഷികളെ കണ്ടത്. ഓരോ ഘടകകക്ഷികള്‍ക്കും പ്രത്യേക സമയം അനുവദിച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ച. കെസി വേണുഗോപാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വരുമെന്നും ഇതിനെ മുന്നണി എന്ത് പറഞ്ഞ് നേരിടുമെന്ന ചോദ്യവും ഘടകകക്ഷികളില്‍ നിന്നുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മിന്നുന്ന വിജയമുണ്ടായിട്ടും അതില്‍ മത്സരിക്കാത്തയാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ന്യായീകരണം നല്‍കുമെന്നും അവരില്‍ പലരും ചോദ്യമുയര്‍ത്തി. അവരുടെ അഭിപ്രായവും നിരീക്ഷകര്‍ എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയ്ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചു.പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് നടുവില്‍ കേരളം, മൂവരെയും കേട്ട് ഹൈക്കമാൻഡ്
ഭൂരിപക്ഷം എംഎല്‍എമാരും കെസി വേണുഗോപാലിനാണ് പിന്തുണ നല്‍കിയതെന്ന വാര്‍ത്ത അതിവേഗം പടര്‍ന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിഡി സതീശന് അനുകൂലമായി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തെരുവിലിറങ്ങി. പല ജില്ലകളിലും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഘടിച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തെ മുള്‍മുനയിലാക്കുന്ന ഉദ്വേഗം നിറച്ചു. ഇതിനിടെ കെസി വേണുഗോപാലിന് അനുകൂലമായി ഫ്ളക്സുകളും നിറഞ്ഞു. നിരീക്ഷകര്‍ ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഡി സതീശന്‍, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെസി വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവരെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന ഖാര്‍ഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്നിവര്‍ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും കണ്ട് അഭിപ്രയം രേഖപ്പെടുത്തി. ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ കെസി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ കേക്കുമായി ടിവിക്ക് മുന്നില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചു.

പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാവുമെന്നും വേണുഗോപാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്നും അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. എന്നാ ല്‍ അന്നത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുന്‍ഷി, നിയുക്ത എംഎല്‍എമാരായ വിഡി സതീശന്‍, രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന എഐസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവര്‍ ഒരുമിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇനി പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തരുതെന്നും ഓരോരുത്തരെയും അനുകൂലിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ളക്സുകള്‍ മാറ്റണമെന്നും അണികള്‍ ശാന്തരാകണമെന്നും അവര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല.

സതീശന് 32 പേരുടെ പിന്തുണ, ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെ വാര്‍ത്ത

ഹൈക്കമാന്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നേതാക്കള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടും പിരിമുറുക്കം അയഞ്ഞില്ല. തുടര്‍ന്ന് ലീഗ് അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നുള്ള തീരുമാനം താമസിക്കുന്നതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. ഇതിനെ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കള്‍ തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം സതീശന് 32 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇതില്‍ കെസി വേണുഗോപാലിന് 22 പേരുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആറ് പേരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നതോടെ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂടുപിടിച്ചു. നേതാക്കളുടെ ക്യാമ്പുകള്‍ വീണ്ടും സജീവമായി. പുറത്ത് വന്ന വാര്‍ത്തയെ നിഷേധിക്കാനോ തള്ളാനോ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റോ, കേരളത്തില്‍ എത്തിയ നിരീക്ഷകരോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

നേതാക്കള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്

ഇതിനിടെ ഹൈക്കമാൻഡില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂടുപിടിച്ചു. ഖാര്‍ഗെയും രാഹുലും ഡല്‍ഹിയിലെ മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഇതിന് ശേഷം മുന്‍ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍മാരെയും, വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഡല്‍ഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വിശദമായി കേട്ടു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ പല നേതാക്കളുമായും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുമായും മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായും ഹൈക്കമാന്റ് ആശയവിനിമയം നടത്തി. കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ആഴത്തില്‍ മനസിലാക്കി. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്ക് പുറത്ത് നീണ്ട ഉദ്വേഗം അവസാനിപ്പിച്ച് സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

