വോട്ട് ചെയ്യാൻ 12 രേഖകളിലൊന്ന് നിർബന്ധം; ക്യൂവിലുള്ള അവസാന വോട്ടർക്കും അവസരം

നാളെയാണ് വിധിയെഴുത്ത്.2,71,06,059 വോട്ടർമാരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പി പട്ടികയിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ 2.71 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 4.6 ലക്ഷം പേർ കന്നിവോട്ടർമാരാണ്.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 3:12 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിശബ്‌ദ പ്രചാരണവും കഴിഞ്ഞ് നാളെ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്ന വോട്ടർമാർ കേരള ഭരണത്തിൻ്റെ വിധിയെഴുതും. തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 2,71,06,059 വോട്ടർമാരാണ് നിലവിൽ പട്ടികയിലുള്ളത്. 85 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോം വോട്ടിങ് സൗകര്യത്തിലൂടെ രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം പേർ വോട്ട് ചെയ്‌തു. കേരളത്തിലെ 2.71 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 4.6 ലക്ഷം പേർ കന്നിവോട്ടർമാരാണ്.

പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും സ്ലിപ്പും ഒപ്പം കരുതാൻ മറക്കരുത്. ബൂത്തിനകത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, ക്യാമറ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ ബൂത്തിനു പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
HOW TO VOTE (ETV Bharat)

വോട്ട് ചെയ്യാൻ 12 തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

വോട്ട് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ ഐഡി കാർഡ് (എപിക്) ആണ്. എന്നാൽ, എപിക് കാർഡ് കൈവശമില്ലാത്തവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ച ഫോട്ടോ പതിച്ച മറ്റു 11 അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഉപയോഗിക്കാം.

1. പാസ്‌പോർട്ട്

2. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

3. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ കമ്പനി എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാർക്കും നൽകുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച ഐ.ഡി കാർഡ്

4. ബാങ്ക്/പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് നൽകുന്ന ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള പാസ്ബുക്കുകൾ

5. പാൻ കാർഡ്

6. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിന് കീഴിൽ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന സ്‌മാർട്ട് കാർഡ്

7. എംഎൻആർഇജിഎ തൊഴിൽ കാർഡ് (ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജോബ് കാർഡ്)

8. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്‌മാർട്ട് കാർഡ്

9. ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള പെൻഷൻ രേഖ

10. പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ/നിയമസഭ അംഗങ്ങൾ/ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ

11. ആധാർ കാർഡ്

ഭിന്നശേഷി വോട്ടർമാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ മുൻഗണന നൽകും. ബൂത്തുകളിൽ റാംപുകളും വീൽചെയറുകളും ഉണ്ടാകും. കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി ബ്രെയിൽ ലിപി സൗകര്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ, സഹായത്തിനായി പ്രത്യേക വൊളൻ്റിയർമാർ, ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ആംഗ്യഭാഷാ സഹായം എന്നിവയും ലഭ്യമാക്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വോട്ടർമാർക്ക് പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നതിനായി യാത്രാസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
HOW TO VOTE (ETV Bharat)

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൽ

ബൂത്തിലെത്തിയാൽ ക്യൂ പാലിക്കണം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രമമനുസരിച്ച് വോട്ടർമാരെ കടത്തിവിടും. ആദ്യമെത്തുക ഫസ്‌റ്റ് പോളിങ് ഓഫിസറുടെ മുന്നിൽ. വോട്ടറുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും സ്ലിപ്പിലെ ക്രമനമ്പറും പരിശോധിച്ച് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. തുടർന്ന് ക്രമനമ്പറും പേരും ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയും. ഈ സമയം പോളിങ് ഏജൻ്റുമാർ അവരുടെ പക്കലുള്ള പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ശരിയായ വോട്ടറാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
HOW TO VOTE (ETV Bharat)

വോട്ടർ സെക്കൻഡ് പോളിങ് ഓഫിസറുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇടതുകയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ മഷി പുരട്ടും. തുടർന്ന് 17എ ഫോം എന്ന വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്‌റ്ററിൽ വോട്ടറുടെ ക്രമനമ്പർ എഴുതും. തുടർന്ന് വോട്ടറെക്കൊണ്ട് റജിസ്‌റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്‌പിക്കുകയോ വിരലടയാളം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യും. തുടർന്ന് വോട്ടേഴ്‌സ് സ്ലിപ് നൽകും.

അടുത്തതായി വോട്ടർ എത്തുന്നത് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള തേർഡ് പോളിങ് ഓഫിസറുടെ മുന്നിൽ. കൈവിരലിലെ മഷി പരിശോധിച്ചശേഷം ഓഫിസർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലെ ബട്ടൻ അമർത്തും. ഇതോടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ ചുവപ്പു നിറം തെളിയും. ഈ സമയം ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഭാഗത്തെ ലൈറ്റ് പച്ച നിറത്തിൽ പ്രകാശിക്കും.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
HOW TO VOTE (ETV Bharat)

തുടർന്ന് വോട്ടർ കൗണ്ടറിൽ പ്രവേശിച്ച് താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും ചിഹ്നവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനു നേരെയുള്ള നീല ബട്ടൻ അമർത്തുന്നു. ഇതോടെ ലൈറ്റ് അണയും. സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരിന് സമീപത്തെ നീല ബട്ടന് അരികിലുള്ള ലൈറ്റ് ചുവപ്പു നിറത്തിൽ പ്രകാശിക്കും.

വിവി പാറ്റ്

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും സീരിയൽ നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രിൻ്റ് വിവി പാറ്റ് യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരികയും ഏഴ് സെക്കൻഡ് സമയം വിൻഡോയിലൂടെ ദൃശ്യമാകും. ഈ സമയം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ബീപ് ശബ്‌ദം കേൾക്കുന്നതോടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി മനസിലാകും.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
HOW TO VOTE (ETV Bharat)

ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കകം ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ ബട്ടന് നേരെയുള്ള ചുവപ്പ് ലൈറ്റും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലെ ലൈറ്റും അണയും. ബീപ് ശബ്‌ദം നിലയ്ക്കും. ഇതോടെ നടപടികൾ പൂർണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നോട്ട അമർത്താം. അത് ഇവിഎമ്മിലെ അവസാന ബട്ടനാണ്.

എല്ലാ നടപടികളുടെയും മേൽനോട്ട ചുമതല പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർക്കാണ്. വിവി പാറ്റിൽ ബാലറ്റ് സ്ലിപ് കാണാതിരിക്കുകയോ ബീപ് ശബ്‌ദം കേൾക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം.

HOW TO VOTE ELECTION COMMISION EVM VOTING MACHINE KERALA ASSEMBLY POLLS
HOW TO VOTE (ETV Bharat)

മഷി ചൂണ്ടുവിരലിൽ

വോട്ടറുടെ ഇടതുകയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലിലാണ് മഷി പുരട്ടുക. മഷി വേണ്ട വിധം പതിയാതിരിക്കാൻ എണ്ണയോ ഗ്രീസോ മറ്റോ വിരലിൽ പുരട്ടിയതായി സംശയം തോന്നിയാൽ അതു തുണി കൊണ്ടു തുടച്ചുമാറ്റി മഷി പുരട്ടണമെന്നാണ് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിർദേശം. റീപോളിംഗ് വേണ്ടിവന്നാൽ ഇടതുകയ്യിലെ നടുവിരലിൽ മഷി പുരട്ടും.

അവസാന വോട്ടർക്കും അവസരം

രാവിലെ ഏഴുമുതൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് വോട്ടിങ് സമയം. വോട്ടിങ് സമയം തീരുന്ന വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ക്യൂവിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു ടോക്കൺ നൽകി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. പുതുതായി ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല.

