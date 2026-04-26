പവര് കട്ട്...? ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്...! വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പ വഴികളിതാ...
അമിതമായി എസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറം ലോഡ് വരുന്നു, അതിനാൽ ഫ്യൂസ് പോകുകയോ ട്രിപ്പാവുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല് പവര് കട്ടല്ലെന്നുമാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ പക്ഷം..
Published : April 26, 2026 at 9:55 AM IST
പവര് കട്ടില്ലാത്ത പത്ത് വര്ഷം കൊട്ടിഘോഷിക്കാൻ സര്ക്കാര് വരട്ടെ, ഇപ്പോള് പവര് കട്ടല്ല, അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിങ്ങാണ്. അതേ, പഴയ പവര് കട്ടിൻ്റെ പുതിയ രൂപം, പേര് "അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിങ്". കേരളത്തിലെ വീടുകളില് രാത്രി സമയങ്ങളില് 15 മിനിറ്റ് മുതല് ഒരു മണിക്കൂര് വരെയാണ് നിലവില് കറൻ്റ് പോകുന്നത്. ചൂട് കൂടിയപ്പോള് കെഎസ്ഇബിക്കും കണ്ട്രോള് പോയ സ്ഥിതിയാണ്.
"പവര് കട്ട്" എന്ന പേര് മാറ്റാൻ കെഎസ്ഇബി കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ന്യായമാണ് 'അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിങ്' എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരിഹാസം, പ്രതിപക്ഷവും ഇതേ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. "ലോഡ്ഷെഡിങ് ഇല്ല, കറൻ്റ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം!", "ലോഡ്ഷെഡിങ് അല്ല, ഇത് വെറും ലോഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രമാണ്", "വോട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇരുട്ടാവാം" തുടങ്ങി ട്രോളുകളാണ് സര്ക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് സര്ക്കാരും രക്ഷപ്പെട്ടു.
ഇനിയും അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളും കരുതിയിരിക്കണം. രാത്രികാലങ്ങളിൽ എസി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് അമിതഭാരമുണ്ടാക്കുകയും പലയിടങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിത വൈദ്യുതി തടസത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമായും രാത്രി 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള സമയത്തെ ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് KSEBയുടെ നിർദേശം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോഗം എങ്ങനെയെല്ലാം കുറയ്ക്കാം?
- എസിയുടെ താപനില 24-26 ഡിഗ്രിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക: എസി 18 ഡിഗ്രിയിൽ ഇട്ടാൽ മുറി പെട്ടെന്ന് തണുക്കില്ല, പകരം കംപ്രസ്സർ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. 24 അല്ലെങ്കിൽ 26 ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
- പീക്ക് അവറിലെ നിയന്ത്രണം: വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, മിക്സി, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, ഇലക്ട്രിക് അയൺ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
- അനാവശ്യ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക: ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. പീക്ക് സമയത്ത് വീടിന് പുറത്തെ ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും.
വിദഗ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ: പ്രായോഗികമായ മാറ്റങ്ങൾ
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചില എളുപ്പവഴികൾ ഇവയാണ്:
എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കുക: എസിയുടെയും കൂളറിൻ്റെയും ഫിൽട്ടറുകളിൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി വലിച്ചെടുക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇവ കൃത്യസമയത്ത് വൃത്തിയാക്കുക.
സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഉപയോഗം: എസിക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ ഫാൻ കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് തണുത്ത വായു മുറിയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്താൻ സഹായിക്കും. ഇത് എസിയുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കും.
നക്ഷത്രപ്പൊലിമയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ: പഴയ ഫാനുകൾക്കും ബൾബുകൾക്കും പകരം ബി.ഇ.ഇ (BEE) സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗുള്ള എൽഇഡി ബൾബുകളും ബിഎൽഡിസി (BLDC) ഫാനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് 50% വരെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രകൃതിദത്തമായ തണുപ്പിക്കൽ: പകൽ സമയത്ത് ജനലുകളും കർട്ടനുകളും അടച്ചിടുന്നത് പുറത്തെ ചൂട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് തടയും. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ജനലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് വായുസഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
സോളാർ എന്ന ബദൽ മാർഗ്ഗം
വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പകൽ സമയത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഇതിലൂടെ പൂർണമായും സൗജന്യമാക്കാൻ സാധിക്കും.ന വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുന്നത് ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാടിനെ പവർകട്ട് പോലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും അത്യാവശ്യമാണ്..
Also Read: