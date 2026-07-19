വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളില് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കൂ... ഊര്ജ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാം
പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങള് കരുതലോടെ ഉപയോഗിച്ചാല് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാം. അഭ്യര്ഥനയും ടിപ്സുമായി കേരള എനര്ജി മാനേജ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ.
Published : July 19, 2026 at 4:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികള് എന്നോ മറന്ന രാത്രി കറൻ്റ് കട്ട് ഇപ്പോള് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളില് ഏതു സമയത്തും രസംകൊല്ലിയായി വൈദ്യുതി മുടക്കം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി മുടക്കമില്ലാതെ മലയാളിയുടെ കൂടെ കൂടിയട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തില് ഈവര്ഷം 1100 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ വര്ധനയുണ്ടായതും ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പുറത്തു നിന്നു വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് ഏര്പ്പെട്ട കരാര് പിണറായി സര്ക്കാര് റദ്ദാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്.
പഴയ കാലങ്ങളെ പോലെയല്ല. ഇന്ന് എസിയും ഫ്രിഡ്ജും ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കറും എയര് ഫ്രൈയറും ഇലകട്രിക് സ്കൂട്ടറുമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത വീടുകള് ഇന്നു കുറവാണെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം കാണാതെ പോകരുത്. പക്ഷേ ഈ ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് അൽപം ശ്രദ്ധ വച്ചാല് നമുക്ക് വന് തോതില് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം എന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള് ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധ വച്ചാല് തന്നെ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കുരയ്ക്കാനാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന എനര്ജി മാനേജ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ രജിസ്ട്രാര് ബിവി സുഭാഷ് ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. എനര്ജി മാനേജ്മെൻ്റ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ടിപ്സുകള് വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കള് പാലിക്കാന് തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ഥിച്ചു.
- ഫാനിൻ്റെ ലീഫുകള്ക്ക് തറ നിരപ്പില് നിന്നും 2.4 മീറ്റര് സുരക്ഷിത അകലം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- സീലിങ് ഫാന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് അതിൻ്റെ ലീഫിനും സീലിങിനും ഒരടിയെങ്കിലും അകലമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
- ഇലക്ടോണിക് റഗുലേറ്റര് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മീഡിയം സ്പീഡില് ഫാന് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില് ഊര്ജ്ജോപയോഗം പകുതിയോളം കുറയ്ക്കാനാകും.
- റെസിസ്റ്റര് ടൈപ്പ് റഗുലേറ്ററില് ചൂടിൻ്റെ രൂപത്തില് വൈദ്യുതി നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
റെഫ്രിജറേറ്റര് (ഫ്രിഡ്ജ്)
- ഫ്രിഡ്ജിന് ചുറ്റും വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പു വരുത്തുക
- ഫ്രിഡ്ജ് ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പമുള്ളതു മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- റഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വാതില് ഭദ്രമായി അടഞ്ഞിരിക്കണം
- ആഹാര സാധനങ്ങള് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജില് വയ്ക്കുക
- കൂടെക്കൂടെ തുറക്കുന്നത് ഊര്ജ്ജ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. ആഹാര സാധനങ്ങള് അടുക്കോടെയും ചിട്ടയോടെയും ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക.
- ഇന്വെര്ട്ടര് റഫ്രിജറേറ്ററുകള്ക്ക് സാധാരണ റഫ്രിജറേറ്ററുകളേക്കാള് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറവാണ്.
- ബിഇഇ-സ്റ്റാര് റഫ്രിജറേറ്ററുകള് ഉപയോഗിക്കുക.
- പീക്ക് സമയങ്ങളില് കഴിവകും ഉഫയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് അയണ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാല് പകുതിയോളം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം.
- ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഇസ്തിരി ഇടുന്നതാണ് ഉചിതം.
- ഇസ്തിരി ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതിരി ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷവുമുള്ള സമയത്ത് ചൂട് കുറവ് ആവശ്യമുള്ള തുണിത്തരങ്ങളില് ഇസ്തിരിയിടാം.
- നനവുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് ഇസ്തിരിയിടുന്നത് വൈദ്യുതി നഷ്ടം കൂട്ടും.
- ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള് സീലിങ് ഫാന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
- വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുതലായ പീക്ക് സമയങ്ങളില് ഇസ്തിരി കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
ടെലിവിഷന് (ടിവി)
- ടിവി റിമോട്ടില് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാന്ഡ് ബൈ മോഡില് ഇടുന്നത് അനാവശ്യ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിന് ഇടയാക്കും.
- ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാല് സ്വിച്ച് ബോര്ഡിലെ പവര് കൂടി ഓഫ് ചെയ്യാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
- സിആര്ടി ടിവികള്ക്കു പകരം എല്ഇഡി, എല്സിഡി ടെലിവിഷനുകള് ഉപയോഗിച്ചാല് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ലാഭിക്കാം.
- മുറിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ടെലിവിഷന് സ്കരീനിൻ്റെ വലുപ്പം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
മിക്സി
- ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളം കൂടിയാല് അരയാന് കൂടുതല് സമയം എടുക്കും. കുറഞ്ഞാല് മിക്സിയുടെ ലോഡ് കൂടും.
- പൊടിക്കുമ്പോള് സാധനങ്ങള് കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് മിക്സി ട്രിപ്പ് ആകാനും മിക്സിയുടെ വൈന്ഡിങ് തകരാറിലാകാനും ഇടയാക്കും-ജാറിൻ്റെ പകുതി മാത്രം നിറയ്ക്കുക.
- ആദ്യം കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലും അവസാനം കൂടുതല് വേഗത്തിലും പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുക.
- പീക്ക് സമയങ്ങളില് കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
എയര്കണ്ടിഷണര്(എസി)
- മുറിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ബിഇഇ സ്റ്റാര് ലേബല് ഉള്ള അനുയോജ്യമായ എസി തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- മുറികളിലേക്ക് ജനലുകള്, വാതിലുകള്, മറ്റ് ദ്വാരങ്ങള് എന്നിവയില് കൂടി വായു അകത്തേക്കു കടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
- ചൂട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള് എസി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് മുറിയില് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
- എസി 25 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസില് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. 25 ഡ്ക്രി സെല്ഷ്യസില് നിന്ന് ഓരോ ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുമ്പോള് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂട്ടും.
- എസിയുടെ ഫില്ട്ടര് എല്ലാ മാസവും വൃത്തിയാക്കുക.
വാഷിങ് മെഷീന്
- ടോപ്പ് ലോഡിങ് മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് മെഷീനുകള്ക്ക് കുറച്ചു വെള്ളവും വൈദ്യുതുയും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ
- വെള്ളം ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷിങ് മെഷീന് കൂടുതല് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കും.
- നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പൂര്ണ ശേഷിയില് തന്നെ പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുക.
- അഴുക്കില്ലാത്തതും അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ തുണികള്ക്ക് ക്വിക്ക് സൈക്കിള് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
- ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഓണ് ചെയ്യുക. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാല് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്ലഗ് എടുത്തു മാറ്റുക.
- പീക്ക് സമയങ്ങളില് വാഷിംഗ് മെഷീന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
- തുണികള് കഴുകിയ ശേഷം മഷീനില് ഉണക്കാതെ സൂര്യ പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കുക.
വാട്ടര് പമ്പ്
- കിണറിൻ്റെ ആഴത്തിനനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ പമ്പു സെറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കുക.
- പമ്പ് വാങ്ങുമ്പോള് ഐഎസ്ഐ, ബിഇഇ സ്റ്റാര് ലേബലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക.
- പൈപ്പിങില് വളവും തിരിവും പരമാവധി കുറയ്ക്കുക.
- ഫുട് വാല്വിന് വലിയ വാ വട്ടവും ധാരളം സുഷിരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫുട് വാല്വിന് ഐഎസ്ഐ മാര്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- കിണറില് പമ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം ജലനിരപ്പില് നിന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റര് പൊക്കത്തില് കൂടാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
വെറ്റ് ഗ്രൈന്ഡര്
- അരിയും ഉഴുന്നും കുതിര്ത്ത ശേഷം ആട്ടുന്നതാണ് ഉത്തമം
- ആവശ്യത്തിനു മാത്രം സാധനങ്ങള് ഇട്ട് വെള്ളം പല തവണയായി ചേര്ക്കുക.
മൈക്രോവേവ് ഓവന്
- സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ്നേക്കാള് 50 ശതമാനം വൈദ്യുതി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
- വലിയ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള് പാചകം ചെയ്യാന് മൈക്രോവേവ് ഓവന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
- ഓവന് ഇടയ്ക്കിടെ തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
- ഒരു പ്രാവശ്യം തുറക്കുമ്പോള് 25 ശതമാനം ചൂടാണ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷമത്തില് നിന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
- എല്ലാവര്ക്കുമുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങള് ഒരേ സമയം ഓവനില് വച്ച് ചൂടാക്ക് എടുക്കുക.
- ആഹാര പദാര്ഥങ്ങള് നന്നായി പാകമാകുന്നതിനു കുറച്ചു മുന്പ് തന്നെ ഓവന് ഓഫ് ആകുന്ന തരത്തില് ടൈമര് ക്രമീകരിക്കുക.
- ബ്രഡ്, പേസ്ട്രി മുതലായ ചുരുക്കം ചില ആഹാര സാധനങ്ങള്ക്കു മാത്രമേ പ്രീ ഹീറ്റിങ് ആവശ്യമുള്ളൂ.
ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കര്
- ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കറിൻ്റെ പ്രതലത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തതിനേക്കാള് കുറഞ്ഞ അടിവട്ടമുള്ള പാത്രങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
- പാചകത്തിനു ആവശ്യമുള്ള അളവില് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. തിളച്ചതിനു ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ പവര് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
- പാത്രം വച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം സ്വിച്ച് ഓണ് ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പാത്രം മാറ്റുക.
കമ്പ്യൂട്ടര്
- എല്ഇഡി മോണിട്ടറുകള് ഉപയോഗിക്കുക.
- ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാല് ഷട്ട്ഡൗണ് ചെയ്യുക. പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തില് മോണിറ്റര് ഓഫ് ചെയ്യുക.
- സ്ലീപ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക.
ലൈറ്റിങ് സിസ്റ്റം
- ചുമരില് ഇളം നിറത്തിലുള്ള പെയിൻ്റ് പൂശിയാല് പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുക വഴി മുറിക്കകത്ത് കൂടുതല് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു.
- പകല് സമയത്ത് കഴിവതും ലൈറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കാതെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുക.
- ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ളക്ടറുകളും ഷേഡുകളും ഇടയ്ക്കിടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.
- ബിഇഇ സ്റ്റാര് ലേബലിംഗ് ഉള്ള ഉത്പന്നങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുക.
- എല്ഇഡി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു സീറോ വാട്ട് ബള്ബിന് കേവലം 0.5 വാട്ട് പവര് മാത്രമേ വൈദ്യുതി ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് പഴയ കാല ഇന്ക്യാന്ഡ്്സെന്റര് സീറോ വാട്ട് ബള്ബുകള്ക്ക് 15 വാട്ട് പവര് ആവശ്യമാണ്.
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