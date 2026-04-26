പാമ്പ് പടിക്ക് പുറത്ത്...!! ഇനി ഒരിക്കലും വീട്ടില് കയറില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
Published : April 26, 2026 at 2:53 PM IST
ഷൂവിനുള്ളില് പാമ്പ്, തലയണയ്ക്കടിയില് പാമ്പ്, കട്ടിനടിയില് പാമ്പ്, ചെടിച്ചട്ടിക്കുള്ളില് പാമ്പ്... ചൂട് കനത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ പാമ്പ് ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. പാമ്പ് കടിയേല്ക്കുന്നതും തുടര്ന്ന് മരണപ്പെടുന്നതും സര്വ സാധാരണ സംഭവമായി മാറി. ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധയാണ് പലപ്പോഴും മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകള് സ്വീകരിച്ചാല് രക്ഷ നേടാമെന്നാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റര് മുഹമ്മദ് അൻവര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ഈയിടെയാണ് തൃശൂരില് വീടിനുള്ളില് വച്ച് കടിയേറ്റ ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചതും, തുടര്ന്ന് അതേസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ നിരവധി പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് വീട്ടിലേക്ക് പാമ്പ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തടയാമെന്നും എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അൻവര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ചൂടിന് പുറമെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഹുമിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള ഇഴജന്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരവുമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പാമ്പ് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ചൂട് കാലത്ത് ഹുമിഡിറ്റി കൂടിയതോടെ വലിയ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. യഥാര്ഥ താപനില 30 ആണെങ്കിലും ഹുമിഡിറ്റി കാരണം 42 ഡിഗ്രി സെഷ്യല്സ് വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇഴജന്തുക്കളുമൊക്കെ പുറത്തേക്കുവരുന്നു. കാറ്റ് കൊള്ളാൻ മാത്രം ഇവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നത് ശരിയല്ല. യഥാര്ഥ ചൂട് കനക്കുന്നതോടെ ഇഴജന്തുക്കള് ഇര തേടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ പാമ്പുകളുടെ പ്രജനന കാലമാണ് ഇപ്പോള്. ഈ പാമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങള് പലപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം തേടിയിറങ്ങും. ഇതിനായി പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കും. ഈ സമയത്ത് വീടുകളിലേക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പാമ്പ് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്" അൻവര് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമായിട്ടും വീടുകളിലേക്ക് പാമ്പിനെ ആകര്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി ഭക്ഷണം, പിന്നെ എലികളുടെ സാന്നിധ്യം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളേയോ പക്ഷികളെയോ വളര്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കില് അവര്ക്ക് കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കഴിക്കാൻ എലി വരുന്നു, ഈ സമയം എലിയെ പിടിക്കാൻ പാമ്പ് വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അലങ്കാര പക്ഷികള് വളര്ത്തുന്ന വീടുകളിലുള്ളവരും സൂക്ഷിക്കണം. പാമ്പുകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ പിടിക്കാനും അതിൻ്റെ മുട്ട കഴിക്കാൻ വരുന്നതും പതിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൗ ബേര്ഡ്സിനെ പോലെ അലങ്കാര പക്ഷികളെ വളര്ത്തുന്നവരും ഇക്കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം.
ചില പൂച്ചകള് പാമ്പിനെ ജീവനോടെ പിടിച്ച് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. പട്ടി കുഞ്ഞായാലും പൂച്ച കുഞ്ഞായാലും ജീവനുള്ള പാമ്പിനെ എടുത്ത് വീട്ടിലെ കട്ടിലില് കൊണ്ടിടുന്നത് കാണാറുണ്ട്, അപ്പോള് അക്കാര്യം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി വീട്ടിലെ നിര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാമ്പ് വീടിനകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ചില മുൻ കരുതല് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി എന്തെങ്കിലും ദ്വാരമോ, തുറന്ന് നില്ക്കുന്ന ഭാഗമോ ഉണ്ടെങ്കില് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാതിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗ്യാപിലൂടെയും ജനവാതില് വഴിയും പാമ്പ് വീടിനകത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മോഡേണ് വീടുകളില് വരെ ഇത്തരത്തില് പാമ്പ് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടില് നിന്ന് ശമനം നേടാൻ കാറ്റ് കിട്ടാനായി ജനവാതില് തുറന്നിടുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാല് ഇത്തരത്തില് ജനവാതില് തുറന്നിട്ടാല് പാമ്പ് വീടിനകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം. വീട്ടിലെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും പരമാവധി അടക്കുകയാണ് പാമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അൻവര് പറഞ്ഞു. വീട്ടിലേക്ക് പടര്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ബോഗെയ്ൻ വില്ല പോലുള്ള ചെടികള്, വീട്ടിനകത്തേക്കുള്ള വയറുകള് എല്ലാം അടക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ വീടിനോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന മരച്ചില്ലകള് വെട്ടി മാറ്റണം.
വീട് പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ചെറിയ കാടുകളുണ്ടെങ്കില് വെട്ടിനിരപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതുപോലെ രാത്രികാലങ്ങളില് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോള് ഉത്സവ-പെരുന്നാള് സീസണാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബവുമായി ഒക്കെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കില് കൈയ്യില് വെളിച്ചം കരുതുക. അറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും പാമ്പുകള് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യം നിസാരമായി കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഷൂ ധരിക്കുമ്പോഴും ചെടിച്ചട്ടികള് നനയ്ക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും അൻവര് പറഞ്ഞു.
പാമ്പിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെയോ വനംവകുപ്പിനെയോ അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കില് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ളവരെ ആദ്യം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്വയം പരിശോധന ഒഴിവാക്കുക, സര്പ്പ ആപ്പ് വഴി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്താല് പരിശീലനം നേടിയ വളണ്ടിയര്മാര് സ്ഥലത്തെത്തുമെന്നും സര്പ്പ ആപ്പ് ആദ്യം തന്നെ മൊബൈലില് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
