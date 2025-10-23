വൈദ്യുതി ബില്ലില് സംശയം? സ്വയം പരിശോധിക്കാം; കെഎസ്ഇബിയുടെ ഈ സേവനം അറിയാതെ പോകരുത്
വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ സംശയം സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ അവസരം. കെഎസ്ഇബി വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഈ സൗകര്യമുള്ളത്.
Published : October 23, 2025 at 3:45 PM IST
വൈദ്യുതി ബില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തലവേദന ആകാറുണ്ട് അല്ലേ? 'ഈ മാസം അധികമൊന്നും കറന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ബില് വന്നപ്പോള് ചാർജ് ഏറെയുണ്ട്' -പലരും പലപ്പോഴായി പരാതി പറയുന്നത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കൂടിയ ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ കുറുക്കു വഴി തേടിയവരെയും മീറ്റർ ബോർഡില് ചെയ്ത വിക്രിയ കയ്യോടെ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാർ പൊക്കിയതുമൊക്കെ നാം ഏറെ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
വൈദ്യുതി ബില് സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കില് എന്തു ചെയ്യണം? ഏറെ പേർക്കും അറിവല്ലാത്ത കാര്യമാകും ഇത്. ബില് നല്കാനെകത്തുന്ന കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരനോട് പറഞ്ഞാല് കാര്യം സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായാല് ബില്ലിലെ തുക സ്വയം കണക്കാക്കി ബോധ്യപ്പെടാം.
എങ്ങനെ ഇത്ര ബില് വന്നു എന്ന് അനായാസം അറിയാനാകും. കാരണം വൈദ്യുതി താരിഫും ആകെ ഉപഭോഗവും രേഖപ്പെടുത്തി തികച്ചും അനായാസമായി വൈദ്യുതി ബിൽ തുക കണക്കാക്കാം. ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കി എന്ന് വിശദമായി അറിയാനും ഉപയോക്താവിന് കഴിയും.
ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നല്ലേ? ഇതിനായി കെഎസ്ഇബിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.kseb.in ലെ Electricity Bill Calculator എന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ബില് തുക കണക്കാക്കാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റില് തന്നെ കയറണം എന്നില്ല. www.kseb.in/bill_calculator_v14/ ലൂടെയും നേരിട്ട് ബില് പരിശോധിക്കാം. ഇനി ബില്ലില് സംശയമുണ്ടെങ്കില് ആരോടും പരാതിയോ പരിഭവമോ പറയേണ്ട. ഈ വെബ്സൈറ്റുകളില് കയറി സ്വയം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാം.
അതേസമയം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തത്ര വമ്പിച്ച ഇളവുകളോടെ ദീർഘകാല കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നാലാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഈ അവസരം. കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ടു വര്ഷത്തിനുമേല് പഴക്കമുള്ള കുടിശ്ശികകൾ അടച്ചു തീർക്കാം എന്നതായിരുന്നു കെഎസ്ഇബിയുടെ വാഗ്ദാനം. 10 കൊല്ലത്തിനു മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയുടെ 18 ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന പലിശ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി നൽകും, 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു പകരം 4 ശതമാനം പലിശ നൽകിയാൽ മതിയാകും, 2 മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു പകരം 6 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും പലിശ, പലിശ തുക 6 മാസത്തെ തുല്യ ഗഡുക്കളായി അടയ്ക്കാനും അവസരം എന്നിവയായിരുന്നു ആനുകൂല്യം.
