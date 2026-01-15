ETV Bharat / state

മാസം 1000 രൂപ കൈയ്യിലെത്തും, ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അപേക്ഷിക്കണ്ടത് ഇങ്ങനെ...

ഉദ്യോര്‍ഥികള്‍ക്കായുള്ള കണക്‌ട് ടു വർക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പില്‍ ഇനി നിരവധി പേര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അവസരം. എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം? അറിയാത്തവര്‍ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ...

നിങ്ങളൊരു ഉദ്യോഗാർഥിയാണോ? 'കണക്‌ട് ടു വർക്ക്' സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയോ? നല്‍കാത്തവരുണ്ടെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ. പ്രതിമാസം 1000 രൂപ അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തുന്ന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണിത്. വളരെ സിമ്പിളായി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണക്‌ടു ടു വർക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മന്ത്രി സഭ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെ നിരവധി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും.

ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയതോടെയാണ് നിരവധി പേര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. യുപിഎസ്‌സി, പിഎസ്‌സി, ബാങ്കിങ്, റെയിൽവേ, പ്രതിരോധ സേനകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ഏജൻസികളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയ സഹായമാകും.

കൂടാതെ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സർവകലാശാലകളിലോ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നടത്തുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലോ പോയി അപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെ എവിടെ അപേക്ഷ നല്‍കണം, എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകള്‍ വേണം എന്നിവ വിശദമായി അറിയാം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

ഇ-എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് കേരള പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്. പോര്‍ട്ടലില്‍ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ (പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക. തുടർന്ന് "കണക്‌ട് ടു വർക്ക്" സ്‌കീമിന് അപേക്ഷ നല്‍കാം.

  • പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക: കേരളത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ eemployment.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.
  • ലോഗിൻ ചെയ്യുക: നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ "വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ" ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് നിങ്ങള്‍ പ്രൊഫൈല്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുക. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌താല്‍ മതിയാകും.
  • സ്‌കീം കണ്ടെത്തുക: ദൃശ്യമാകുന്ന ടാബില്‍ "കണക്‌ട് ടു വർക്ക്" സ്‌കീം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുക: പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭിച്ച ഫോമില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിലാസം, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എന്നീ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കി പൂരിപ്പിക്കുക.
  • രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക: അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒര്‍ജിനല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക: പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ സബ്‌മിറ്റ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക. ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

  • ആധാർ കാർഡ്
  • താമസ തെളിവ്
  • ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • പാസ്‌പോർട്ട് സൈസിലുള്ള ഫോട്ടോ
  • ഫോൺ നമ്പർ

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

  • സ്കോളർഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട;.
  • അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷകൻ്റെ പ്രായം 18 നും 30 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷകൻ നൈപുണ്യ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുകയോ സംസ്ഥാനത്തെ ജോലിക്കും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും തയ്യാറെടുക്കുകയോ വേണം.
  • സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
  • അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എല്ലാ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുമായി ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം താഴെയായിരിക്കണം.
  • ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'കണക്‌ട് ടു വർക്ക്' സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും നൈപുണി പരിശീലനം നടത്തുന്നവർക്കുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പാണ് ‘കണക്ട് ടു വർക്ക്’. 18 നും 30 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് കൈമാറുന്നത്. എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് eemployment.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിലവില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

