'സകലം സതീശൻ', യുഡിഎഫ് കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ 'വിഡി ഫാക്ടർ', മുന്നണിക്ക് കരുത്ത് പകർന്നത് സതീശൻ്റെ നിലപാടുകളും സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിംഗ് മികവും
കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ഈ വിജയഗാഥയുടെ അമരക്കാരനായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെയാണ്
Published : May 4, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 3:28 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: അധികാരമില്ലാത്ത പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് കാഴ്ച്ചവെച്ച വമ്പൻ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ വിഡി ഫാക്ടർ. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വവും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും നിലപാടുകളും സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിംഗ് മികവുമാണ് യുഡിഎഫ് കുതിപ്പിനെ ഇരട്ടിയാക്കിയതെന്ന് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 41 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കോൺഗ്രസാവട്ടെ 21 സീറ്റുകളുമായി രാഷ്ട്രീയ ദുർബലാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് കരുത്താർജ്ജിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല യുഡിഎഫിനെ കൂടുതൽ കെട്ടുറപ്പുള്ള മുന്നണിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സതീശൻ കടന്നുവരുമ്പോൾ
2021ൽ വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ചുമതല ഏൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥിതി പരമ ദയനീയമായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന വോട്ടു ബാങ്കുകളായ നായർ, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങൾ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ 2006 മുതൽ അകലം പാലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും നായർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ വോട്ടുകൾ ബിജെപിയിലേക്ക് പോയെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അകന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ
മാറാട് സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 2003 ജൂലായ് 7 ന്, അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ.കെ ആൻ്റണി, തിരുവന ന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മുന്നണിയിൽ നിന്നും അകറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.''ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സംഘടിതശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വിലപേശാമെന്നും സർക്കാരിനെക്കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കാമെന്നുമുള്ള ധാരണ തിരുത്തണം. ഗൾഫ് പണമാണ് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ സംഘടിത ശക്തിയാക്കുന്നത്. അവരുടെ നേതാക്കൾ കൂടുതൽ സംയമനം പാലിക്കണം'' എന്ന ആൻ്റണിയുടെ പരാമർശം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവെച്ചത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും മുന്നണിയിലെ രണ്ടാം കക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിട്ടും പരാമർശം പിൻവലിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 2004ൽ എകെ ആൻ്റണി രാജിവെച്ച് അതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമ്രന്തിയായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോഴേക്കും സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് 2006ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായെന്നും റോയ് മാത്യു പറയുന്നു. 2011 - 2016 കാലത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തിരികെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ തിരികെയെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേ സമയത്താണ് ഓർത്തഡോക്സ് - യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹം രൂക്ഷമായത്. അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ മുഴുവൻ പാർട്ടിേയൊടും മുന്നണിയോടും അകലം പാലിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയമായി യുഡിഎഫ് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമായി.
സമുദായ നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിലെ വില്ലൻ പരിവേഷം
ഇതിന് പുറമേ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കാൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പി.ടി തോമസ് എം.പിയുടെ നിലപാടും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രബലമായ സീറോ മലബാർ സഭ യുഡിഎഫിൽ നിന്നും അകലാൻ കാരണമായി. അന്നത്തെ ഇടുക്കി രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിടി തോമസിനും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ നിലപാടെടുത്തു. 2014ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിങ് എം.പിയായിരുന്ന പി.ടിക്ക് ഇടുക്കി സീറ്റ് നൽകരുതെന്ന സഭയുടെ ആവശ്യം പാർട്ടിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും അംഗീകരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടുക്കി സീറ്റ് നഷ്ടമായി. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത വി ഡി സതീശന് സഭകൾ വില്ലൻ പരിവേഷം ചാർത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വൈദികരേയും കപ്യാരൻമാരേയും നിയമിക്കാനും സ്ഥലം മാറ്റാനും കെപിസിസി ഇടപെട്ടാൽ സഭ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന വി ഡിയുടെ ചോദ്യം സഭാ നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചുവെന്നും റോയ് മാത്യു പറയുന്നു. സതീശൻ സഭാ വിരോധിയാണെന്ന വ്യാപക പ്രചരണവുമുണ്ടായി.ഇതിന് പുറമേ രാഷ്ടീയ നേതൃത്വം സമുദായ നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങരുതെന്ന പ്രസ്താവന സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സമുദായ നേതാക്കളെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം നിലപാടിൽ അണുവിട മാറ്റാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന വി ഡി സതീശനെയാണ് 2021 പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷനേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത്.
ആദ്യം ഉയർത്തിയത് ടീം യുഡിഎഫ്
പ്രതിപക്ഷനേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വിഡി സതീശനും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി കെ സുധാകരനും എത്തിയതോടെ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ടു. ശക്തി ചോർന്ന അണികളെ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കാൻ ഐക്യസന്ദേശത്തിലൂടെയുള്ള കെട്ടുറപ്പാണ് പ്രധാനമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന പ്രതിപക്ഷനേതാവിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിൽ എത്തി നിന്നു. മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടകകക്ഷികളെയും ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെയാക്കാൻ സതീശന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിംഗ് മികവ്
പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും എക്കാലത്തെയും വോട്ട് ബാങ്കായ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ തിരികെയെത്തിക്കാനായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പ്രതിപക്ഷനേതാവിൻ്റെ ശ്രമം. ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുമായി ഒരു പാലമിടാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും വിജയം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതേ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് ( Indian Pentacostal Church - lPC) സഭയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ 2022 നവംബറിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഐ പി സി ഭാരവാഹികൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ 2023 ജനുവരി 18 ന് അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് വഴിത്തിരിവായത്. 'താൻ ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ പ്രസംഗം യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമെന്നറിയപ്പെടുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസികൾ ഏറ്റെടുത്തു.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സതീശനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹമെടുത്ത നിലപാടുകളും തുണയായി. വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാതെ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവായി ചുമതലയേറ്റ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സതീശൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം അത് അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം കണ്ടത്.
ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി എം ആർ അജിത് കുമാർ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളെ കാണാൻ പോയ സംഭവത്തിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ മലപ്പുറം വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിലും സതീശൻ്റെ നലപാടിൻ്റെ കാർക്കശ്യം കേരളം അടുത്തു കണ്ടു. ഇതോടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഇരട്ടിയായി. മറുവശത്ത് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കൊപ്പം ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും കൂടി പിണറായിയെയും സിപിഎമ്മിനെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൈവിടുകയും ചെയ്തതോടെ സതീശൻ പൂർണ്ണമായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ തോഴനായി.
സംഘടനാ തലത്തിൽ ശുഷ്ക്കമായ കോൺഗ്രസിലെ പ്രവർത്തകരെ ഉണർത്താനും മുന്നണിയെ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാനും ''ടീം യുഡിഎഫ് ''എന്ന സതീശൻ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യവും, ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ നേതാക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും പാർട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏകശിലാ മനോഭാവമാണ് ഗുണം ചെയ്തതെന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജു പി നായർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നിലപാട്
സംസ്ഥാനമെമ്പാടുമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷനും പാലക്കാട് എംഎൽഎയുമായിരുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ പീഡനാരോപണത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ മുഖം നോക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടാണ് വി ഡി സതീശൻ എടുത്തത്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഭിന്ന സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും നിലപാടിൽ നിന്നും മാറാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സതീശൻ്റെ തീരുമാനവും പതുക്കെയാണെങ്കിലും പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പും
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 18 സീറ്റിൽ മിന്നുന്ന വിജയമാണ് യുഡിഎഫ് കാഴ്ച്ചവെച്ചത്. ബിജെപി തൃശ്ശൂർ സീറ്റിൽ വിജയിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സെമിഫൈനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ തടസം സൃഷ്ടിച്ച് യുഡിഎഫിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയതും സതീശൻ ഫാക്ടർ തന്നെ. ഏഴ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഭൂരിഭാഗം ബ്ലോക്ക് - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ച് കയറി.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ബിജെപി പിടിച്ചപ്പോൾ നിലവിലെ 10 സീറ്റിൽ നിന്ന് 20 സീറ്റായി ഉയർത്തിയതും യുഡിഎഫിന് നേട്ടമായി. അവിടെ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎമ്മിൽ നിന്നാണ് ബിജെപി കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചത്. സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ പ്രകടമായ പാളിച്ചയുണ്ടായെങ്കിലും തദ്ദേശത്തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നേറ്റം ഭരണവിരുദ്ധവികാരം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി മാറിയെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധനും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ സണ്ണിക്കുട്ടി ഏബ്രഹാം വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയതന്ത്രം
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് യുഡിഎഫ് കച്ച മുറുക്കിയപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തെ പിണറായി സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്ന ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കിയതും വോട്ടുകൾ ചോരാതെ നോക്കിയതും സതീശൻ്റെ ദ്വിമുഖതന്ത്രമായിരുന്നു. ശബരിമല സവർണ്ണക്കൊള്ളയടക്കമുയർത്തി സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച സതീശൻ സിപിഎം - ബിജെപി ഡീലെന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം സജീവമാക്കി നിർത്തിയതോടെ ബിജെപിയിലേക്ക് ഭരണവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പോകാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങി.
മൂന്നാം കക്ഷിയെന്ന ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദത്തെ ചുഴറ്റിയടിക്കാൻ സതീശൻ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണമെന്ന ബിജെപി തന്ത്രം പൊളിഞ്ഞടുങ്ങി. ട്വൻ്റി-20 പാർട്ടിക്ക് വ്യാപകമായി സീറ്റുകൾ തീറെഴുതിയതോടെ സതീശൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് ബലം കൂടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റോയ് മാത്യു വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാക്കിയത് പുറമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പരമാവധി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിലും സതീശൻ വിജയിച്ചുവെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല.
