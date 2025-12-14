Kerala Local Body Elections2025

മേയര്‍മാരുടെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങിനെ, എപ്പോള്‍?

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഫലം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി വിജയിച്ച ജനപ്രതിനിധികള്‍ എപ്പോള്‍ സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍, നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശദമായി.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 10:52 AM IST

ദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നു. വിജയിച്ചവരുടെ പേരും നേടിയ വോട്ടും ലീഡുമൊക്കെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അറിയേണ്ടത് മേയര്‍മാരെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റുമാരെയും എപ്പോള്‍, എങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജന പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം മൂന്നാഴ്‌ചക്കകം അധ്യക്ഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലികാ ചട്ടം പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള തീയതി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തീരുമാനിക്കാം.

ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെയും വരണാധികാരിക്ക് തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെയും ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍മാരുടെയും മേയര്‍മാരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ചുമതല. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് മേയറേയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറേയും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളില്‍ മുഴുവന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരും ചേര്‍ന്ന് ചെയര്‍ പേഴ്‌സണേയും വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണേയും തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

വോട്ടെണ്ണലിന്‍റെ സജ്ജീകരണം (ETV Bharat)
വോട്ടെണ്ണല്‍ (ETV Bharat)

ഓപ്പണ്‍ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അധ്യക്ഷന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ അംഗവും ലഭിക്കുന്ന ബാലറ്റിന്‍റെ പുറകു വശത്ത് പേരെഴുതി ഒപ്പിടണം. അല്ലാത്ത ബാലറ്റുകള്‍ അസാധുവാകും. വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളില്‍ പാതിയിലേറെപ്പേരുടെ വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥി അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഒരു പ്രസിഡന്‍റിനെയോ മേയറേയോ ചെയര്‍പേഴ്‌സണേയോ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ നാല്‍പ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും അംഗങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ച് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് ചട്ടം.

ആഹ്ലാദ പ്രകടനം (ETV Bharat)

അധ്യക്ഷന്മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എപ്പോള്‍

അഞ്ചു വര്‍ഷമാണ് മേയറുടെ കാലാവധി. കൗണ്‍സില്‍ യോഗങ്ങളില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക മേയറാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാരെയും കൗണ്‍സില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ തന്നെയായിരിക്കും. പ്രസിഡന്‍റ്, ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍, മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ നടക്കണം.

സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഒഴികെ 935 പഞ്ചായത്തുകളിലെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 17200 ല്‍പ്പരം അംഗങ്ങളുടെയും ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അംഗങ്ങളുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ഡിസംബര്‍ 21 ന് നടക്കും. ഇതിനുള്ള അറിയിപ്പ് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്കും ലഭിക്കും.

ആഹ്ലാദ പ്രകടനം (ETV Bharat)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ആറ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും അംഗങ്ങള്‍ പിന്നീടാകും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസംബര്‍ 20 ന് ഭരണ സമിതികളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോള്‍ വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 22നും ചോക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 26നും തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2026 ജനുവരി 16നും മംഗലം വെട്ടം, തിരുനാവായ, മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും, തിരൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും 2026 ഫെബ്രുവരി 1നും ആണ് പുതിയ ഭരണ സമിതികള്‍ സ്ഥാനമേല്‍ക്കുക.

വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (Face Book)

അതത് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വരണാധികാരികളാണ് ജില്ല, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആദ്യ അംഗത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ആദ്യ അംഗത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുന്ന വരണാധികാരികളായിരിക്കും. കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ ജില്ലാ കലക്‌ര്‍മാര്‍ ആദ്യ അംഗത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗത്തെയാണ് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുക. ഇതിന് മുതിര്‍ന്ന അംഗത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരത്തേ രേഖാമൂലം അഭ്യര്‍ഥന നല്‍കണം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍, നഗരസഭകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ഡിസംബര്‍ 21 ന് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോര്‍പറേഷനുകളില്‍ രാവിലെ 11.30 മുതലാണ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണ സമിതിയുടെ ആദ്യയോഗം ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത അംഗത്തിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നല്‍കിയ സമയക്രമം സെക്രട്ടറി യോഗത്തെ അറിയിക്കും. സാധാരണ ഗതിയില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോട്ടിസ് നല്‍കിയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്, ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍, വെസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍, മേയര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത്.

ആഹ്ലാദ പ്രകടനം (ETV Bharat)
വോട്ടെണ്ണല്‍ (ETV Bharat)

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

