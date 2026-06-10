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ചോരയൊഴുകുന്ന ഹൈറേഞ്ച്, പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒടുങ്ങുന്ന മനുഷ്യജീവനുകൾ

പച്ചപ്പിൻ്റെ മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മണ്ണ് ഇന്ന് കാട്ടാന ഭീതിയുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും നിഴലിലാണ്. വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ വെറും കടലാസില്‍ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ, സ്വന്തം മണ്ണിൽ ചോരയൊഴുകുന്ന ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ വിങ്ങുന്ന കാഴ്‌ചകളെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിസ്സംഗതയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരുസൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയാണിത്....

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കാട്ടാന, ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗം മൈക്കിള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 5:37 PM IST

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ജോജി ജോണ്‍

ഇടുക്കി: "ഞങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ്, കുട്ടികള്‍ ദിവസവും സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതും ഞങ്ങള്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഇതേ വഴിയിലൂടെയാണ്. മരണം മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ വഴിയിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. കാരണം ഞങ്ങള്‍ക്ക് റോഡില്ല, വെളിച്ചവുമില്ല. ഒന്ന് കാറ്റടിച്ചാല്‍ കറൻ്റ് പോകും, മൊബൈലില്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും കിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. വാച്ചറുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാറില്ല" കാട്ടാനയാക്രമണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ദിനംപ്രതി മരണത്തെ കണ്‍മുന്നില്‍ കാണുന്ന സൂര്യനെല്ലി സ്വദേശിനി നാഗാലക്ഷ്‌മി അതിവൈകാരികമായി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണിത്.

ഇടുക്കിയുടെ പച്ചപ്പാർന്ന ഏല-തേയില തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മരണത്തിൻ്റെ കരിനിഴൽ വീണിട്ട് നാളുകളേറെയായി. കാട്ടാനക്കലിയിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവൻ കൂടി പൊലിഞ്ഞതോടെ ഹൈറേഞ്ചിൽ ജനരോഷം ആളിപ്പടരുകയാണ്. സൂര്യനെല്ലി സ്വദേശിനി മാരിയാണ് വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഇര. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മാത്രം ഈ മലയോരത്ത് നഷ്‌ടമായത് 54 മനുഷ്യജീവനുകളാണ്.

കാട്ടാനയാക്രമണത്തിലെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ (ETV Bharat)


വനംവകുപ്പിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ശാശ്വത പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ വെറും കടലാസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ, ചിന്നക്കനാലിലെയും ശാന്തൻപാറയിലെയും സാധാരണക്കാരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ജീവൻ കൈയിൽ പിടിച്ചാണ് ഓരോ ദിവസവും പുലർത്തുന്നത്. ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഓടിയെത്തുന്ന അധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്.

രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ മാത്രമേ കുട്ടികളെവിടാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതരില്‍ നിന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസി ഷിബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ആ നിര്‍ദേശം പാലിച്ച് കുട്ടികളുമായി പോയ സ്‌ത്രീയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാട്ടാനയാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ കാട്ടാനയ്‌ക്ക് മാത്രമാണ് സംരക്ഷണമുള്ളതെന്നും വനം വകുപ്പ് മനുഷ്യ ജീവന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസി ഷിബു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പച്ചപ്പിനിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മരണം

IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
ചിന്നക്കനാല്‍ (ETV Bharat)
ഏല, തേയില തോട്ടങ്ങളിലെ മനോഹരമായ പച്ചപ്പിനിടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകാം എന്ന ഭീതിയോടെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. സൂര്യനെല്ലിയിൽ കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ട് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയെന്ന വീട്ടമ്മ ഈ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ്. വീടും കൃഷിയും നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങി മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കാട്ടാനകൾ.അരിക്കൊമ്പൻ പോയി, പക്ഷെ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞില്ല!നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ അരിക്കൊമ്പനെ ഈ കാടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭീതിക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത ചക്കക്കൊമ്പൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാട്ടാനകൾ ഇപ്പോഴും തോട്ടം മേഖലകളിൽ തമ്പടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി വിലസുകയാണ്. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് പുലർച്ചെ ജോലിക്ക് പോകാനോ, കുട്ടികൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ സകൂളിൽ പോകാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണിവിടെയുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സ്ഥിരമായൊരു പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
കാട്ടാന (ETV Bharat)
അക്കങ്ങളിലെ ക്രൂരത: ചോരയുണങ്ങാതെ മലയോരം
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തോട്ടം മേഖലയിൽ മനുഷ്യരും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിരുകളും ലмഘിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ മാത്രം കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി വ്യക്തമാകും. ആകെ മരണങ്ങൾ (2024-2025):11 മനുഷ്യജീവനുകൾ2024-ൽ പൊലിഞ്ഞത്:06 പേർ2025-ൽ പൊലിഞ്ഞത്:05 പേർ

പ്രതികരിച്ച് കളക്‌ടര്‍

വനംവകുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ആര്‍ആര്‍ടിഎയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും കൂടുതല്‍ ജാഗ്രതാ സമിതികളും വാച്ചര്‍മാരെയും നിയമിക്കണമെന്നും വയനാട് ജില്ലാ സബ്‌ കളക്‌ടര്‍ പ്രതികരിച്ചു. "കാട്ടാനാക്രമണം പരിഹരിക്കണമെങ്കില്‍ ആനയ്‌ക്കും താമസവും ആഹാരവും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനയെയും മനുഷ്യജീവനെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്‌ത്രീയ രീതിയില്‍ തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണും" സബ് കളക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. വാച്ചര്‍മാരെ കൂടുതല്‍ നിയോഗിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുമെന്നും സബ്‌ കളക്‌ടര്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി.

IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
കാട്ടാന (ETV Bharat)

വാഗ്‌ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴ; ഒടുവിൽ നിസ്സംഗത


മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ സമഗ്രമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ അധികൃതർ ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്‌ടമാകുമ്പോൾ മാത്രം ജനപ്രതിനിധികളും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓടിയെത്തി നാട്ടുകാർക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴ തീർക്കും.


എന്നാൽ ആ ശവസംസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ അധികൃതർ ഈ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നാണ് കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ഈ മലയോരത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ അനുഭവം. ശാശ്വതമായ കാട്ടാന പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ, വനംവകുപ്പിൻ്റെ പരാജയത്തിന് സ്വന്തം ചോരകൊണ്ട് വില നൽകേണ്ടി വരികയാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ.
ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ്റെ വിലയുണ്ടെന്ന് അധികാരികൾ എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുക? ഇനിയുമൊരു ഇരയ്ക്കായി ഈ മലയോരം കാത്തുനിൽക്കില്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

ആനക്കലിയിൽ ജീവനുകൾ പൊലിയുമ്പോഴും ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങി കോടികളുടെ പദ്ധതി; ചിന്നക്കനാലിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥ

കാട്ടാനയാക്രമണങ്ങളിൽ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ കവരുന്നത് പതിവുവാർത്തയാകുമ്പോഴും, അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമായി വനംവകുപ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കോടികളുടെ പ്രതിരോധ പദ്ധതി ഫയലിലുറങ്ങുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലാണ് അധികൃതരുടെ കടുത്ത അനാസ്ഥ തുടരുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമ്പോൾ മാത്രം പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, പിന്നീട് അവ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ വൻ ജനരോഷമാണ് മേഖലയിൽ ഉയരുന്നത്.

IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
കാട്ടാന (ETV Bharat)

ഓരോ വര്‍ഷവും വനംവകുപ്പിലെ അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും യോഗം വിളിച്ച് കാട്ടാനയില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടാനെന്ന തരത്തില്‍ പല വാഗ്‌ദാനങ്ങളും നല്‍കുമെന്നും എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഒന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ജാഗ്രത സമിതി അഗം മൈക്കിൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

"അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണം മുതല്‍ നിരവധിപേര്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ഇതിനൊന്നും ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വനംവകുപ്പ് യൂക്കാലി മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തകൻ. അതിൻ്റെ അടിയില്‍ കാട്ടാനയൊന്നും നില്‍ക്കില്ല. ഇനിയും ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. കാട്ടാനാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തണം" അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

2022-ൽ തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതി; ഇന്നും വെറും ഫയൽ!

ആദിവാസി മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ കാട്ടാനകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 2022-ൽ അന്നത്തെ മൂന്നാർ ഡി.എഫ്.ഓ രാജു കെ. ഫ്രാൻസീസ് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി ഒരു സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചിലവ് വരുന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു കോടി 41 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആകെ 21 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് (സൗരോർജ്ജ വേലി) തീർത്ത് ജനവാസ മേഖലകളെ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്‌തത് ഈ മേഖലകളിൽ

  • സിങ്കുകണ്ടം മുതൽ ചെമ്പകതൊളു കുടി വരെ: 8.5 കിലോമീറ്റർ
  • എൺപതേക്കർ കോളനി: 5 കിലോമീറ്റർ
  • ബി.എൽ. റാം മുതൽ ദിഡിയർ നഗർ വരെ: 3.8 കിലോമീറ്റർ
  • പന്തടിക്കളം: 3.2 കിലോമീറ്റർ
  • ദിഡിയർ നഗർ: 1 കിലോമീറ്റർ
  • കോഴിപ്പന്നക്കുടി: 0.5 കിലോമീറ്റർ
  • നടപ്പിലായത് ഒരിടത്ത് മാത്രം; ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല

ഈ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പന്തടിക്കളം കോളനിയിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തയ്യാറായത്. ബാക്കിയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ടെൻഡർ നടപടികൾ പോലും പൂർത്തിയാക്കിയോ എന്നതിൽ വനംവകുപ്പിന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല. ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കടുത്ത അവഗണന.

ഡിഎഫഒ സാജു വര്‍ഗീസിൻ്റെ പ്രതികരണം

IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണവും അവ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും തടയാൻ വനാതിർത്തികളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രതിരോധ വേലി നിര്‍മിക്കുമെന്ന് ഡിഎഫഒ സാജു വര്‍ഗീസ് പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനായി ചിന്നക്കനാല്‍, ശാന്തൻപാറ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണം കൂടെ വേണം. എവിടെയാണ് കാട്ടാന പ്രതിരോധ വേലി വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങള്‍ തന്നെ കൃത്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട്പോകാം. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും പഞ്ചായത്ത് കൂടെ സഹകരിച്ചാണ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഒരുപ്രാദേശിക വിഷയമായതിനാല്‍ വനംവകുപ്പിന് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും പഞ്ചായത്തുകള്‍ കൂടി സഹകരിക്കണമെന്നും ഡിഎഫ്‌ഒ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിഷയത്തില്‍ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി.

ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളുമായി തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ

കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയ ചിന്നക്കനാലിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഒന്നുറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച്, തീക്കൂട്ടി കാവലിരുന്നാണ് ഇവർ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത്.

IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH MAN ANIMAL CONFLICT IDUKKI ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും, പിന്നീട് അത് പൂർണ്ണമായി മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധികൃതരുടെ സമീപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ചിന്നക്കനാലിലെ ഈ പദ്ധതി. ആനക്കലിയിൽ ഇനിയും എത്ര ജീവനുകൾ പൊലിയണം ഈ ഫയലുകൾക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കാൻ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്നക്കനാൽ ജനത ഉയർത്തുന്നത്. പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഈ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടുക്കി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

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IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH
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ELEPHANT DEATH CRITICAL ANALYSIS
IDUKKI ELEPHANT ATTACKS STATICS
ELEPHANT ATTACK IDUKKI

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