ലക്ഷ്യം ഭരണസിരാകേന്ദ്രം; കേരളത്തിൻ്റെ വിധി മാറ്റിയെഴുതാൻ വീണ്ടും രാഷ്‌ട്രീയ 'യാത്ര'കളുമായി മുന്നണികൾ

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പലപ്പോഴും യാത്രകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നൽകാറില്ലെങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വടക്ക്-തെക്ക് യാത്രകൾ കേരളത്തിൻ്റെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളെ പലപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്

Political Journey Set the Stage for Kerala Assembly Elections 2026
മുന്നണികളുടെ യാത്ര (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 5:14 PM IST

5 Min Read
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്‍

കാസർകോട്: കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി പലപ്പോഴും വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുനിന്നു തുടങ്ങി തെക്കേ അറ്റത്ത് അവസാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജാഥകളാണ്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കെ, മുന്നണികൾ വീണ്ടും കാസർകോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പടയോട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. 2001-ൽ എ കെ ആൻ്റണി തുടങ്ങിവെച്ച വടക്ക്-തെക്ക് യാത്രകളുടെ സംസ്കാരം കാൽനൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിധിനിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമായി തുടരുന്നു.

കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യാത്ര

ആൻ്റണി നയിച്ച യാത്രയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാ ദിക്കിലുള്ളവർ ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും കണ്ണികളായി അണി ചേർന്നു. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യാത്രയായിരുന്നു അത്. കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ രാഷ്ട്രീയ യാത്രകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഈ യാത്രയാണ്. 2001-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി എ കെ ആൻ്റണി നയിച്ച 'കേരള മോചന യാത്ര' അന്ന് കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ മാറ്റിക്കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനയാത്രകളുടെ സംസ്കാരം ശക്തമാക്കിയത് ഈ യാത്ര ആണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടൂന്നു. അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ ജനവികാരം ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

കെ കരുണാകരനൊപ്പം എ കെ ആൻ്റണി, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവര്‍ (Special Arrangement)


എൽഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ച പിണറായിയുടെ യാത്ര

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളും വികസന അജണ്ടകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഈ രീതി പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവും പിന്തുടർന്നു. യാത്രകൾ എല്ലാം വടക്കേ അറ്റമായ കാസർകോട് നിന്നും ആരംഭിച്ച് തെക്കേ അറ്റമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിച്ചു.
പിന്നീട് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ ഇത്തരം യാത്രകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ കോഴിക്കോട് പാഴായിപ്പോയ പത്ത് വർഷങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി എൽഡിഎഫ് ‘കോഴിക്കോട് മോചന യാത്ര’ നടത്തിയിരുന്നു.


തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ സജീവമാക്കാനും വിവിധ സമൂഹവിഭാഗങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവാദം നടത്താനും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ആയുധമായിരുന്നു കേരള യാത്രകൾ.
പിണറായി വിജയൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ ശേഷം 2006ൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കേരള യാത്ര പാർട്ടിക്ക് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചു.

2005ലെ പഠന കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ആ യാത്രയുടെ ഊർജത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി 98 സീറ്റും 48.63 ശതമാനം വോട്ടും നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. പിന്നീട് 2009, 2012, 2014, 2016 കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നവകേരള യാത്രകളും കേരള രക്ഷാ യാത്രയും രാഷ്ട്രീയ സംവാദത്തിനുള്ള ശക്തമായ വേദികളായി.

പിണറായി വിജയന്‍ (Special Arrangement)


2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന നാലാം അന്താരാഷ്ട്ര പഠന കോൺഗ്രസിൽ ഉയർന്നുവന്ന വികസന ആശയങ്ങളാണ് പിന്നീട് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നയരേഖയായി മാറിയത്. കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ നടന്ന മൂന്നാം നവകേരള യാത്ര സിപിഎമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം മാറ്റിയെഴുതുകയും 91 സീറ്റുകളോടെ ഇടതുമുന്നണിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.


2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം വലിയ യാത്രകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെ സിപിഎം ചരിത്രവിജയം നേടി. നാല് ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടർഭരണം നേടിയ ഇടതുമുന്നണിക്ക് 99 എംഎൽഎമാരെ നിയമസഭയിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു.

അതേസമയം, 2017ലെ ജനജാഗ്രതാ യാത്ര, 2019ലെ കേരള സംരക്ഷണ യാത്ര, 2023ലെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ, നവകേരള സദസ് തുടങ്ങിയ ശ്രമങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നൽകിയില്ല. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടിവന്നു.


യാത്രകളില്‍ മുന്നണികള്‍ ഒറ്റക്കെട്ട്

2016-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി യുഡിഎഫ് (ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി) നടത്തിയ പ്രധാന ജാഥ 'കേരള രക്ഷാ മാർച്ച്' ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച ഈ ജാഥ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയും ജനപിന്തുണ തേടിയിരുന്നു.

2021ൽ യുഡിഎഫ് ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച 'ഐശ്വര്യ കേരളയാത്ര' യും കാസര്‍കോട് നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. 'സംശുദ്ധം, സദ്ഭരണം' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയര്‍ത്തി 140 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചാണ് ഐശ്വര്യ കേരളയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിച്ചത്.
2016-ൽ ബിജെപി രാജ്യവ്യാപകമായി നിരവധി യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന അമിത് ഷാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത തിരംഗ യാത്ര (Tiranga Yatra) ആയിരുന്നു. കൂടാതെ, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പരിവർത്തൻ യാത്രയും, കേരളത്തിൽ രാജ്‌നാഥ് സിങ് പങ്കെടുത്ത വിമോചന യാത്ര പോലുള്ള യാത്രകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി നടത്തിയിരുന്നു.

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ (Special Arrangement)


2021ൽ അഴിമതി വിരുദ്ധം, പ്രീണന വിരുദ്ധം, സമഗ്ര വികസനം, പുതിയ കേരളത്തിനായി തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിച്ച വിജയ യാത്രയും ശ്രദ്ധേയമായി. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കാസർകോട്ട് ആയിരുന്നു യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.


യുഡിഎഫിൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്ര

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയ ജാഥ (പുതുയുഗ യാത്ര) 2026 ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ മാർച്ച് ആറ് വരെ നടക്കും. കാസർകോടുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പ്രചാരണ ജാഥ. ‘കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ യുഡിഎഫ്’ എന്നതായിരിക്കും യാത്രയുടെ തീം. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന ജാഥയുടെ സമാപനം മാർച്ച്‌ ആറിന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തോടെയായിരിക്കും.

പുതുയുഗ യാത്ര (Special Arrangement)
വികസനമുന്നേറ്റ ജാഥയുമായി എൽഡിഎഫ്തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി മറികടക്കാനും മൂന്നാംവട്ടവും ഭരണം പിടിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫ് ഇത്തവണ മൂന്ന് മേഖലാ ‘വികസനമുന്നേറ്റ ജാഥ’കളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന വടക്കൻമേഖലാ ജാഥ കാസർകോട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് കുമ്പളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനവും ബിജെപിയുടെ വർഗീയവും ജനവിരുദ്ധവുമായ നയങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടുകയും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന, ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയുമാണ് ജാഥയുടെ ലക്ഷ്യം. ജാഥ വിജയിപ്പിക്കാൻ ജില്ലയിലെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇടതുമുന്നണി ജില്ലാ കൺവീനർ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു.
വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ (Special Arrangement)
തുടക്കം കുറിച്ച് കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കലെത്തിയതോടെ കാസർകോട്ടുനിന്ന് ജാഥകളും തുടങ്ങി. ഇത്തവണ കെഎസ്‌യുവാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ‘ജൻ സി കണക്ട്’ യാത്ര തുടങ്ങിയത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രകടനപത്രിക തയ്യാറാക്കുകയാണ് കെഎസ്‌യുവിൻ്റെ ‘ജൻ സി കണക്ട്’ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. ‘ജൻ സി’കളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് തയാറാക്കുന്ന വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് യാത്ര സമാപിച്ചശേഷം യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറുമെന്ന് കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും ജാഥകൾ ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. എൻഡിഎ ഇതുവരെ ജാഥയൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23-ന് ചേരുന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിനുശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരൂ.



പ്രധാനപ്പെട്ട ചില യാത്രകൾ

നവകേരള മാർച്ച്


2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൽഡിഎഫ് മഞ്ചേശ്വരത്തുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടത്തിയ ‘നവകേരള മാർച്ചി’ന് നേതൃത്വം നൽകിയ പിണറായി വിജയൻ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എ വിജയരാഘവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർകോട്ടുനിന്നും ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്തുനിന്നും ‘വികസനമുന്നേറ്റ ജാഥ’ നടത്തി അവർ രണ്ടാംവട്ടവും ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു.


ഐശ്വര്യകേരള യാത്ര

പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ഐശ്വര്യകേരള യാത്ര’ നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനവും നഷ്ടമായി.


വിജയയാത്ര


ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർകോട്ടുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ‘വിജയയാത്ര’ നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനായില്ല.

കെ സുരേന്ദ്രൻ (Special Arrangement)

പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായും തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ കാസർകോട്ടുനിന്ന് ജാഥ നടത്താറുണ്ട്. കാസർകോട്ടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൽ ആരെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
POLITICAL MARCHES
LDF
UDF
POLITICAL JOURNEYS

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

