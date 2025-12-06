വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് വില ഒന്നര ലക്ഷം വരെ... മലപ്പുറത്ത് പിടിയിലായത് വൻ റാക്കറ്റ്, കോടികളുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം പൂട്ടി പൊലീസ്
വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദേശത്ത് നിരവധി ആളുകൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നതായും പല വിദേശ എംബസികളിലും ഇവരുടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും.
Published : December 6, 2025 at 4:20 PM IST
മലപ്പുറം: വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഫിയയുടെ സാമ്രാജ്യം തകർത്ത് പൊലീസ്. ഒരു മാസം മുൻപ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ. വിശ്വനാഥ് ഐപിഎസിനു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഫിയയെക്കുറിച്ച് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഫിയയെ കൈയ്യോടെ പൊക്കിയത്.
പൊന്നാനി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. അഷറഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊന്നാനി പോത്തന്നൂർ സ്വദേശി മൂച്ചിക്കൽ വീട്ടിൽ (39) ഇർഷാദിനെ ദിവസങ്ങളോളം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഫിയയുടെ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.
ഇർഷാദ് നടത്തി വരുന്ന പൊന്നാനി സിവി ജങ്ഷനിലെ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ റിക്രൂട്ടിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അന്യസംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കൊറിയർ വഴി വിതരണത്തിനായി എത്തിയ വിവിധ യുണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ 100 ഓളം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് ഇർഷാദിനേയും സഹായികളായ പുറത്തൂർ നമ്പ്യാരത്ത് വീട്ടിൽ രാഹുൽ (30), തിരൂർ പയ്യാരങ്ങാടി ചാലു പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ നിസാർ (31) എന്നിവരേയും പൊന്നാനി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, റെക്കമെൻ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി പൊന്നാനി പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടി പൊന്നാനി സബ് ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ മൂന്ന് പ്രതികളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് മണകോട് സ്വേദേശി ജസീം മൻസിലിൽ ജസീം ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതെന്ന വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. ഇർഷാദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരം മനസിലാക്കിയ ജസീം കോട്ടയം, തെങ്കാശി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയും തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. വിപുലമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബെംഗളൂരുവിലെ ഒളിസങ്കേതത്തിൽ നിന്നും പൊന്നാനി പൊലീസ് ജസീമിനെ പിടികൂടി.
തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിടികൂടിയ കേസിലും ജസീം പ്രതിയാണ്, അന്വേഷിച്ചെത്തിയ തെലങ്കാന പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഇയാൾ 6 മാസം മുൻപ് കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. ജസീമിൻ്റെ കൂട്ടാളികളായ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി രതീഷ് (38) , ജസീമിൻ്റെ ഭാര്യാ സഹോദരൻ ഷഫീഖ് (40) എന്നിവരേയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമിച്ച് നൽകുന്നത് സംഘത്തലവനായ ഡാനി എന്ന ആളാണെന്ന സൂചന ലഭിച്ചു, എന്നാൽ വാടക അക്കൗണ്ടുകളും വാടക സിം കാർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് തന്നിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാനി ആർക്കും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമോ മേൽവിലാസമോ നൽകിയിരുന്നില്ല, മറ്റു പ്രതികളിൽ നിന്നും ഡാനി മലയാളിയാണെന്ന് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു.
തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ബെംഗളൂരുവിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തി കൊറിയർ സർവീസുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ദിവസങ്ങളോളം നിരീക്ഷിച്ചു. തമിഴ്നാട് പൊള്ളാച്ചിയിൽ വീടു വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളെ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റിങ് പ്രസ് നടത്തുന്ന വിവരം കണ്ടെത്തി.
പൊലീസ് പ്രസ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പൊള്ളാച്ചിയിലെ വാടക വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കെട്ടുകണക്കിന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ മുദ്രയോട് കൂടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേപ്പറുകളും വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഹോളോ ഗ്രാം സീലുകളും പിടിച്ചെടുത്തു, കൂടാതെ, വൈസ് ചാൻസലർ സീലുകളും അത്യാധുനിക രീതിയിൽ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പ്രിൻ്ററും പൊലീസ് റെയ്ഡിന് ഇടയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു.
സംഘത്തലവൻ പിടിയിൽ
പ്രസിലെ തൊഴിലാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് ഡാനി എന്ന വ്യാജ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ മീനടത്തൂർ സ്വദേശി നെല്ലിക്കതറയിൽ ധനീഷ് (37) എന്നയാളാണ് എന്ന് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചത്. ധനീഷ് 2013ൽ കല്പകഞ്ചേരി സ്റ്റേഷനിൽ വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ച വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി പിടിയിൽ ആയതിനെ തുടർന്ന് തിരൂർ സബ്ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ ആയിരുന്നു. പ്രതി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഡാനി എന്ന അപര നാമം ഉപയോഗിച്ച് ഏജൻ്റുമാർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ മാഫിയ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് വരികയായിരുന്നു.
പ്രതിക്ക് തിരൂരിൽ കോടികളുടെ ആഡംബര വീടും പൂനെയിൽ 2 ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബാറുകളും അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളും വിദേശത്ത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും സ്വന്തമായുണ്ട്. കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തി ധനീഷ് ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് മനസിലാക്കി കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ധനീഷ് എയർപോർട്ടിൽ പൊലീസ് സംഘം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കി, തുടർന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കുന്ദമംഗലത്ത് വച്ച് പൊന്നാനി പൊലീസ് അതി സാഹസികമായി പ്രതിയെ പിടികൂടി.
പ്രിൻ്റിങ് പ്രസിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമാണം നടത്തിയിരുന്ന തമിഴ്നാട് ശിവകാശി സ്വദേശികളായ ജൈനുൽ ആബിദ്ദീൻ (40), അരവിന്ദ് (24) , വെങ്കിടേഷ് (24) എന്നിവരെ ശിവകാശിയിൽ നിന്നും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉപകരണങ്ങളും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ശേഖരവും പൊലീസ് പൊന്നാനിയിൽ എത്തിച്ചു, തിരൂർ സ്വദേശിയായ ധനീഷ് ഏജൻ്റുമാർ മുഖേന വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ മുദ്രകളോട് കൂടിയ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊറിയർ വഴിഎത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നു.
വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് വില ഒന്നര ലക്ഷം വരെ
75000 മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇതിനായി വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതുമായി വിദേശത്ത് നിരവധി ആളുകൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നതായും പല വിദേശ എംബസികളിലും ഇവരുടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് കയറിയവരെ കുറിച്ചും വിശദമായി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തും. ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ സർവീസുകളിലോ പ്രൊമോഷൻ തസ്തികകളിലോ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും ആയി ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ആണ് സംഘത്തലവൻ ഡാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധനീഷ് ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രതികളെയും പ്രിൻ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപനവും പൊലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.
പൊന്നാനിയിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപകനായും വിദേശത്തേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻ്റായും പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് പിടിയിലായ ഇർഷാദ്. മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ. വിശ്വനാഥ് ഐപിഎസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരൂർ ഡി.വൈ.എസ്പി എ.ജെ.ജോൺസൺ, പൊന്നാനി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. അഷറഫ് , എസ്ഐമാരായ ബിബിൻ സി.വി, ആൻ്റോ ഫ്രാൻസിസ് , ജയപ്രകാശ്. എ.എസ്, ഐ.രാജേഷ്, ജയ പ്രകാശ്, എലിസബത്ത്, നൗഷാദ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ അനിൽ വിശ്വൻ , അഷറഫ് എം.വി , നാസർ, എസ് .പ്രശാന്ത് കുമാർ , ശ്രീജിത്ത്, സനീഷ് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ ഹരിപ്രസാദ് , സൗമ്യ ,മലപ്പുറം ജില്ലാ സൈബർ സെൽ ഉദ്യാഗസ്ഥൻ അഫ്സൽ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പൊന്നാനി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ പൊന്നാനി സബ്ജയിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
