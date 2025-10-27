ETV Bharat / state

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

അമേരിക്കയ്‌ക്കും ചൈനയ്‌ക്കും ഇടയിലുള്ള മഞ്ഞുരുകുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷയില്‍ ആഗോള വിപണി. ലോക സാമ്പത്തിക മേഖലയില്‍ മാറ്റങ്ങളേറെ. സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധൻ ജോർജ് ജോസഫ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 4:00 PM IST

ലോകത്തെ പ്രബലമായ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികള്‍. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം ആഗോള വിപണിയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ഉലച്ചത്. ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ആശങ്കയാണ് അമേരിക്ക, ചൈന പോര് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, യുഎസ്-ചൈന തർക്കത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്.

അടുത്തിടെ, ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള ചുങ്കത്തിന് പുറമെ നൂറ് ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ ഭീഷണി കാര്യങ്ങള്‍ വഷളാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അമേരിക്കൻ തുറമുഖങ്ങളിലെത്തുന്ന ചൈനയുടെ കപ്പലുകള്‍ക്ക് മേലുള്ള ഫീസ് അമേരിക്ക വർധിപ്പിച്ചതോടെ ചൈന അതേ നാണയത്തില്‍ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വീണ്ടും സജീവമായതോടെ യുഎസ്, ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുകയാണെന്ന ഭയം ആഗോള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പടർന്നു.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് (Getty Images)

പിന്നാലെ വിപണികളില്‍ ഓഹരികളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു. സ്വർണത്തിന്‍റെ വില കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാലിപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കലങ്ങിത്തെളിയുകയാണ്. യുഎസിനും ചൈനയ്‌ക്കും ഇടയിലുള്ള മഞ്ഞ് ഉരുകുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും വ്യാപാര കരാറില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കരാറിന്‍റെ ഡ്രാഫ്‌റ്റിങ് അണിയറയില്‍ നടക്കുന്നു, ഒക്‌ടോബർ 30ന് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നതോടെ കരാർ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമാകും. കരാർ ആഗോള വിപണിയെ എങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും സ്വർണം അടക്കമുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ വിലയില്‍ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധൻ ജോർജ് ജോസഫ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

യുഎസ്, ചൈന കരാർ: ആഗോള വിപണിയ്‌ക്ക് പോസിറ്റീവ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികളാണ് യുഎസും ചൈനയും. ഇതിന് പുറമെ, ലോക വ്യാപാരത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് അമേരിക്ക, ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുഎസ്, ചൈന വ്യാപര യുദ്ധം മുറുകുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയേയും ആഗോള വിപണിയേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ വരുന്നതോടെ, ഇരു ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള പോര് കൊണ്ട് ആഗോള തലത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അനിശ്ചിതത്വം മാറും എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
വിവരങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ചൈനയുടെ കയറ്റുമതി ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച, നവംബറില്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയ നൂറ് ശതമാനം തീരുവയില്‍ അയവു വന്നേക്കും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഈ കരാറില്‍ ചൈനയ്‌ക്കും അമേരിക്കയ്‌ക്കും മാത്രമല്ല ഗുണം. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യുഎസ്, ചൈന വ്യാപാര കരാറിന്‍റെ അലയൊലികള്‍ വ്യാപിക്കും.

ഇന്ത്യ, യുഎസ് കരാറിനും ഇതുമൂലം വഴിയൊരുങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ചൈനയുമായി ഇടഞ്ഞുകൊണ്ട്, വ്യക്തമായൊരു കരാറില്ലാതെ വ്യാപാരം നടത്തുക എന്നത് അമേരിക്കയ്‌ക്ക് ബാലികേറാ മലയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൈനയേക്കാളുപരി അമേരിക്കയെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കുക. കാരണം, അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ പല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും ചൈനയാണ്. അതിനാല്‍ ചൈനയുമായി ഒരു വ്യാപാര യുദ്ധം തുടരുന്നത്, അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ്‌ഘടനയ്‌ക്ക് അത്രകണ്ട് ഗുണകരമായിരിക്കില്ല.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
വിവരങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

വ്യാപാര യുദ്ധം ചൈനയ്‌ക്കും ഭൂഷണമാകില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ നിലനില്‍പ്പിന് ഒു സമവായത്തില്‍ എത്തിയേ മതിയാകൂ. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ, ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തും നല്ല മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
ഷി ജിൻപിങ് (Getty Images)

സ്വർണ വില കൂടുമോ, കുറയുമോ? കരാറിന്‍റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെ?

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും കരാർ വരികയും ചെയ്യുന്നതോടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയില്‍ ഉള്ള അനിശ്ചിതത്വം കുറയും. ഇത് സ്വർണം പോലുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കാരണം ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വമാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണം. ചൈന, യുഎസ് കരാറിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങുകയും സ്വർണ വില കുറയുകയും ചെയ്യും. പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇതൊരു അനുകൂല നീക്കമാകും.

റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തിലും നിർണായകം, ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ചൈനയുടെ നിലപാട്

തങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് അമേരിക്ക നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങരുതെന്ന്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ഇന്ത്യയും മറ്റൊന്ന് ചൈനയുമാണ്. ഇന്ത്യയോട് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ പലകുറി യുഎസ് പറഞ്ഞതുമാണ്. ഇനിയുള്ളത് ചൈനയാണ്. ചൈനയുമായി കരാറിലെത്തുമ്പോള്‍ ആ ആവശ്യം അമേരിക്ക ചൈനയോടും ആവർത്തിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
ഷി ജിൻപിങ് (Getty Images)

കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ട്രംപ്, ഷീ കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ റഷ്യൻ എണ്ണ പ്രധാന വിഷയമാകും. ഇത്തരമെരു ആവശ്യം ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ചാല്‍, റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താവായ ചൈന എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇനി അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് റഷ്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ചൈന കുറയ്‌ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാല്‍ റഷ്യക്ക് അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നിലവില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചൈന കൂടി റഷ്യയെ സമ്മർദത്തിലാക്കിയാല്‍ വരുമാന സ്രോതസില്‍ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്ന റഷ്യ യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും.

US CHINA trade war us china trade agreement gold price after china us agreement യുഎസ് ചൈന വ്യാപാര കരാർ
വിവരങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ഡോളർ കരുത്താർജിയ്‌ക്കും, ട്രംപിനും നേട്ടം...

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മില്‍ കരാറിലെത്തുന്നതോടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം ഒഴുയുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ഡോളർ കരുത്താർജിയ്‌ക്കും. ഇതിന് പുറമെ അമേരിക്കയ്‌ക്കും ട്രംപിനും രാഷ്‌ട്രീയപരമായി ചില നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കരാറിന് പിന്നാലെ റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ട്രംപിന് വ്യക്തിപരമായി ഇതൊരു പൊൻതൂവലാകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ യുഎസ്, ചൈന വ്യാപാര കരാർ നിലവില്‍ വരുന്നതോടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഇന്ത്യ, കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനും, കരാറില്‍ ഏർപ്പെടാനും ഈ കരാർ ഒരു കാരണമായേക്കും.

Also Read: സ്വര്‍ണം മുതല്‍ ഇന്ധന വില വരെ, കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റും, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉടൻ

