മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഗ്യാസ് ചോർന്ന് തീപിടിച്ച് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതര പൊള്ളൽ; ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്കും പൊലീസിനുമെതിരെ ആരോപണവുമായി കുടുംബം
വീട്ടമ്മയുടെ കൈ കാലുകൾക്കും വയറിനുമാണ് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുള്ളത്. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇവരുടെ മുടിയും കൺപീലിയും ഉൾപ്പെടെ കരിഞ്ഞുപോയ നിലയിലാണ്.
Published : October 27, 2026 at 1:08 PM IST
എറണാകുളം: പാചകവാതക സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് തീപടർന്ന് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ പതിനഞ്ചാം വാർഡായ കിഴക്കേക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന തറമോളേൽ മെഹജാ അബിൻസിനാണ് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള അനാസ്ഥയാണുണ്ടായതെന്ന് മെഹജാ അബിൻസ് ആരോപിച്ചു.
വിഷയം ശരിയായി അന്വേഷിക്കാത്ത പൊലീസിൻ്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കുടുംബം നിയമപോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. മെഹജയുടെ കൈ കാലുകൾക്കും വയറിനുമാണ് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുള്ളത്. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇവരുടെ മുടിയും കൺപീലിയും ഉൾപ്പെടെ കരിഞ്ഞുപോയ നിലയിലാണ്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് മൂവാറ്റുപുഴ വെള്ളൂർക്കുന്നത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് കുടുംബം 12 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ സിലിണ്ടർ വാങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ സിലിണ്ടറും റെഗുലേറ്ററും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വാതകച്ചോർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് അഞ്ചോളം തവണ ഏജൻസിയിൽ നേരിട്ടും ഫോൺ വഴിയും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് ഏജൻസിയിൽ നിന്നെത്തിയ ടെക്നീഷ്യൻ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും, യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അറിയിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വാതകച്ചോർച്ച തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏജൻസി ജീവനക്കാരെത്തി പഴയ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചു നൽകി.എന്നാൽ ഈ പുതിയ റെഗുലേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്.
ഒഴിവായത് വന് ദുരന്തം
കഴിഞ്ഞ 21-ാം തീയതി സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉടൻ തന്നെ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തീ ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതോളം പേർ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിലിണ്ടറും റെഗുലേറ്ററും വീടിന് പുറത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് എന്നത് അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു. കൂടാതെ, തീ ആളിക്കത്തിയ ഉടൻ മെഹജയുടെ ഭർത്താവ് സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് റെഗുലേറ്ററും പൈപ്പും സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി വാതകബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതിനാലാണ് വൻദുരന്തം ഒഴിവായത്.
ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് കുടുംബം
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തിയ ഗ്യാസ് ഏജൻസി വിതരണക്കാർ തങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായി സമ്മതിക്കുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇവർ മുൻ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
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അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനോ റെഗുലേറ്ററിനോ തീപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഏജൻസി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട അനുഭവവും അനീതിയും ഇനി മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏജൻസികളുടെ ഇത്തരം അനാസ്ഥകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും മെഹജയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നീതിക്കായി ഉപഭോക്തൃ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.
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