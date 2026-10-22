ഒറ്റപ്പാലത്ത് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പടക്കശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട് തകർന്നു; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പൂർ മാണിക്കംപാറ സ്വദേശികളായ ജാനകി (60), ഷാജേഷ് (35) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്
Published : October 22, 2026 at 10:38 AM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പൂർ മാണിക്കംപാറയ്ക്ക് സമീപം അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പടക്കശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട് തകർന്നു. അപകടത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കടമ്പൂർ മാണിക്കംപാറ സ്വദേശികളായ ജാനകി (60), ഷാജേഷ് (35) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സ്ഫോടനം.
സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. സമീപത്തെ വീടുകളുടെ ജനൽച്ചില്ലുകളും തകർന്നതായി വിവരമുണ്ട്. പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടനശബ്ദം പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു.
പരിക്കേറ്റ ജാനകിയെയും ഷാജേഷിനെയും ഉടൻ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരിക്കുകളുടെ ഗൗരവം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
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വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി പടക്കങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പടക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നും എത്രത്തോളം പടക്കങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവും ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.
സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് വീടിനും സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അനധികൃതമായി പടക്കങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സുരക്ഷാഭീഷണിയിലേക്കും സംഭവം വിരൽചൂണ്ടുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.
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