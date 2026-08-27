പ്രവാസിയുടെ പൂട്ടിക്കിടന്ന വീട് കത്തി നശിച്ചു; ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന് വീട് മാറിയെന്ന് സംശയം, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
കരിമ്പനക്കൽ റഫീക്കിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് പൂര്ണമായും കത്തി നശിച്ചത്.
Published : August 27, 2026 at 8:24 PM IST
കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലത്തിന് സമീപം കാരന്തൂരിൽ ആളില്ലാത്ത വീട് തീ കത്തി നശിച്ചു.
പ്രവാസിയായ കാരന്തൂർ കരിമ്പനക്കൽ റഫീക്കിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ആറു മണിയോടെയാണ് സംഭവം പുറത്ത് അറിയുന്നത്. റഫീക്കിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ളവീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഉമ്മ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴാണ് റഫീക്കിൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ പരിസരവാസികളെ വിവരമറിയിച്ചു.
ഇവർ ഓടിയെത്തി തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം എത്തിച്ച് വീട്ടിനകത്തെ തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീടിൻ്റെ അടുക്കള വശത്തെ ഗ്ലാസിട്ട് പൂട്ടിയ ജനലിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതോടെ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ വീട്ടുകാർ കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ മനപ്പൂർവ്വം ആരോ കത്തിച്ചതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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മറ്റ് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ കോളജ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ കമ്മിഷണർ പ്രമോദ് സ്ഥലത്തെത്തി. വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. കൂടാതെ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും പരിശോധന നടത്തി. സംഭവ സമയത്ത് റഫീക്കിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇവരുടെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. വീട്ടിനകത്തെ ഫർണിച്ചറുകളും, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും, വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ്
റഫീഖ് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ച് താമസമാക്കിയത്. വീട് നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിദേശത്തേക്ക് ഡ്രൈവറായി ജോലിക്ക് പോയത്. അതിനിടയിലാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ ഉൾവശം പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചത്. മറ്റുള്ള ഒരാളുമായും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ തീപിടുത്തം ആരോ കൊടുത്ത ക്വട്ടേഷനിൽ വീടു മാറിപ്പോയതാണോ എന്ന സംശയമാണ് ബന്ധുക്കൾക്കുള്ളത്.
സംഭവത്തില് സംശയമുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കള്
രാവിലെ വീടിൻ്റെ ഉള്വശത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടതോടെയാണ് ഓടി വന്നതെന്ന് റഫീക്കിൻ്റെ മാതാവ് സൈനബ പറഞ്ഞു. വീടിലെ നാല് മുറികളും പൂര്ണമായും കത്തി നശിച്ചുവെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി. അടച്ച് കിടക്കുന്ന വീടിനുള്ളില് എല്ലാം ബള്ബും കത്തി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടത് സംശയത്തിനിടയാക്കിയെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മകൻ്റെ വീട് മനപൂര്വം കത്തിച്ചതാണെന്ന് റഫീക്കിൻ്റെ പിതാവ് അബ്ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു. മുറികളിലെയും ഫ്രിഡ്ജിലെയും സാധനങ്ങള് പുറത്ത് വാരിയിട്ട് കത്തിച്ചത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് സംശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മകൻ്റെ വീടിനോട് ചേര്ന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും താമസിക്കുന്നത്. രാവിലെ ആറ് മണിയായപ്പോള് കറുത്ത പുക ഉയര്ന്നു. സംഭവം കണ്ടയുടനെ വീട് തുറന്ന് നോക്കി എല്ലാ മുറികളും പൂര്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. കൂടാതെ മുറികളിലെയും ഫ്രിഡ്ജിലെയും സാധനങ്ങള് പുറത്ത് ഇട്ട് കത്തിച്ചപോലെയാണ്. സമീപത്തെ ആളുകള് എല്ലാവരും ഓടിയെത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും വീടിലെ എല്ലാം കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. മകൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. രാവിലെയാണ് എത്തിയത്. ആരുമായും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാത്ത ആളാണ് മകന്. ആരുമായും ശത്രുതയും ഇല്ല," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
റഫീക്കിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ കുന്ദമംഗലം പൊലീസിലും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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