ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽനിന്ന് തീ പടർന്നു; നാല് മുറികളോടുകൂടിയ വീട് കത്തി നശിച്ചു, 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം
അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ആർ വിനോദ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വാഹനങ്ങളെത്തി ഏകദേശം രണ്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമഫലമായാണ് തീ പൂർണമായും അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
Published : December 16, 2025 at 7:04 PM IST
കാസർകോട്: കൊളക്ക ബയലിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പടർന്ന് വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. കൊളക്ക ബയലിലെ പരേതനായ ഗണപതി ആചാര്യയുടെ ഭാര്യ പുഷ്പയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'അനുഗ്രഹ നിവാസ്' എന്ന ഓടിട്ട വീടാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്.
ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പടർന്നത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന തുണിത്തരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. തീ കണ്ട ഉടൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ സമീപവാസികൾ കാസർകോട് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ആർ വിനോദ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വാഹനങ്ങളെത്തി ഏകദേശം രണ്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമഫലമായാണ് തീ പൂർണമായും അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
നാല് മുറികളോടുകൂടിയ വീട്ടിൽ പുഷ്പയും മക്കളായ ജനാർദ്ദനൻ, മോഹനൻ, അവരുടെ ഭാര്യമാർ, മക്കൾ എന്നിവരടക്കം ഒമ്പത് പേരാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ ആളപായം ഉണ്ടായില്ല.
ജനാർദ്ദനൻ കാസർകോട്ടെ തുണിക്കടയിലും മോഹനൻ ബീബത്തുബയലിലെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലുമായിരുന്നു ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തിരികെയെത്തി.
വീട്ടിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. രണ്ട് സ്റ്റീൽ അലമാരകളിൽ വെച്ചിരുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ, ലോൺ അടയ്ക്കാനായി വെച്ചിരുന്ന 15,000 രൂപ, ടിവി, മിക്സി, കട്ടിൽ, കിടക്കകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുറമേ, വീടിൻ്റെ ആധാരം, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും കത്തി നശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൽ ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു.
അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ആർ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ വി എൻ വേണുഗോപാൽ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ) എം രമേശ, ആർ. അജേഷ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ വി എസ് ഗോകുൽ കൃഷ്ണൻ, എം എ വൈശാഖ്, അതുൽ രവി, പി എം. നൗഫൽ, ഹോം ഗാർഡുമാരായ എസ് സോബിൻ, വി ജി വിജിത്ത് നാഥ്, വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പി ശ്രീജിത്ത്, പി വി പ്രസാദ് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അതിനിടെ കൊളക്കബയലിലെ രത്നാവതി എന്നിവരുടെ വീട്ടിലെ പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ലീക്ക് ആയത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. രാവിലെ പത്തേമുക്കാലോടു കൂടി പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ലീക്ക് ആകുകയായിരുന്നു.
ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന രത്നാവതി സമീപ വാസികളോട് പറഞ്ഞ് കാസർകോട് അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഫയർ ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എസ് സാദ്ദിഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സേന എത്തി ഗ്യാസ് ലീക്ക് പരിഹരിച്ചു. കാസർകോട് ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ വിളിച്ച് പുതിയ സിലിണ്ടർ നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. സേനാഗംങ്ങളായ ഒ കെ പ്രജിത്ത്, കെ വി ജിതിൻ കൃഷ്ണൻ, ഹോം ഗാര്ഡ് വി രാജു എന്നിവർ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസ്: കടകംപള്ളിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? വി ഡി സതീശനോട് കോടതിയുടെ ചോദ്യം