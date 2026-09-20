ഇടുക്കിയിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീട് തകർന്നു; വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് മരണം
ബാലകൃഷ്ണൻ, ചിന്നു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Published : September 20, 2026 at 5:35 PM IST
ഇടുക്കി: വട്ടവട കൊട്ടാക്കമ്പൂർ മേലേവയലിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ വീട് തകർന്നുവീണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണൻ, ചിന്നു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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അപകടസമയത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച മഴ മേഖലയിൽ അതിശക്തമായി തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വീട് പൂർണമായും തകർന്നുവീണത്. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റാണ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ
തുടർച്ചയായ മഴയ്ക്ക് പകരം ഇടവേളകളോടെയാണ് മിക്കയിടങ്ങളിലും മഴ പെയ്തിറങ്ങിയത്. ഇന്ന് മിക്ക ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും മഴ ലഭിക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. രാവിലെ മുതൽ മധ്യ തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതെങ്കിൽ, വൈകുന്നേരത്തോടെ മഴ വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
ജില്ലകളിലെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ
ഇന്ന് ഏഴു ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കണ്ണൂർ, വയനാട്, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിലെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ഒഡീഷ ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 24ന് തീരത്തോട് അടുക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ 24ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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