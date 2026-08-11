ഹോട്ടലുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന; പഴകിയ മത്സ്യം ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തു, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയാൻ ശ്രമം
അടൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 50 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം, പഴകിയ എണ്ണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
Published : August 11, 2026 at 8:57 PM IST
പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഫുഡ് ഹബ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടൂർ ബൈപാസിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. അടൂർ നഗരത്തിലെയും ബൈപാസ് റോഡിലേയും പത്തിൽ അധികം ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ അടൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 50 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം, പഴകിയ എണ്ണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഹോട്ടൽ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടികൂടി എന്നതാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.
അടൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള ഓലപ്പന്തല് ഹോട്ടല്, ബിഗ് മൗത്ത് ഹോട്ടല്, പഴങ്കഞ്ഞികട, അമ്മച്ചിക്കട, അല്-റാസി ഹോട്ടല്, ഡിങ്കൻ്റെ തട്ടുകട, എസ്എൻ ഹോട്ടല്, സണ്റൈസ് ഹോട്ടല്, അടൂർ നഗരത്തിലുള്ള രാജധാനി, ഹോളിക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കാൻ്റീൻ തുടങ്ങിയ ഹോട്ടലുകളില് നിന്നാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തിയ പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ ഭക്ഷണ ശാലകളുടെയും പേരു വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്ത് വിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമീപ ജില്ലകൾക്ക് പുറമേ എംസി റോഡ് വഴി വാഹനങ്ങളിൽ കടന്നുപോകുന്ന ആയിര കണക്കിന് ആളുകളാണ് അടൂർ ബൈപാസ് റോഡിലെ ഭക്ഷണശാലകളെ ദിവസവും ആശ്രയിക്കുന്നത്. രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള ബൈപാസ് റോഡിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹോട്ടലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയാൻ ശ്രമം
മുൻപ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും പഴകിയ ചിക്കൻ ഉൾപ്പടെ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ റെയ്ഡിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതയും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഗരസഭ ഹെല്ത്ത് സ്ക്വാഡ് ആണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സീനിയർ ഹെല്ത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സിനി, പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കവിത, അമല്, ഷഹന, മിനി, ആഷ്ന, നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരായ യോഹന്നാൻ, അനീഷ്, മാത്യുസ്, മാത്തുക്കുട്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.
അടൂർ നഗരസഭ പുതിയ ഭരണ സമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അടൂർ നഗരത്തെ ശുചിത്വ നഗരം ആക്കുക എന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധനകൾ തുടരുന്നതെന്നും നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ് റീന സാമുവേൽ പറഞ്ഞു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അടൂർ ബൈപാസിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങുന്നവർ തങ്ങളെ വിളിച്ച് പരാതി പറയാറുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നഗരസഭ പരിധിയിലെ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: പന്ത്രണ്ടാം ദിനം ഗൗതം കൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി; പരാതിക്ക് പിന്നാലെ അടിയന്തര സന്ദർശനം