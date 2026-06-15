തലയിൽ ചൂടു പായസം വീണു, നിലവിളിയോടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ; വീഡിയോ
പായസം ബസിനകത്ത് വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പായസം മന്ത്രിയുടെ തലയിൽ വീണത്. പിന്നാലെ നിലവിളിയോടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് മന്ത്രി ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്.
Published : June 15, 2026 at 7:58 PM IST
കൊല്ലം: പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ മന്ത്രി ബിന്ദുകൃഷ്ണയുടെ തലയിൽ ചൂട് പായസം വീണു. കൊല്ലം കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പായസവിതരണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ തലയിൽ ചൂട് പായസം വീണത്.
പായസം ബസിനകത്ത് വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പായസം മന്ത്രിയുടെ തലയിൽ വീണത്. പിന്നാലെ നിലവിളിയോടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് മന്ത്രി ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഷാളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മുഖവും തലയും വൃത്തിയാക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബസിനുള്ളിൽ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പ്രവർത്തകയുടെ കൈ തട്ടി പായസം മന്ത്രിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ മന്ത്രി ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചിന്നക്കട വരെ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മന്ത്രി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി കോംപ്ലക്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനാണ് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ 3127 ഓർഡിനറി ബസുകളിലാണ് സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓർഡിനറി, സിറ്റി ഓർഡിനറി, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡിനറി, പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ്, ഗ്രാമവണ്ടി, ഫെയർ സ്റ്റേജ് എൽഎസ്, ടൗൺ ടു ടൗൺ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ബസുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ച മറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ ബസിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ലിലും രണ്ട് വാതിലുകളുടെയും വശങ്ങളിലുമായാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റികളുടെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതി ജൂൺ 15 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലഭ്യമാകും. വരുമാനം, സാമൂഹിക നില അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേകം കാർഡുകളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ രജിസ്ട്രേഷനോ ആവശ്യമില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ വഴി കണ്ടക്ടർമാരിൽനിന്ന് സീറോ ടിക്കറ്റാണ് ലഭിക്കുക. ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനം ഓരോ യാത്രയിലും ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തും.
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കും. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കരാർ ബാധ്യതകളെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തന ചെലവുകളെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും. ഈ ഇളവ് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പ്രതിമാസം 60 കോടിയിലധികം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 800 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുമെന്നും ഇത് പൂർണമായും സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ആദ്യം ലഡു തന്നു, പിന്നാലെ ആശംസകളും... ശേഷം ടിക്കറ്റിന് പണം ഈടാക്കി; പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രയിൽ പരാതിയും പ്രതിഷേധങ്ങളും