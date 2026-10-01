ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി എസ്എഫ്ഐക്കാരെ മർദിച്ചു; കോട്ടയത്തെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ സംഘർഷം
നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എസ്എഫ്ഐ പഠിപ്പുമുടക്കി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : October 1, 2026 at 6:59 PM IST
കോട്ടയം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി എസ്എഫ്ഐക്കാരെ പൊലിസ് മർദിച്ചതില് നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, പൊലീസ് അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ്എഫ്ഐ കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമായി.
ഓഫിസിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സമരക്കാർ തകർത്തു. സമരക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ പൊലീസ് തടയാൻ എത്തിയതോടെയാണ് സംഘഷമുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എസ്എഫ്ഐ പടിപ്പുമുടക്കി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്കൂളുകൾക്കും കോളജുകളും സമരക്കാർ അടപ്പിച്ചു. ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം വൈഷ്ണവി ഷാജി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ രാജേന്ദ്രൻ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ അതുൽ സജീവ്, അപർണ എം, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം വിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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തലസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പാളയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. പ്രകടനത്തിന് നേരെ ഹോസ്റ്റലിൽനിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തീപ്പന്തം തിരിച്ചെറിഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു.
പാലക്കാട് സുൽത്താൻപേട്ട റോഡ് ഉപരോധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി , വി അഭിഷേക്, വിപിൻ, മുഹമ്മദ് ഷാദുലി തുടങ്ങിയവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ആക്രമിച്ച് എസ്എഫ്ഐയെ ഒതുക്കാനാവില്ലെന്നും തിരിച്ച് അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാദുലിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എസ് വിപിനും പറഞ്ഞു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊ പൊലീസിൻ്റെയോ ഭീഷണി എസ്എഫ്ഐയോട് വേണ്ടെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ചിനിടെ എസ്എഫ്ഐയുടെ കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് യൂത്ത് കാൺഗ്രസ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ച എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത്.
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