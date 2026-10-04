നന്ദു സൈക്കോ, സംശയ രോഗം, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെയും പേരില് ക്രൂരപീഡനം, ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി യുവതി
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ 'സ്റ്റാറ്റസിന്' ചേർന്നതല്ലെന്നും ആരോപിച്ച് പീഡനം തുടങ്ങി
Published : October 4, 2026 at 1:15 PM IST
കൊല്ലം: വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും നാല് മാസം മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നവവധുവിന് നേരെ ഭർത്താവിൻ്റെ ക്രൂരമായ വധശ്രമം. കൊല്ലം നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ മണ്ണാത്തറ സ്വദേശിനിയായ 24കാരിക്കാണ് ഭർത്താവ് നന്ദുവിൽ നിന്നും ഭർതൃവീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അതിക്രൂരമായ പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ 'സ്റ്റാറ്റസിന്' ചേർന്നതല്ലെന്നും ആരോപിച്ച് പീഡനം തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതോടെയാണ് പീഡനം അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിരുകളും ലംഘിച്ചത്. സൗദിയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് വച്ച് പ്രഷർ കുക്കർ, മസാല ഇടിക്കുന്ന ഇടികല്ല്, ബെൽറ്റ്, ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയെ പ്രതി നിരന്തരം ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു.
ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും സൗദിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് സൈക്കോ ആണെന്ന് മനസിലായതെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ഭർത്താവിനെതിരെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോവനാണ് തീരുമാനം എന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി.
"സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലും സൗന്ദര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് അയാൾ എന്നെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടിക്കല്ല്, കുക്കർ എന്നീ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മർദിക്കുന്നത്. എന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉപദ്രവിച്ചു. ഉപദ്രവിച്ച വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുമ്പോഴും അയാൾ എന്നെ അടിക്കും. ഒരു മാനസിക രോഗിയെപോലെയാണ് അയാൾ എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്", എന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു.
യുവതിയുടെ അടിവയറ്റിലും സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലും ചവിട്ടുകയും കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, താൻ വേറെ പലരുമായും അവിഹിത ബന്ധമുള്ളവളാണെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് വ്യാജ ശബ്ദരേഖ റെക്കോഡ് ചെയ്യിക്കുകയും ഭർത്താവ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. യുവതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവൻ നന്ദു തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
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"നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം. എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും അയാളുടെ കൈയിലാണുള്ളത്. നീ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതെല്ലാം അയാൾ വാങ്ങിവച്ചത്. അയാൾ ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കും വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യമാണെന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറുമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നത്", എന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 30ന് നാട്ടിലെത്തിയ യുവതി ചവറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയശേഷം കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭർത്താവ് നീണ്ടകര പരിമളം സ്വദേശി നന്ദു, ഇയാളുടെ പിതാവ് ദിനേശ്, മാതാവ് ജഗദമ്മ എന്നിവർക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ചവറ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇടേണ്ട രണ്ട് മുറിവുകളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ മുറിവിന് പഴക്കം ചെന്നതിനാൽ തുന്നി കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് യുവതിയെ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത്.
ഭർത്താവിനും അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മക്കുമെതിരെയാണ് യുവതി ചവറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.
ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ ബിന്ദു കൃഷ്ണ യുവതിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. യുവതിയെ വളരെ ക്രൂരമായി പീഡനത്തിനും ശാരീരികമായി മർദനത്തിനും ഇരയാക്കിയ ഭർത്താവിനെതിരെ ശക്തമായി കേസെടുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
"യാതൊരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ക്രൂരമായ മർദനത്തിനെതിരെ വേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ സ്വീകരിക്കും. കുട്ടി വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം", മന്ത്രി യുവതിയോട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു.
സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുമായി മന്ത്രി സംസാരിക്കുകയും കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. വനിതാ കമ്മീഷനും വനിതാ വികസന വകുപ്പിനും സാധ്യമായ എല്ലാ നിയമസഹായങ്ങളും പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകുവാൻ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.
മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആശുപത്രിയിൽ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണവേണി ജി ശർമ്മ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കരുമാലിൽ ഡോ ഉദയ സുകുമാരൻ, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഫേബ സുദർശൻ, കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഉദയാ തുളസീധരൻ, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജലജ, കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡനൻ്റ് ദീപാ ആൽബർട്ട്, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് മീരാ രാജീവ് എന്നിവർ യുവതിയെ സന്ദർശിച്ചു.
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