ഈ രാശിക്കാരായ അവിവാഹിതര്‍ക്കും വിവാഹിതര്‍ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം രാശിഫലം

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി...

HOROSCOPE ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം ASTROLOGY PREDICTION ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read
തീയതി: 09-11-2025 ഞായര്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ പഞ്ചമി

നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

അമൃതകാലം:03:03 AM മുതല്‍ 04:31AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം:04:41 AM മുതല്‍ 05:29 AM വരെ

രാഹുകാലം:04:31 AM മുതല്‍ 05:58 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:17AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:58 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട് നവീകരിക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ സാധ്യതയുണ്ട്. മുഴുവനായും ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നവനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് പ്രഭാപൂരിതമായ ഒരു പ്രഭാതത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങള്‍ കണ്ണുതുറക്കുക. എന്നാല്‍ ഇന്ന് മുഴുവന്‍ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില ചിന്തകള്‍ നിങ്ങളുടെ മനസിനെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ അനഭിലഷണീയമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് അത് വഴി തെളിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികള്‍ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നതിനല്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തുക. ഇന്ന് ദിവസം അനുകൂലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയ ദൗത്യങ്ങളൊന്നും ആരംഭിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും യാത്രക്കും ഇന്ന് സാധ്യത കാണുന്നു.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകളുടേയും സാമൂഹികമായ ആശയവിനിമയങ്ങളുടേയും ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉറവിടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും ധനസമാഹരണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികനില, പ്രശ്‌നങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ന് ശുഭകരമായി തീരും.

നിങ്ങളുടെ ഭഗ്യവേള തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്. അത് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ആഹ്ളാദിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. സംഗീതം കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം അതീവ ഹൃദ്യമാകും

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില ക്രമേണ മോശമായി വരാന്‍ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തണം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അല്‌പം വൈകിയാലും നല്ല ഫലമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടാതെ ക്ഷമ പാലിക്കുക. ഇന്നത്തെ യാത്രാപരിപാടികള്‍ അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കു‌ക. ഏതായാലും മധ്യാഹ്നത്തിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രബലമാകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികനില, പ്രശ്‌നങ്ങളോടുള്ളസമീപനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ന് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം ഹൃദ്യമായ സംഗീതത്തോടുകൂടിയാകട്ടെ!

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അമിതമായി വികാരാധീനന്‍ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സ്വത്തും ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ പുതിയ ഒരു ദൗത്യം തുടങ്ങുകയാണെങ്കില്‍, അത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നാല്‍ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി ശുഭസൂചനകളല്ല നല്‍കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയോ സ്വത്തിൻ്റെയോ ഇടപാടുകള്‍ നടത്താന്‍ അനുകൂല സമയമല്ല ഇത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളിലായാലും കോളജിലായാലും ഇന്ന് ഒരു ശരാശരി ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനും വികാരാധീനനുമാക്കും. സ്വയം ശിക്ഷണ പുസ്‌തകങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകും.

മീനം: അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് പങ്കാളികളുമായി ഇന്ന് കൂടുതൽ അടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. ബിസിനസിലെ പുതിയ പങ്കാളിത്തവും ഇന്നു നടക്കാം. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പഴയവ പുതുക്കുന്നതിനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയം മുറിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മറുവശത്ത്, സ്ഥിരമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. വിവാഹിതരായവർക്ക് ഇന്ന് വൈവാഹിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ഇടവം: എത്ര കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌താലും മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന തോന്നൽ ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം. ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള യാത്ര അനുയോജ്യമല്ല. സായാഹ്നങ്ങൾ വിശ്രമപൂർണ്ണമായിരിക്കും. സായാഹ്നങ്ങൾ ചെവഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒപ്പമോ അല്ലാതെയോ ആയിരിക്കും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായും തൊഴില്‍പരമായും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. വളരെ നീണ്ട ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. ജോലിഭാരം കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് സമ്മര്‍ദത്തിന് വിധേയനാകുമെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ അത് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് മനസിൻ്റെ പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവു വരുത്തുക. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽമേഖലയിൽ സമ്മർദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, എതിരാളികളേക്കാൾ ബിസിനസിൽ മുന്നേറുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല. വിജയത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക.

