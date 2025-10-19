ഈ രാശിക്കാര് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിക്കും ഇന്ന് വിജയം; ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 19, 2025 at 7:42 AM IST
തീയതി: 19-10-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണ ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രം
അമൃതകാലം: 3:07 മുതല് 04:36 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 4:37 മുതല് 5:25 വരെ
രാഹുകാലം: 04:36 AM to 06:13 AM
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:05 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും - പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും - നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും സഹകരണവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാനും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും, സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കാനും വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടകും.
നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് അസാധാരണമാംവിധം ശാന്തമായിരിക്കും. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആഹ്ളാദകരമായി തീരും. ആസ്വാദ്യകരമായ ഈ സമയം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മോശം മനോഭാവവും മോശം വാക്കുകളും പല ബന്ധങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ കഴിയുമെങ്കില്, ആശയവിനിമയം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. കച്ചവടത്തിലെ മോശം സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നേക്കാം. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കാം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പുണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പലരേയും കണ്ടുമുട്ടും.
ധനു: ആത്മവിശ്വാസവും സൗഹാര്ദ്ദമനോഭാവവും ഉള്ള ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലധികാരികളുടെ നല്ല അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ നേടും. ഒരു വ്യവസായപ്രമുഖനുമായോ അല്ലെങ്കില് ഒരു നിക്ഷേപകനുമായോ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദമാകും.
ഒരു വാണിജ്യസംരംഭത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങള് അധിക സഹായമനോഭാവം കാണിക്കുമെന്നതിനാല് അവരില്നിന്നും നിങ്ങള് പ്രശംസ നേടും. എല്ലാജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനാല് നിങ്ങള്ക്ക് ഉല്ലാസത്തിനും വിനോദത്തിനും ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ലഭിക്കും. ഓഫീസ് വിട്ടാല് ഉടനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നില ഉയരുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ദിവസം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദിവസം രണ്ട് വൃത്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഭാഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും, മറ്റേ ഭാഗം അത്ര ഗുണകരമായി കാണുന്നില്ല .
ബൗദ്ധിക വ്യാപാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ഇതു നല്ല സമയമായിരിക്കും. ഏതൊരു ചർച്ചയിലും നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ അളവും തീവ്രതയും കണ്ട് മതിപ്പുള്ളവരാകും.
കുംഭം: ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീചമായ അല്ലെങ്കില് അധാർമ്മികമായ പദ്ധതികളിൽ നിന്നോ ചിന്തകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങള് മാറിനില്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷം കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരായേക്കാം. മാത്രമല്ല, നിഷേധപരമായ - അല്ലെങ്കില് കപടമായ - ചിന്തകൾ, അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങള് അടിമപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കുക!
മീനം: എല്ലാ കലാകാരന്മാര്ക്കും ഇന്ന് അവരുടെ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങാന് അവസരമുണ്ടാകും. ബിസിനസില് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് പറ്റിയ സമയമാണ്. നിരന്തരമായ അധ്വാനത്തിനുശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങള് ഉല്ലസിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഒരു പാര്ട്ടിയോ ഔട്ടിങ്ങോ നടത്താൻ ഇന്ന് നിങ്ങള് പദ്ധതി ഇട്ടേക്കും. കുടുംബ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവരുമായി പുറത്തുപോയി ഉല്ലസിക്കാന് സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വിജയത്തോടൊപ്പം അംഗീകാരവും നേടും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടില്നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് ലാഭമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകള് നിങ്ങള്ക്ക് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴില് മേഖലക്ക് പുറത്തുള്ളവരുമായും ബന്ധപ്പെടേണ്ടിവരും. ബുദ്ധിയും മാനസികമായ തയാറെടുപ്പും ആവശ്യമായ ജോലികള് നിങ്ങള് ആസ്വദിക്കും. ഒരു ചെറിയ യാത്രക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പറ്റിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ഇടവം: സൗമ്യഭാഷണം കൊണ്ടും തുറന്ന പെരുമാറ്റംകൊണ്ടും എല്ലാവരിലും മതിപ്പുളവാക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും ചര്ച്ചകളിലും ഇന്ന് നിങ്ങള് തിളങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിമേഖലയില് ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങള് നിര്ണായക പുരോഗതി നേടും. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം. അതിനാല് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കുക. ഇത് മൂലം ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാനും ജോലിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സഹായിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് നിറയെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അസ്വസ്ഥതയുമായിരിക്കും. അമിതമായ വികാരപ്രകടനം കൂടിയാകുമ്പോള് അത് കൂടുതല് കുഴപ്പമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള് വികാരാധീനനാവും. ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കുമ്പോള് ആരോഗ്യകരമായ ആശയവിനിമയത്തിനപ്പുറം, തര്ക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കരുത്. കുടുംബകാര്യങ്ങളും സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളും സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായി ചെറിയ പിണക്കങ്ങളുണ്ടാകാം. ഇന്ന് യാത്രക്ക് പറ്റിയ ദിവസമല്ല.
കര്ക്കിടകം: നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിക്കും ഇന്ന് വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കണ്ടുമുട്ടുക, അവരോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, തുടങ്ങിയ സാദ്ധ്യതകളും ഇന്ന് കാണുന്നു.