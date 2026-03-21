''താത്പ്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണ്ട''; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നതിങ്ങനെ, അറിയാം വിശദമായി
Published : March 21, 2026 at 7:22 AM IST
തീയതി: 21-03-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ
നക്ഷത്രം: അശ്വതി
അമൃതകാലം: 06:28 AM മുതല് 07:59 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:04 AM മുതല് 08:52 AM വരെ
രാഹുകാലം: 9:30 AM മുതല് 11:00 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:28 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസം. നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും അതില് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. സമീപനം വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് വ്യാപൃതനാകും. തീര്ഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളില്നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായി അസ്വസ്ഥത ബാധിക്കാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തടസങ്ങൾ നേരിടാം.
കന്നി: മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലകാര്യങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. സ്വന്തം രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പൂർണമായും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. ശാന്തമായ സമീപനം നിലനിര്ത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക.
തുലാം: എല്ലാ ലൗകികാനുഭൂതികളും തേടിയെത്തും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപഴകല്, ഉല്ലാസം, ആഘോഷം എന്നിവയുണ്ടാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാൻ സമയം കണ്ടെത്തും. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ചിന്തയോടെയായിരിക്കും. സായാഹ്നത്തിൽ പ്രണയിനിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ആരോഗ്യവും പ്രസരിപ്പും ദിവസം മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തതയും ശാരീരികമായി ക്ഷമതയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ജോലികൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. അസുഖബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
ധനു: സംസാരം പതിവിലും കുറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കുമിന്ന്. ശ്രദ്ധമുഴുവൻ ജോലിയിലായിരിക്കും. തർക്കങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
മകരം: മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കില്ല. അസ്ഥിരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കുമിന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നെഞ്ചുവേദന ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. നന്നായി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. താത്പ്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക.
കുംഭം: മാനസിക സംഘര്ഷത്തിൽ നിന്ന് താത്ക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നാനിടയുണ്ട്. ഈ ദിവസം സന്തോഷകരമായി ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള് ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കും. ഹ്രസ്വയാത്രക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം: സ്ഥിരതയില്ലാത്തതും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തതുമായ അവസ്ഥ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രീതികളിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ഇതൊരുപക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി കാട്ടിത്തരും. എന്നത്തേയും പോലെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. തർക്കങ്ങളും വലിയ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണവും വേണ്ടന്നുവെക്കുക.
മേടം: ചില തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഉറപ്പുനൽകിയ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കാൻ കഴിയും. വൈകാരികമായ കാര്യങ്ങൾ ഉലയ്ക്കുമെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കും.
ഇടവം: പാദസംരക്ഷണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തും. (പെഡിക്ക്യൂർ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യും). പ്രണയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി പകലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമോ ചെലവിടുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിച്ച് പണം ചെലവാക്കുക.
മിഥുനം: ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച ദിനം. ആവേശവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുമിന്ന്. നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും. കച്ചവടമേഖലയിൽ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരും. നിക്ഷേപങ്ങൾ വൻതോതിൽ ലാഭവിഹിതം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
കര്ക്കടകം: പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതുമൂലം തിരക്കിലാകുകയും ചെയ്യും. അമിത ജോലിഭാരം ക്ഷീണിതനാക്കിയേക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സമ്മർദവും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.