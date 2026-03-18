പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.

Published : March 18, 2026 at 7:23 AM IST

തീയതി: 18-03-2026 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ദശി

നക്ഷത്രം: ചതയം

അമൃതകാലം: 02:03 PM മുതല്‍ 03:33 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:06 PM മുതല്‍ 12:54 PM വരെ

രാഹുകാലം: 02:32 PM മുതല്‍ 03:03 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:30 PM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 AM

ചിങ്ങം: വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ന് കടുത്ത മത്സരം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള തര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ജാഗ്രത പുലർത്തുക.

കന്നി: ആശയവിനിമയ നൈപുണ്യവും സൃഷ്‌ടിപരമായ കഴിവും നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആയുധങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ നിങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. എന്നാല്‍ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങള്‍ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കും. വൈകുന്നേരം കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തില്‍ നിന്നും കാര്യമായ ഉപകാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അതിലൂടെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചേക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും കാര്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കാതെ വരും. എന്നാല്‍ പുതിയ ജോലി തേടുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ദിവസമല്ല. ശത്രുക്കളെ തോല്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവരും. ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആഹ്ലാദത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു ഹൃദ്യമായ ആത്മീയാനുഭവത്തിനും സാധ്യത.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല. പ്രാര്‍ഥനയും ധ്യാനവും സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ തെറ്റിധാരണകള്‍ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. അധിക സാമ്പത്തിക ചെലവ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളാക്കും. ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സമീപനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തുഷ്‌ടിയുണ്ടാവില്ല. ബിസിനസില്‍ പണം മുടക്കാനുള്ള സാധ്യത.

കുംഭം: സാമ്പത്തികമായി ഇന്ന് പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ ദിവസമാണ്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഊഷ്‌മളവും സന്തോഷപ്രദവുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉല്ലാസവേള പങ്കിടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്‌ക്കും സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഒരു വിപരീത ചിന്ത കടന്നുകൂടാം. പ്രാര്‍ഥന കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുക.

മീനം: ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങള്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധവേണം. വളരെ അടുത്തവരുമായി അകന്ന് കഴിയാന്‍ ഇടവരും. തെറ്റിധാരണകളും തര്‍ക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കും. ഇടപാടുകള്‍ ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കണം. അപ്രതീക്ഷിത അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുക.

മേടം: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാന്‍ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സത്‌കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള്‍ ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുതല്‍കൂട്ടാകും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസ യാത്രയ്‌ക്കും സാധ്യത. സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.

ഇടവം: ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കും. മേലധികാരികള്‍ നിങ്ങളോട് അനുകൂല മനോഭാവം പുലര്‍ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്‍കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്‌ടി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപൂര്‍ണമായ ജോലികള്‍ തൃപ്‌തികരമായി ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കും.

മിഥുനം: കുടുംബത്തിനൊപ്പം വിനോദ യാത്ര നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. യാത്രയ്‌ക്കുള്ള നല്ല സമയം നിങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ അധികരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠനത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ബിസിനസ് ഡീലുകൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് മുതല്‍കൂട്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാനിടവരും. മക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും.

HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY
HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

