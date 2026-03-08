ബിസിനസിലൂടെ സമ്പത്ത് ഒഴുകിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
Published : March 8, 2026 at 5:01 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി യുഎസ്. യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണ വിതരണം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 30 ദിവസത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ച് നൽകുകയാണെന്നും സ്കോട്ട് ബസെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
2026 മാർച്ച് 5 മുതൽ ഏപ്രിൽ 4 വരെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണയും ഉത്പ്പന്നങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു എന്നും സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
"ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ ഒരു അവശ്യ പങ്കാളിയാണ്. എണ്ണ വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയതോടെ, ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആഗോള ഊർജ്ജത്തെ ബന്ദികളാക്കാനുള്ള ഇറാൻ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം ഈ താത്ക്കാലിക നടപടി ലഘൂകരിക്കുമെന്നും", സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ട്രംപിൻ്റെ നടപടികൾ മൂലം എണ്ണ, വാതക ഉത്പ്പാദനം ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഇതൊരു ഹ്രസ്വകാല നടപടിയാണെന്നും ഇത് റഷ്യയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകില്ലെന്നും ബെസെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
"ലോകത്ത് എണ്ണയുടെ വിതരണം വളരെ മികച്ചതാണ്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയെ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകുകയാണ്", എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള താത്ക്കാലിക എണ്ണ വിടവ് നികത്താൻ, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിലക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു. സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിപണിയിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരമ്പരയാണ് ഇതിലൂടെ തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുഎസിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 25 ശതമാനം ശിക്ഷാ തീരുവ ചുമത്തിയതിന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
We have implemented short term measures to help keep oil prices down.— Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) March 6, 2026
We are allowing our friends in India to take oil that is already on ships, refine it, and move those barrels into the market quickly. A practical way to get supply flowing and ease pressure. pic.twitter.com/Y0i5wpxkcb
കൂടാതെ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള അനുമതിക്ക് പിന്നാലെ എക്സ് പോസ്റ്റുമായി ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ് മുൻപോട്ട് വന്നു. "ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ, സുഗമമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി, ദക്ഷിണേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള കപ്പലുകളിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകാനും, അത് ശുദ്ധീകരിക്കാനും, സ്റ്റോക്കുകൾ വേഗത്തിൽ വിപണിയിലേക്ക് മാറ്റാനും യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുകയാണെന്ന്", ക്രിസ് റൈറ്റ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. എണ്ണവില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഹ്രസ്വകാല നടപടികളിലൊന്നാണിതെന്നും റൈറ്റ് പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് എണ്ണ വിതരണം നടപ്പാകുമെന്നും എണ്ണ സമൃദ്ധമാണെന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കകൾ വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വിപണിയിൽ എണ്ണ എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും റൈറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇത് റഷ്യയോടുള്ള നയത്തിൻ്റെ മാറ്റമല്ല. എണ്ണവില കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നയത്തിലെ, വളരെ ചെറിയ മാറ്റമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ട്രംപ് 25 ശതമാനം ശിക്ഷാ തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസും ഇന്ത്യയും ഒരു ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിൽ എത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള 25 ശതമാനം ശിക്ഷാ തീരുവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ട്രംപ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇത് യുഎസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഊർജം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും അമേരിക്കൻ ഊർജ്ജ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും നിർത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിജ്ഞാബന്ധതയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
