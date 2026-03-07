ETV Bharat / state

അനാരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.

Published : March 7, 2026 at 6:47 AM IST

തീയതി: 07-03-2026 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: കുംഭം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ഥി

നക്ഷത്രം: ചിത്തിര

അമൃതകാലം: 06:36 AM മുതല്‍ 08:06 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:12 AM മുതല്‍ 09:00 AM വരെ

രാഹുകാലം: 09:35 AM മുതല്‍ 11:05 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:36 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 07:34 AM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കാനാകും. പ്രയാസങ്ങളില്‍ കുടുംബം നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യനില നന്നായിരിക്കും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള യാത്രയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകും.

തുലാം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. നിങ്ങളുടെ അനാരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. ചിന്താശൂന്യമായി സംസാരിച്ച് കൊണ്ട് ആരെയും നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം പരിശോധിക്കുക.

വൃശ്ചികം: ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവര്‍ക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ പെട്ടെന്നുതന്നെ വര്‍ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായി തോന്നും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില്‍ സംതൃപ്‌തരായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇത് ഒരു നല്ല ദിനം ആയിരിക്കും.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കാം. ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യാം. ജോലിക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യത.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ നിര്‍ണായകമായ ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും. എഴുത്ത്, സാഹിത്യം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ലതാണ്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസ് മുഴുവൻ ഇന്ന് ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അവ നിങ്ങളെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക. ആത്മപരിശോധന ഗുണകരമാകും.

മീനം: ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതം അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതാക്കാന്‍ നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. നിങ്ങള്‍ ക്ഷമ പാലിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിനം.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം. വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകള്‍ക്കും സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ വൈകാരികമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കോപത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ജോലിയില്‍ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും കഴിയുന്നത്ര അകന്ന് നില്‍ക്കുക. യാത്രയ്‌ക്ക് നല്ല സമയമാണ്.

ഇടവം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും സൗഖ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങള്‍ അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. അതിന്‍റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്‌ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ താത്‌പര്യപ്പെടും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകള്‍ ഫലവത്തായി തീരും. നിങ്ങളുടെ മാതൃഭവനത്തില്‍ നിന്ന് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ട ദിവസമാണ്. സ്‌ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോള്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. എന്നാല്‍ ജലാശയങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ദിവസം മുഴുവന്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് പണം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുപുറമേ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത.

