അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ഒഴുക്കുണ്ടാകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : February 28, 2026 at 7:39 AM IST
തീയതി: 28-02-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കുംഭം
തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: പുണര്തം
അമൃതകാലം: 06:39 AM മുതല് 08:09 AMവരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:15 AM മുതല് 09:03 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:38 AM മുതല് 11:07 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:39 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06: 34 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം. ശത്രുക്കളില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കാന് ശ്രമിക്കുക. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കോടതിയും നിയമപരവുമായ കാര്യങ്ങളും മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണം. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: പ്രതാപങ്ങളും സാമൂഹിക അംഗീകാരങ്ങളും നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. കച്ചവടക്കാർക്കും ധനസൗഭാഗ്യ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ദിവസം കടന്നുവരുന്നു. ചില മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തുടരാം.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയും ജോലി സ്ഥലത്തെയും സ്വരച്ചേർച്ചയുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയിൽ തൃപ്തരാകും. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളങ്ങും. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്തരം ഇടപാടുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉചിതമായ സമയം വരും.
വൃശ്ചികം: മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അലസതയും ബലഹീനതയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ താത്കാലികമായ തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരുമായോ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഏതാനും പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. പ്രായസങ്ങള് താത്കാലികമാണെന്ന യാഥാര്ഥ്യം ഓര്ത്ത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ജീവിതത്തെ ലളിതമാക്കും. ആവശ്യമെങ്കില് മറ്റുള്ളവരുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. അനാവശ്യ സമ്മര്ദങ്ങളില് തളര്ന്ന് പോകാതിരിക്കുക.
മകരം: പ്രലോഭനങ്ങള്ക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കുക. ശത്രുക്കള് നിങ്ങളുടെ തോല്വിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളില് യുക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ജോലി അന്വേഷകര്ക്കും ഇന്ന് അനുകൂലം.
കുംഭം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ശൈലിയിലും കഴിവിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച സമയം സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആവേശത്താല് നിറയും.
മീനം: സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ ദിനമാണിന്ന്. ബിസിനസിൽ നിന്നോ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലൂടെയോ പണം ഒഴുകിയെത്താം. പുതിയ ബന്ധങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാന് നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമാധാനപരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും.
മേടം: ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോള് നിങ്ങള് കൂടുതല് മികവ് പുലര്ത്തുകയും അത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രയോജനപ്രദങ്ങളായി ഭവിക്കും. മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടങ്ങളും അസുഖങ്ങളും വരാതിരിക്കാന് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: ഇന്ന് സന്തോഷകരവും ഉല്ലാസപ്രദവുമായ ഒരു ദിനമായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിനം നിങ്ങള് ഉത്സാഹവാനും കഠിനാധ്വാനിയും നിങ്ങള് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവുമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം നിങ്ങള് സൗഹൃദ സംഭാഷണവുമായി സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കും.
മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ എത്ര ക്ഷീണിതനും വേവലാതിക്കാരനുമാണെങ്കിലും അടുത്തുള്ളവരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മക മനോഭാവവും സാധ്യതയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഇന്ന് പ്രതിഫലിക്കും. പകരം നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുമായ സഹപ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളിൽ ക്രമേണ കുറവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവയിൽ ഒരു കരുതൽ എടുത്തിരിക്കണം.
കര്ക്കടകം: ഇന്നത്തെ ദിവസം പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനാൽ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കാന് സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ഒരു വിനോദ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും തോന്നുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല വാർത്ത കേള്ക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും ഒരു ഗംഭീര ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.