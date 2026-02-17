ETV Bharat / state

നിങ്ങള്‍ കാത്തിരുന്ന ദിനം ഇതാണ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.

Published : February 17, 2026 at 7:37 AM IST

തീയതി: 17-02-2026 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

തിഥി: അമാവാസി

മാസം: കുംഭം

നക്ഷത്രം: അവിട്ടം

അമൃതകാലം: 12:38 PM മുതല്‍ 02:06 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 9:8 AM മുതല്‍ 09:56 AM വരെ

രാഹുകാലം: 03:35 PM മുതല്‍ 05:04 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:44 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:32 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. കച്ചവടക്കാർക്കും ബിസിനസുകാർക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്‌ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻ കരുതൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി പരിശോധിക്കുക.

കന്നി: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ മാനസിക നില വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അത് ജീവിതത്തിൽ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരും. ഉച്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം സാമ്പത്തിക നിലയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഉത്‌കണ്‌ഠാകുലനായിരിക്കും. നിസാര കാര്യങ്ങൾ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വൈകുന്നേരം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മനസിന് ആശ്വാസമാകും.

തുലാം: ഗവൺമെൻ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. കുട്ടികളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വളരെ മെച്ചപ്പെടും. വളരെ അടുത്ത സുഹ്യത്തുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാധിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും മാതാപിതാക്കളോടുമൊപ്പം ചെലവഴിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ജീവിതത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക്‌ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വിവാഹ ആലോചനകൾ വരും.

ധനു: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കത്ര ഗുണകരമായതല്ല. എങ്കിലും ധാരാളം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ ജോലിക്ക് ശ്രമം തുടരേണ്ടി വരും. ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.

മകരം: വളരെ സ്‌നേഹത്തോടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പെരുമാറ്റം. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം പങ്കിടും. എല്ലാംകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

കുംഭം: സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. എന്നാൽ അമിതമായുള്ള ചെലവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല.

മീനം: യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള മനക്ലേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്നില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉദാരമനസ്‌കനും ക്ഷമയുള്ളവനുമായിരിക്കും. ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും.

മേടം: ജോലിയുടെ സമ്മർദം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രശ്‌നമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇടവം: മറ്റുള്ളവരുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബിസിനസ് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്.

മിഥുനം: ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആളുകൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും നിങ്ങളിന്ന് പ്രാപ്‌തമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ബുദ്ധി കൂടുതൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതാണ്.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും ദുർഘടമായതുമായ ദിവസമായിരിക്കും. എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞിരിക്കും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

