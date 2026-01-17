'ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം'; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 17, 2026 at 7:31 AM IST
തീയതി: 17-01-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 06:46 AM മുതല് 08:13 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:22 AM മുതല് to 9:10 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:40 AM മുതല് 11:07 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:46 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:10 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഭാഗ്യ ദിവസമായിരിക്കും. കോപം നിയന്ത്രിച്ചാല് പ്രധാനകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. സ്പോർട്സ്, കല, സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങള് എന്നിവയോട് ഇന്ന് താത്പര്യം തോന്നും. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠന വിഷയത്തില് മികവ് കാണിക്കാന് കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കില്ല. അലസതയും ഉദാസീനതയും പൊതുവായ ആരോഗ്യക്കുറവും ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയാതെ വരും. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്, ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക, എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കില് നിയമപ്രശ്നങ്ങളിലോ തിടുക്കത്തില് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം: ഇന്ന് ശാന്തവും അനുഗ്രഹീതവുമായ അനുഭവത്തിന് നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷവും ഊഷ്മളതയും അനുഭവപ്പെടും. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശത്രുക്കളുടെ മേല് വിജയം നേടാനും ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമായി പുര്ത്തിയാക്കാനും ശക്തി ലഭിക്കും. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തില് ഒരാളുടെ ഊഷ്മളമായ വാക്കുകള് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കരുതലോടെ സംസാരിക്കണം. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹനിലയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കിത്തീർക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴക്കിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്താന് കാരണമാകുകയും പിന്നീടതില് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. വിദ്യാർഥികള്ക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.
ധനു: ഒരു ചെറു തീര്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങള് ഇന്ന് തയ്യാറെടുക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൈവരിക്കാന് കഴിയും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള് ഇന്ന് ഉത്സാഹത്തിമിര്പ്പിലാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ഉന്മേഷവും വര്ധി പ്പിക്കും. കുടുംബത്തില് ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷാവസരം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുചേരാന് കഴിയുന്നത് കൂടുതല് സന്തോഷം പകരും.
മകരം: ജീവിതത്തിന്റെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങള് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പണവും ചെലവഴിച്ചേക്കാം. നിങ്ങള്ക്കിന്ന് ജോലികളില് ഏര്പ്പെടാന് താത്പര്യമുണ്ടാകില്ല. ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പഴയ ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പുതിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു വിനോദ യാത്ര പോകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ പദ്ധതികള് തുടങ്ങാന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങള് വിവാഹം കഴിക്കാനോ പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അതിന് അനുയോജ്യ ദിവസമാണ്.
മീനം: ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇത് നല്ല ദിവസം. നിങ്ങള് ഒരു തൊഴിലാളിയാണെങ്കില് ഇന്ന് മേലധികാരികളില് മതിപ്പുളവാക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് അനായാസം കയറിച്ചെല്ലാനും നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് കഴിയും.
മേടം: ഇന്ന് ഒരു മംഗളകര്മ്മത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ഒരു ബന്ധുവില് നിന്നും ക്ഷണമുണ്ടാകും. എന്നാല് ചടങ്ങിന് പോകാന് നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നണമെന്നില്ല. അതിന് കാരണം ശാരീരിക മാനസിക പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങള് കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന പ്രൊജക്റ്റുകളെ പോലും അത് തകിടം മറിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: നിങ്ങള് ഇന്ന് ധ്യാനം കൊണ്ട് ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം. ചില ദിവസങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകില്ല. ഇന്ന് അത്തരം ഒരു ദിവസമാണ്. രാവിലെ മുതല് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു വല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷേ മേലധികാരിയും സഹപ്രവര്ത്തകരും നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള് നടത്തുന്ന യാത്രയും ഫലവത്താകില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളോടും താത്പര്യക്കുറവ് തോന്നും. ഭക്ഷണകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് തുടങ്ങാതിരിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഇടയില് ആദരവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയെന്നിരിക്കാം.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംന്തരീക്ഷം സമാധാനപരവും ഉല്ലാസപ്രദവുമായിരിക്കും. കുറച്ച് നല്ല സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക നില തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബവുമായി ഫലപ്രദമായി സമയം ചെലവിടും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ ദിനം. കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷം നല്കും.