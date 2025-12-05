2025 ഡിസംബര് 5 ഭാഗ്യദിനമോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : December 5, 2025 at 7:33 AM IST
തീയതി: 05-12-2025 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 07:55 AM മുതല് 09:21 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:52 AM മുതല് 9:40 AM വരെയും 03:16 PM മുതല് 04:04 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:48 AM മുതല് 12:14 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:28 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. തര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ രീതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യത. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകും.
തുലാം: സ്വന്തമായി സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുകളുടെ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിക്കും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത.
വൃശ്ചികം: ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വിജയം കാണും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവും. അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വിജയ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങള്ക്ക് ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അതിനുപറ്റിയ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആഹളാദത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകള് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാന് കഴിയുകയില്ല. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമീപനത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തുഷ്ടിയുണ്ടാവില്ല. ബിസിനസില് പണം മുടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.
കുംഭം: കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഊഷ്മളവും സന്തോഷപ്രദവുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉല്ലാസവേള പങ്കിടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത. ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യത.
മീനം: വസ്തു ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങള് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവര്ത്തിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ അടുത്തവരുമായി അകന്ന് കഴിയാന് ഇടവരും. തെറ്റിദ്ധാരണകളും തര്ക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. ഇടപാടുകള് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും കരാറുകളില് ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സത്കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കും സാധ്യത. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം: പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളോട് അനുകൂല മനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം: കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. ചെലവുകൾ കൂടും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധ വേണം. ഓഫിസിൽ എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം പറയുക. സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കമുണ്ടായേക്കാം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.