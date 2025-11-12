പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങാന് തയ്യാറായിക്കോളൂ; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : November 12, 2025 at 7:29 AM IST
തീയതി: 12-11-2025 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: കൃഷ്ണ അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: ആയില്യം
അമൃതകാലം: 01:35 PM മുതല് 03:03 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:54 AM മുതല് 12:42 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:08 PM മുതല് 01:35 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:18 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തില് നിങ്ങള് പൂര്ണമായും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള് ഉത്തരം തേടും. വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ പേരില് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും.
കന്നി: ഈ ദിനത്തില് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതം കൂടുതല് ശ്രദ്ധനേടും. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ബിസിനസുകാര് ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകുന്നേരം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളില് നിന്ന് ശമനം ലഭിക്കും. ആരാധനാലയത്തില് നിങ്ങള് ദര്ശനം നടത്തും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അസ്ഥിരമായ പ്രവണത വൈകുന്നേരം വരെ തുടരും. വൈകുന്നേരം സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകും. മികച്ചത് സംഭവിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചടികള് നേരിടാന് തയ്യാറായിരിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചുറ്റുമുള്ളവരില് മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള് നിങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിയായി ഈ ദിനത്തില് പ്രകടിപ്പിക്കും. കൂടുതല് ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.
ധനു: ജാഗ്രത പാലിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം ഇന്ന് വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ ഭരിച്ചേക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാന ശക്തിയെ തടസപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും സംസാരവും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. സംയമനം പാലിക്കുക. പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കുക.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവ തിരികെ നേടാനും കൂടി അത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. വ്യക്തി ജീവിതവും ഉദ്യോഗ ജീവിതവും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് നീക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ് വ്യാപൃതമായിരിക്കും.
മീനം: ഇന്ന് കൂടുതല് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ അടക്കി നിര്ത്തുക. സാഹിത്യ രചനകളില് നിങ്ങളിന്ന് വ്യാപൃതനായേക്കാം. വളരെയധികം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പ്രണയിക്കാനും സ്നേഹം പങ്കിടാനും പറ്റിയ സമയമാണിത്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ ശാന്തതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടെ അതിനെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങളിന്ന് കൂടുതല് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കും. അതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ ആകുലരാക്കിയേക്കാം. അജ്ഞാതമായ ജലാശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായേക്കാം. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അന്തസിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യരുത്.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങള് തന്നെ കണ്ടെത്തുക. വേവലാതികളില് നിന്നും മനസിനെ അകറ്റുക. അമ്മയുമായുള്ള സംസാരം നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷം നല്കും. ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്കും രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധ്യത. കുടുംബത്തിന്റെ കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാന് സമയമായിട്ടുണ്ട്.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര ഗുണകരമായ ദിവസമല്ല. നിങ്ങളില് നിന്നും ജനങ്ങള് കൂടുതല് പ്രതീക്ഷിക്കും. എന്നാലത് നല്കാന് നിങ്ങള്ക്കാകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളെ കൂടുതല് പ്രകോപിതനാക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
കര്ക്കടകം: മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും ശാന്തതയും പുലർത്തുക. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാകും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മാനസിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തും.