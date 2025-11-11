ETV Bharat / state

ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്‍റെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.

Published : November 11, 2025 at 7:22 AM IST

തീയതി: 11-11-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം.

മാസം: തുലാം

തിഥി: സപ്‌തമി

അമൃതകാലം: 01: 35 PM മുതല്‍ 03:03 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:41 PM മുതല്‍ 01:29 PM വരെ & 01:05 PM മുതല്‍ 01:53 വരെ

രാഹുകാലം: 03:00 PM മുതല്‍ 04:27 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:17 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:58 PM

ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംവേദനക്ഷമത നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ ഉത്കണ്‌ഠാകുലരും അസ്വസ്ഥരുമാക്കിയേക്കാം. സമ്മർദ്ദവും സംഘർഷവും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കും. നിയമ കാര്യങ്ങളില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക.

കന്നി: സാമൂഹിക അംഗീകാരം നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിനം. അപ്രതീക്ഷിത വഴികളിലൂടെ സമ്പത്ത് വന്നുച്ചേരും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധ്യത. എന്നാല്‍ നിങ്ങൾ ജോലിക്കായി യാത്ര ഒഴിവാക്കിയേക്കാം.

തുലാം: വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില്‍ സംതൃപ്‌തരാകുകയും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. സർക്കാരിൽ നിന്നോ നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നോ അനുകൂല അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ മുന്നോട്ട് പോകുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം.

വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. കച്ചവടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിലെ തിരിച്ചടികൾ മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കും. മക്കളുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. അവരുടെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെയും എതിരാളികളെയും നേരിടുന്നതിനുള്ള മോശം ദിവസമാണിത്.

ധനു: നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അമിത സംവേദനക്ഷമത ഇന്ന്‌ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നയപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം. മര്യാദയോടെ പെരുമാറുക.

മകരം: ഇന്ന്‌ നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്രയവിക്രയങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കും. നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം കുതിച്ചുയരും. ദല്ലാള്‍, വില്‍പ്പന, വായ്‌പകളുടെ പലിശ, നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഖജനാവ് നിറയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്ന്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്‌ഠയ്ക്ക് കാരണമാകും.

കുംഭം: ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും പ്രശസ്‌തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവനായി തുടരും. പക്ഷേ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കും. നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച അന്തിമഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയരും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിന്‍റെ ദിനം. സാഹിത്യ ആവിഷ്‌കാരങ്ങളും വൈകാരിക സവിശേഷതകളും ശരിയായ വീക്ഷണ കോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന്‌ കാണാൻ കഴിയും. വിദ്യാർഥികളും പണ്ഡിതന്മാരും പഠനത്തിൽ ഇന്ന്‌ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കും. പ്രേമിക്കുന്നവര്‍ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുക. കാരണം അപകടങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.

മേടം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് അമിത സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവനും അമിത വൈകാരികതയുള്ളവനും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാം. അവരുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കാജനകമാകും. വിദ്യാർഥികൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഈ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കില്ല.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവരില്‍ മതിപ്പുളവാക്കും. സര്‍ഗാത്മക കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. ഉപന്യാസം, കഥ എന്നിവ രചിക്കാന്‍ സാധ്യത. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യത.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മിശ്രാനുഭവങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. നിരാശയും പിന്നാലെ സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിയില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താന്‍ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികമായി ചില ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടാന്‍ സാധ്യത. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങള്‍ ശാന്തമാകും.

കര്‍ക്കടകം: സന്തോഷത്തിന്‍റെ ദിവസമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസിന് സന്തോഷം പകരും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലനായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ഒരു വിനോദ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു നല്ല വാർത്ത കേള്‍ക്കും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹത്തായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്‌.

