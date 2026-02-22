ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും ദിവസം..! അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം

ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും ദിവസം..! അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : February 22, 2026 at 7:19 AM IST
തീയതി: 22-02-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കുംഭം
തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: അശ്വതി
അമൃതകാലം: 03:35 AM മുതല് 05:04 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 05:06 AM മുതല് 05:54 AM വരെ
രാഹുകാലം: 05:04 PM മുതല് 06:33 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:42 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:33 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ വികാരഭരിതനും ദുഖിതനുമായി കാണപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അഹന്ത കാരണം യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. ഇത് മനസിൽ വെച്ച് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ. പ്രണയത്തിനും പ്രണയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ലതാണ്.
കന്നി: നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരെയെങ്കിലും ഓർത്ത് ഭയന്ന് ഇരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിദേശ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സൗന്ദര്യത്തെയും ആകാരഭംഗിയേയും കുറിച്ച് വളരെ ബോധവാനായിരിക്കും, സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബ്യൂട്ടീ പാർലറിൽ പോവുകയോ വിലയേറിയ സൗന്ദര്യസംവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആകാരഭംഗി വർധിപ്പിക്കാനായി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങും.
വൃശ്ചികം: സുഖകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ദിവസമാണ് വൃശ്ചികരാശിക്കാരെ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഏറെ ഉന്മേഷവാനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങള്ക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറേ സമയം ആഹ്ലാദപൂര്വം ചെലവഴിക്കാന് അവസരമുണ്ടാകും. മാതൃഭവനത്തില് നിന്നുള്ള നല്ല വാര്ത്തകള് നിങ്ങളെ കൂടുതല് സന്തോഷിപ്പിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങള്ക്ക് സഹകരണവും പിന്തുണയും നല്കുന്ന ജീവനക്കാര് നിങ്ങള്ക്ക് സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. അപൂര്ണമായ ജോലികള് നിങ്ങള് ഇന്ന് പൂര്ത്തീകരിച്ചേക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും ദിവസമാണ്. പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. യുക്തിപരവും ഉചിതവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കാത്ത ചില വിവാദങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കും.
മകരം: മകരം രാശിക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭദിനമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുഴുവനും മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉത്സാഹത്തോടെയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടന്ന ചില അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥരാക്കും അതിനാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളവുമായും സ്ത്രീകളുമായും ഇടപെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായേക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാരായ നിങ്ങളുടെ നിഷേധാത്മകചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിനാൽ നിങ്ങളാകെ നന്നായിട്ടുണ്ടാകണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം തോന്നും. അതുപോലെ പുറത്തുപോകാനും സാമൂഹികമായ കൂടിച്ചേരലുകൾ നടത്താനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകുടുംബയാത്ര നടത്താനോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കും.
മീനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണം. അതുപോലെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ആത്മപരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസുഖങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ മിതമായ വിധത്തിൽ തുടരും. നിഷേധാത്മക (നെഗറ്റീവ്) ചിന്തകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
മേടം: പഴയ പല ഓര്മ്മകളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും പ്രകടമായിക്കാണും. പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും.
ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം അനുകൂലമായ ഒന്നല്ല. അക്രമപരമായ മനോഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഉദ്യമങ്ങൾക്കും ഈ ദിവസം അനുകൂലമായ ഒന്നല്ല. അതിനാൽ പുതിയതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കാനായി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുകയും ഈ തത്ത്വശാസ്ത്രം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാകാര്യത്തിലും പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തെ മുന്നോട്ടും ശരിയായ ദിശയിലും നയിക്കുക.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അധികമായി വികാരപ്രകടനം നടത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായ അവസ്ഥയിൽപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയമാണിത്. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.