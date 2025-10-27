നിക്ഷേപകര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം; ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : October 27, 2025 at 7:47 AM IST
തീയതി: 27-10-2025 തിങ്കള്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 1:36 PM മുതല് 3:05 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:38 PM മുതല് 1:26 PM വരെ & 3:02 PM മുതല് 3:50 വരെ
രാഹുകാലം: 07:42 AM മുതല് 09:11 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള് വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാവനാപരമായ കഴിവുകള് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് മുന്നില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് കഴിയും. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും കവിതയെഴുതുവാനുള്ള പ്രചോദനം നിങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷം നല്കും. വിദ്യാര്ഥികള് പഠനത്തില് മികവ് കാണിക്കും. സുഹൃത്തുകളുമായി സമയം ചെലവിടും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ കഴിവുകള് പ്രകടിപ്പിക്കാന് കഴിയും. വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കഠിന ആധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ നേതൃത്വപാടവവും, അഭിരുചിയും നിങ്ങളുടെ സംഘാടന കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനിടയാക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഏറെ ക്രിയാത്മകമായ ദിവസമായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. അവര് നിങ്ങളുമായി ചില സംശയങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഒരു തീര്ത്ഥാടനത്തിന് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാം. വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്ന് നല്ല വാര്ത്ത വന്നുചേരും. വിവിധ സാമൂഹ്യ പരിപാടികള്ക്കായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പോകേണ്ടിവരും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ശാന്തത കൈവരും. നിക്ഷേപകര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങള് ഇന്ന് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കും . ഒരു പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങള്ക്ക് വളരെയധികം മൂല്യം ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് നിങ്ങള് എല്ലാവരാലും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും.
ധനു: ആരോഗ്യത്തില് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും ഏറെ സാധ്യത കാണുന്നു. ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലെ ശുഭകര്മത്തില് പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത. ദാമ്പത്യജീവിതം ഏറെ സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും നല്കും. ഇന്ന് പെരുമാറ്റം സ്ഥിരതയുള്ളതാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും വര്ധിക്കും.
മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ശാന്തമായി കടന്നുപോകും. നിങ്ങള് ഇന്ന് വളരെ തിരക്കായിരിക്കും. എന്നാല് സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് ഇടയില് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള് നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തോടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. ഇന്ന് നിങ്ങള് കഠിനമായി അതിനായി പ്രവര്ത്തിക്കും എന്നതില് സംശയമില്ല. മാത്രമല്ല അതിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങള്ക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന് സഹായിക്കുന്നു.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര നല്ല ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല. ഏറ്റവും നിസാര കാര്യങ്ങള്ക്ക് പോലും സങ്കടം വരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതിൽനിന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം. ബാഹ്യമായ സ്വാധീനം കാരണം ദുഷിച്ച ചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ മനസില് കടന്നുകൂടാനിടയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കുക.
മേടം: നിങ്ങള്ക്കിന്ന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. ശാരീരികമായ അനാരോഗ്യവും, ഉല്കണ്ഠയും നിങ്ങള്ക്കിന്ന് പ്രശ്നമാകും. അസ്വസ്ഥതയും, ക്ഷീണവും, ഉദാസീനതയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തില് സത്യസന്ധമായ മാര്ഗം സ്വീകരിക്കുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജോലികള് നിങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു.
ഇടവം: ‘ജാഗ്രത’ എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കും. ഇന്ന് പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നൂറ് ശതമാനവും തൃപ്തി കരമാവില്ല. ആരോഗ്യ പ്രദമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഉല്കണ്ഠയും ശാരീരിക ക്ഷീണവും നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കും. ഓഫിസ് ജോലി നിങ്ങളെ ക്ഷീണിതനാക്കും. യാത്ര ഫലപ്രദമാകും. കഴിയുന്നത്ര സമയം ആത്മീയകാര്യങ്ങള്ക്കായി ചെലവഴിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള് വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. പലതരം ആളുകളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാന് ഇടവരും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാനായി ഷോപ്പിങ്ങ് നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ശരീര ക്ഷമത, സാമൂഹ്യ അന്തസ്, പ്രശസ്തി എന്നിവയില് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും.
കര്ക്കിടകം: വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലും ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മികവില് മേലധികാരിയും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന് അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹം പകരുകയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികള്ക്കും കിടമത്സരക്കാര്ക്കും മുകളില് വിജയം കണ്ടെത്താന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടിപരവും കലാപരവുമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും. ചെലവില് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക.