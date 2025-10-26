ഈ രാശിക്കാരുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാകും; ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി

ETV Bharat / state

തീയതി: 26-10-2025 ഞായര്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 15:05 മുതല്‍ 4:33 വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 16:38 മുതൽ 5:26 വരെ

രാഹുകാലം: 16:33 മുതൽ 6:02 വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:02 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങൾ കലാപരമായി അനുഗ്രഹീതനാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്‌ടികള്‍ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആവേശവും ഊർജ്ജവും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കലാ സൃഷ്‌ടികളിൽ കൈയ്യടി നേടും. കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ശാന്തമായി ചെയ്യുക.

കന്നി: പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങള്‍ ക്ഷീണിതനായി തോന്നിയാലും സായാഹ്നത്തോട് അടുക്കുമ്പോള്‍ ഊർജസ്വലനായി തീരും. എന്നിരുന്നാലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ചില സമ്മർദങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സനിധ്യം സമ്മർദങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും.

തുലാം: ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്‍റെ തുടക്കം അത്ര നല്ലതാകണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിതിഗതികള്‍ മെച്ചപ്പെടും‍. ക്ഷീണം, ഉല്‍ക്കണ്‌ഠ, പ്രതികൂലചിന്തകള്‍ എന്നിവ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാം. യോഗ ശീലിക്കുന്നത് ആശ്വാസമാകും. നിങ്ങളുടെ കര്‍ക്കശസ്വഭാവം വീട്ടിലും ഓഫിസിലും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കും. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ നിലയിലാക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപ്രദമാകും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കും. എതിരാളികള്‍ നിങ്ങളോട് പരാജയം സമ്മതിക്കാനുമിടയുണ്ട്.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ശരാശരി ദിവസമായിരിക്കും‍. ദിവസത്തിന്‍റെ ആദ്യഭാഗം പതിവ് വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇന്ന് കര്‍ക്കശസ്വഭാവം കുറയ്‌ക്കുക. കുടുംബത്തിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും നല്‍കും. ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വേണം. ചെലവുകള്‍ കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. ധാരാളിത്തം നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെത്തിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗുണകരമല്ല.

ധനു: ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം വെല്ലുവിളികളാല്‍ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരത്തോടെ ആശ്വാസകരമാകും. ഡ്രൈവിങ് വേഗത ഇന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് അപകട സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്യരുത്. വിനോദകാര്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ചെലവ് ഗണ്യമായി വര്‍ധിക്കും. ചെലവ് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പോക്കറ്റ് കാലിയാകും. ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങും. വ്യക്തിജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും വന്നുചേരും.

മകരം: തൊഴിലെടുക്കുന്നവര്‍ക്കും ബിസിനസുകാര്‍ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം രാവിലെ പ്രസന്നമായിരിക്കാമെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസിനേയും ശരീരത്തേയും ബാധിച്ചേക്കാം. സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അനാവശ്യ തര്‍ക്കങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും ചെന്ന് പെടും. അധിക ചെലവിന് സാധ്യത. അപകീര്‍ത്തി ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക.

കുംഭം: ഇന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. അതിനാല്‍ വേതന വര്‍ധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അനുമോദനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒത്ത് വിനോദയാത്രകള്‍ നടത്താന്‍ പറ്റിയ സമയമാണ്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സുഖകരവും സമാധാന പൂർണവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സംതൃപ്‌തി പകരും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്‌ടിപരമായ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. സാഹിത്യരചനയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും, ബുദ്ധിപരമായ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും, പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ ശുഭകരമായ ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങള്‍ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയാല്‍ വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും ഇന്ന് സാധ്യത കാണുന്നു. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം അവ ഉടന്‍ പരിഹരിക്കും. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവരില്‍ നിന്നോ നല്ല വാര്‍ത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മേടം: നിങ്ങളിന്ന് തികച്ചും ആത്മീയമായ ചിന്തകളിലായിരിക്കും. അതിനാല്‍ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച തെറ്റുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ വിജയത്തിനുള്ള അടിത്തറയാകും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസവും ഒരു അസാധാരണ വൈകുന്നേരവും സമ്മാനിക്കും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയം പിരിമുറുക്കവും, സമ്മർദവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ സ്നേഹത്താലും, കരുതലാലും നിങ്ങളുടെ സമ്മർദം കുറയുന്നു.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പരിഗണന നൽകുക. നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിങില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും മറ്റൊരുജോലി തിരക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സീനിയർമാരുടെ പിന്തുണയും പ്രചോദനവും ലഭിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറുകള്‍ അസ്ഥിരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാവും. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക. ഇന്ന് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

