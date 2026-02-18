ETV Bharat / state

Representational image
ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026

തീയതി: 18-02-2026 ബുധൻ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: കുംഭം

തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ

നക്ഷത്രം: ചതയം

അമൃതകാലം: 02:06 PM മുതല്‍ 03:35 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:19 PM മുതല്‍ 01:07 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:38 PM മുതല്‍ 02:06 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:43 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:32 PM

ചിങ്ങം: ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അസ്വാരസ്യത്തിന് സാധ്യത. പങ്കാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം മൂലം പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായും വ്യാപാര പങ്കാളികളുമായും ഇടപെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യ സംഭാഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാതിരിക്കുക. നിയമ കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഉണ്ടായേക്കില്ല.

കന്നി: സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിച്ച വാക്‌ചാതുരിയും സർഗാത്മകതയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. സന്തോഷ അനുഭവങ്ങൾ കുറയാൻ സാധ്യത. സമ്മർദ്ദവും മനോവിഷമവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത.

തുലാം: മറ്റുള്ളവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകും. വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ മികച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കാര്യശേഷിയും കഠിനാധ്വാനവും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടും.

വൃശ്ചികം: തൊഴിൽ മേധാവിയുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കില്ല. ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വിജയ സാധ്യത കുറവാണ്. അഭിമുഖങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കാനാകില്ല. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത.

ധനു: മികച്ച ദിവസമാണ് ധനു രാശിക്കാർക്ക്. താത്പര്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തും. ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. അനീതിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തും.

മകരം: കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത പല പദ്ധതികളും പാളിപ്പോകാൻ സാധ്യത. സഹപ്രവർത്തകരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അമിതാവേശം ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

കുംഭം: ഭാവിപദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്‌ അനുഭവിക്കും. പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. തൊഴിലിൽ കാര്യമായ വിജയം ഉണ്ടാകും.

മീനം: സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കുടുംബാംഗത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട്‌ അനുഭവപ്പെടും.

മേടം: തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ശരിയായ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രം അന്തിമ തീരുമാനം ഉറപ്പാക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക.

ഇടവം: സന്തോഷകരമായ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ദീർഘകാല ദുഃഖത്തിനും വേദനയ്ക്കും ശമനമുണ്ടാകും. താത്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. സമ്മർദ്ദവും ജോലിഭാരവും വർധിച്ചേക്കാം. ചിന്തിച്ച് മാത്രം ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക.

മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഈദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്‍ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവ ഇന്നത്തെ ദിവസം പിന്തുടരും. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്‍പരമായി കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായേക്കാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യത. സുപ്രധാനമായ എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഉചിതം.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള വാഗ്‌വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സജ്ജരാകണം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം.

