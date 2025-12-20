ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്താൻ അനുയോജ്യമായ ദിവസം; അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി.
Published : December 20, 2025 at 7:39 AM IST
തീയതി: 20-12-2025 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 06:36 AM മുതൽ 08:02 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:12 AM മുതൽ 9:00 AM വരെ
രാഹുകാലം: 10:55 AM മുതൽ 06:36 AMവരെ
സൂര്യോദയം: 06:36 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:06 PM
ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായി ചെലവിടും. നിങ്ങളുടെ ഭാവനാപരമായ കഴിവുകള് മെച്ചപ്പെടും. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവത്തെക്കുറിച്ചും കവിതയെഴുതുവാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഗുണകരവും സന്തോഷദായകവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകള്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. വിദ്യാര്ഥികള് പഠനത്തില് മികവ് കാണിക്കും. സൗഹൃദ സംഗമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മര്ദം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അലട്ടിയേക്കാം. വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുക. ഹൈഡ്രോഫോബിയ (വെള്ളത്തിനെ പേടി) നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് പ്രശ്നമായേക്കാം. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചുറ്റുപാടുകള് ഒഴിവാക്കുക. പണച്ചെലവിന് സാധ്യത
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടും. സഹോദരന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലനിലയിലായിരിക്കും. അവര് നിങ്ങളുമായി ചില സംശയങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യാം. ഒരു തീര്ഥാടനത്തിന് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാം. ഒരു വിദേശരാജ്യത്തുനിന്ന് നല്ല വാര്ത്ത വന്നുചേരും. വിവിധ സാമൂഹ്യ പരിപാടികള്ക്കായി അന്യസ്ഥലങ്ങളില് പോകേണ്ടിവരും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ശാന്തത കൈവരും. നിക്ഷേപകര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവന് കാര്യങ്ങള് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അനാവശ്യചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ അസുഖകരമായ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന എല്ലാ സന്ദര്ഭങ്ങളെ പറ്റിയും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് നീക്കുക. ശാരീരികപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പുറമേ വിഷാദവും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. പ്രതികൂലചിന്തകള് ഒഴിവാക്കുകയും അധാര്മ്മിക വൃത്തികളില്നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് ഗ്രഹിക്കാന് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും.
ധനു: തീര്ഥ യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങള് ഇന്ന് തയാറെടുക്കും. ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ കൈവരിക്കാന് കഴിയും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉത്സാഹത്തിമിര്പ്പിലാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ഉന്മേഷവും വര്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബത്തില് ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷാവസരം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുചേരാന് കഴിയുന്നത് കൂടുതല് ആഹ്ളാദം പകരും. സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയരും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങള് മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പണവും ചെലവഴിച്ചേക്കാം. നിയമപ്രശ്നങ്ങളടങ്ങിയ ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. പക്ഷേ, ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതില് നിങ്ങള്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടാകില്ല. ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഗുണാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. പഴയ ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പുതിയ ചങ്ങാത്തങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു ഹ്രസ്വവിനോദയാത്രക്ക് സാധ്യത. പുതിയ പദ്ധതികള് തുടങ്ങാന് ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങള് വിവാഹം കഴിക്കാനോ പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അനുയോജ്യ ദിവസമാണ്.
മീനം: ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്. നിങ്ങള് ഒരു തൊഴിലാളിയാണെങ്കില്, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കഴിവും മേലധികാരികളില് മതിപ്പുളവാക്കും. പ്രൊമോഷന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഒരു വ്യവസായ സംരംഭകനെന്ന നിലയില് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമ്പോള് തന്നെ, പിതാവില് നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് നേട്ടം വന്ന് ചേരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് അനായാസം കയറിച്ചെല്ലാനും നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും.
മേടം: ശാരീരികമായ അനാരോഗ്യവും ഉത്കണ്ഠയും നിങ്ങളെ ഇന്ന് അലട്ടും. അസ്വസ്ഥതയും, ക്ഷീണവും, ഉദാസീനതയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. ദിവസം മുഴുവന് മര്ക്കടമുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തില് സത്യസന്ധമായ മാര്ഗം സ്വീകരിക്കുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജോലികള് നിങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. തീര്ഥാടനത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും നിങ്ങള് തന്നിഷ്ടമാണ് നോക്കുക.
ഇടവം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല. ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഉത്കണ്ഠയും ക്ഷീണവും നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കും. ഓഫീസ്ജോലി നിങ്ങളെ ക്ഷീണിതനാക്കും. യാത്ര ഫലപ്രദമാകും. ഇന്ന് കഴിയുന്നത്ര സമയം ആത്മീയകാര്യങ്ങള്ക്കായി ചെലവഴിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. പലതരം ആളുകളെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടാന് ഇടവരും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാനായി ഷോപ്പിങ്ങ് നടത്തും. പ്രണയാനുഭവങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയം. നിങ്ങളുടെ ശരീരക്ഷമത, സാമൂഹ്യ അന്തസ്, പ്രശസ്തി എന്നിവ വർധിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മാസ്മരികാനുഭൂതി പകരും. ദിവസം ഉടനീളം അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സമാധാനപരവും ഉല്ലാസപ്രദവുമായിരിക്കും. കുറച്ച് നല്ല സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക നില തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ഇന്ന് കുടുംബവുമായി ഫലപ്രദമായി സമയം ചെലവിടും. ഉദോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ ദിനമാണ്. കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകും. സ്നേഹിതമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷം നല്കും. എതിരാളികള് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നില് പരാജയം സമ്മതിക്കും.