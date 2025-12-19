ഇവര്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സമ്പത്ത് വന്ന് ചേരും, രാശിഫലം
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി
Published : December 19, 2025 at 7:37 AM IST
തീയതി: 19-12-2025 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: അമാവാസി
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 08:02 AM മുതൽ 09:28 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 03:23 PM മുതൽ 04:11 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:54 PM മുതൽ 12:21 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:35 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:06 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുുടെ കുടുംബത്തിലെ തര്ക്കങ്ങള് കാരണം അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രതികൂലചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അലട്ടും. അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് രോഗം പിടിപെടാം. മാനസിക സംഘർഷം കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാം. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. തൊഴില്പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അലട്ടും. വസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
കന്നി: ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലേ, ആരോഗ്യമുള്ള മനസുണ്ടാകൂ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ആരോഗ്യപൂര്ണമായിരിക്കും. തന്മൂലം ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ജോലി നന്നായി ചെയ്യുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോപ്പം ആഹ്ലാദകരമായി സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്യും. അവര് നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കും. ആത്മീയതയില് നിങ്ങള്ക്കുള്ള അറിവ് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് നിരന്തരം പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാന് കഴിയാതെ വരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള് നിര്വഹിക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ കടുംപിടുത്തം നിങ്ങള്ക്കെന്നപോലെ മറ്റുള്ളവര്ക്കും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങള് അല്പമെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കി പ്രവര്ത്തിച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കാം. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമായിരിക്കും. പക്ഷേ, നിങ്ങള് ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. മനസും ശരീരവും നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടും. സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളില് നിന്നും സമ്മാനങ്ങള് ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതല് സന്തോഷം പകരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സമാഗമം ഫലവത്താകും. ചില നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും. യാത്രകള് ആഹ്ലാദകരമാകും. ലൈംഗികജീവിതം വിസ്മയകരമായ അനുഭൂതി നല്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ കോപാകുലനായി കാണപ്പെടും. തന്മൂലം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ വാദങ്ങളിലും വിശദീകരണങ്ങളിലും ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി നല്ലതായിരിക്കില്ല.
മകരം: ഇന്ന് വളരെയധികം അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാനാകും. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെപ്പോലെ നല്ല ദിവസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ഇന്ന് സമാധാനമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽപരമായി മികച്ചരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജോലിയിൽ അഭിനന്ദനത്തിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം ഉളവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചെറിയ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.
മീനം: നിങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആരുമായും ഇന്ന് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മടി അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മനസ് നിഷേധാത്മകവും, അനാവശ്യചിന്തകൾകൊണ്ടും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇന്ന് എതിരാളികളുമായും ശത്രുക്കളുമായും വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം അനിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മേടം: ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ ആത്മീയകാര്യങ്ങളില് നിങ്ങള് വ്യാപൃതനായിരിക്കും. ആത്മീയമായ ഒരു വലിയ വളര്ച്ച ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷേ സംസാരത്തില് അതീവശ്രദ്ധപുലർത്തണം. തെറ്റായ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടത്തില്നിന്നും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധനം ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കുമൊപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങള് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കും. വിദൂരസ്ഥലങ്ങലില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി സമ്പത്ത് വന്ന് ചേരും.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുടുംബയോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കും. . അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും, ബിസിനസ് പങ്കാളികളെയും പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിനു പറ്റിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുമുള്ള സമയമായി. കൂടാതെ, പരിക്കുകൾക്കായി സമയം കളയുന്നത് നിർത്തി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക.
